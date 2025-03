LIVE : Mi-temps : Bruges domine largement Anderlecht (1-0)

Besnik Hasi a dévoilé son premier onze en tant que nouveau coach d'Anderlecht. Kasper Dolberg débute bel et bien la rencontre !

On se demandait à quoi ressemblerait le premier onze de Besnik Hasi pour ces Play-offs, lui qui a remplacé David Hubert au pied levé la semaine passée. Premier enseignement : c'est une défense à 4 pour laquelle le Kosovar a opté, avec Simic et Hey associés dans l'axe aux dépens d'Adryelson.

Augustinsson et N'diaye occupent les flancs, une petite surprise car Ali Maamar en fait les frais (N'diaye débutant donc, on suppose, côté droit). Il est aussi possible que la défense soit en réalité à 3 avec Augustinsson ou N'diaye dans l'axe, selon l'animation de jeu.

L'entrejeu est composé de Dendoncker et Ashimeru, avec Mario Stroeykens devant eux. Mais la grande surprise se situe en attaque : Kasper Dolberg, incertain, est bel et bien... titulaire devant, entouré de Nilson Angulo et Thorgan Hazard.

Cesar Huerta est rentré assez tard cette semaine de ses devoirs internationaux avec le Mexique : peut-être cela explique-t-il cette absence du onze pour "Chino". Il est, avec Maamar, l'une des "victimes" des débuts de Hasi, tout comme Rits et Adryelson.