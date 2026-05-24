LIVE : L'Union mène 4-0 contre Anderlecht... et Hazard est exclu

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se préparent à en découdre pour le dernier derby bruxellois de la saison. PLus qu'un enjeu comptable, il s'agira avant tout de dire au revoir en beauté.

Après deux confrontations en phase classique, une autre en Playoffs et l'apothéose de la finale de la Coupe, Anderlecht et l'Union se retrouvent une cinquième et dernière fois cette saison. L'enjeu au classement est évidemment nul : l'Union est assurée de finir deuxième, le Sporting est assuré de sa quatrième place.

Dès lors, il devient très difficile de faire des prédictions sur les compositions, entre joueurs sur le départ à mettre à l'honneur (on pense notamment à Guillaume Francois côté unioniste), jeunes prometteurs à récompenser et réservistes plus frais que les titulaires habituels. Côté anderlechtois, Enric Llansana, Mihajlo Cvetkovic et Ali Mamaar sont suspendus, tandis que Moussa Diarra est incertain.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Fuseini, Rodriguez

Anderlecht : Coosemans - Camara, Angely, Kana, Augustinsson -, De Cat, Saliba, Hazard - Kanaté, Sikan, Bertaccini

