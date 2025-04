LIVE : L'égalisation de l'Antwerp annulée

23



Eeeet c'est La Gantoise qui ouvre le score !

Incroyable cadeau de la défense anversoise ! Deux centres d'Ito depuis la droite, le premier est mal négocié par Vanzeir, le second est très mal négocié par... la différence anversoise, à commencer par Bataille et Lammens ! Manque de communication clair, le ballon rebondit et atterrit chez Fadiga qui marque dans un but vide, 0-1 !