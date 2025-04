Le duel face à Fernando Torres, les premiers pas de Karetsas : quand Sébastien Pocognoli jetait les bases des succès de Genk...et de l'Union

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Genk en début d'après-midi. Sébastien Pocognoli va retrouver plusieurs têtes connues dans le Limbourg.

Pour Sébastien Pocognoli, retourner à Genk n'est jamais anodin. Le Racing a en effet représenté beaucoup pour lui, que ce soit pour sa carrière de joueur ou ensuite celle d'entraîneur. Quand Poco sévissait sur son flanc droit, c'est à Genk qu'il a disputé les premières minutes de sa carrière professionnelle.

L'ancien arrière latéral aurait pu adresser un petit clin d'oeil au destin en y lançant également sa carrière d'entraîneur. Il a préféré l'autre symbolique, celle qui consistait à commencer sa reconversion là où il avait raccroché les crampons, au Parc Duden. Il devient ainsi entraîneur des U21 de l'Union Saint-Gilloise lors de la saison 2021/2022.

C'est ensuite que Pocognoli revient à ses premières amours limbourgeoises. En juillet 2022, il retourne à la Cegeka Arena en tant qu'entraîneur des U18. Cela lui vaut aussi de coacher l'équipe en Youth League, la Ligue des Champions pour les jeunes talents en herbe.

La formation limbourgeoise, toujours un gage de qualité

La levée est plutôt talentueuse, on y retrouve notamment un certain Kamiel Van De Perre dans l'entrejeu. Poco ne s'est pas privé de l'emmener dans ses bagages à l'Union l'été dernier, et on comprend pourquoi. Au but, on retrouvait Vic Chambaere...qui a lui aussi quitté le Limbourg pour le Stade Joseph Marien en même temps que son ancien entraîneur. Il faut dire que Pocognoli le préférait à Mike Penders, resté sur le banc chez les jeunes de Genk.

Et ce n'est pas tout : lors du mercato hivernal de cette saison 2022/2023, les Limbourgeois ont accueilli un renfort de choix en la personne de Konstantinos Karetsas, de retour à la maison après ses deux ans et demi à Neerpede. Un supplément technique non négligeable pour les jeunes de Genk, qui parviennent à se hisser en huitième de finale de cette Youth League aux dépens de la Juventus, aidés par l'exclusion du Belge Joseph Nonge dans les rangs transalpins.

L'équipe a ensuite fini par rendre les armes contre les jeunes de l'Atletico Madrid, alors dirigés par Fernando Torres (4-1). La fin d'une belle épopée qui aura fait grandir tant la jeunesse limbourgeoise que les idées de Sébastien Pocognoli. Ce dernier aurait sans doute bien voulu emmener également Karetsas dans ses bagages au Parc Duden, mais il a rapidement dû se rendre compte que cela ne serait pas aussi simple.