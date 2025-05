15:47



La rencontre retardé

L'affrontement entre le Club de Bruges et La Gantoise débutera finalement sur le coup de 16h15 et non de 16h00. La raison ? Le car gantois a pris du retard sur la route en raison d'embouteillages sur l'E40. De nombreux supporters ne seront également pas à l'heure.