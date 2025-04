LIVE : Genk reprend l'avantage suite à ce superbe but (1-2)

Le onze du RSCA est connu pour la réception de Genk. Mauvaise nouvelle : Stroeykens et Rits se sont blessés juste avant la rencontre.

Il n'était peut-être pas prévu qu'ils démarrent la rencontre quoi qu'il en soit, mais Besnik Hasi aurait préféré que ce soit totalement son choix : Mario Stroeykens et Mats Rits se sont blessés peu avant le match de ce dimanche, et sont donc indisponibles.

Hasi a changé beaucoup de choses par rapport au déplacement à Bruges, contraint et forcé en bonne partie. N'diaye est ainsi absent. La défense se compose de Hey, Simic et Adryelson tandis que dans le rôle de pistons, on retrouve Hazard et Maamar.

L'entrejeu est un duo Dendoncker-Verschaeren, tandis que devant, Huerta et Angulo occupent les flancs autour de Dolberg. Selon l'animation, il n'est pas non plus impossible que Hazard ou Maamar rentre dans le jeu pour renforcer le milieu de terrain.