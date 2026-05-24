LIVE : L'Union mène 4-0 contre Anderlecht... et Hazard est exclu

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But de Ross Sykes
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Eeeet le corner qui termine au fond ! Ross Sykes reprend, c'est 5-0 !
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Biondic part en contre désormais, il crochète Angély, mais Hey revient bien !
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Ooh Bertaccini récupère une très mauvaise passe unioniste et court tout seul mais est stoppé !
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Premières minutes en A pour le jeune Alexander De Ridder, très attendu
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Nathan De Cat
Alexander De Ridder
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Danylo Sikan
Yari Verschaeren
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Oooh la grosse occasion pour Kevin Rodriguez trouvé dans le rectangle ! Sa frappe est bloquée par De Cat !
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Sikan multiplie les tacles un peu limite...
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Eeeet la catastrophe d'emblée pour Anderlecht... Thorgan Hazard prend un carton rouge direct bien logique ! Une grosse semelle sur Rodriguez...
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Carte rouge pour Thorgan Hazard
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C'est reparti avec un changement côté Mauve & Blanc : Mats Rits a remplacé Nathan Saliba
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Nathan-Dylan Saliba
Mats Rits
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Eeeeeet c'est 4-0... Anan Khalaili prend totalement de vitesse Mathys Angély et trompe Heekeren !
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But de Anan Khalaili (Adem Zorgane)
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Sykes s'offre un raid pendant 50 mètres... il décale Khalaili dont le centre va chercher le second poteau et Biondic, tête dans les gants de Heekeren
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Belle combinaison Degreef-Sikan, faute de Sykes et bon coup-franc
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Et sur le contre, Kevin Rodriguez bat Kana à la course, prend le dessus sur Angély et frappe dans les gants de Heekeren
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Très bonne récupération de Saliba et ouverture de Hazard... dribble de Degreef qui rate son centre !
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But de Anouar Ait El Hadj (Kevin Rodriguez)
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Eeeeeet c'est 3-0 ! Magnifique ballon dans le dos de la défense vers Rodriguez, qui centre pour Anouar Ait El Hadj ! Reprise tranquille !
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Smith ridiculise Sardella ! Il sert Biondic qui est un peu maladroit...
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Ooh Degreef réalise un excellent retour in extremis devant Biondic qui avait été trouvé dans le dos de la défense
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Contre anderlechtois... Hazard trouve Sikan qui est trop lent et laisse Sykes intervenir
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But de Kevin Rodriguez (Besfort Zeneli)
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Eeeet déjà le 2-0... Incroyable ! Kevin Rodriguez est trouvé beaucoup trop facilement par Zeneli après un joli dribble de Ait El Hadj !
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Incroyable ballon de Zeneli vers Biondic, Angély ne peut pas intervenir !
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Goaaaaaaal pour l'USG ! Mateo Biondic !
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But de Mateo Biondic (Besfort Zeneli)
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Ouille, grosse intervention de Marco Kana sur Rodriguez après un une-deux avec Zorgane... c'était à la limite du penalty !
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Carte jaune pour Marco Kana
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L'Union reste en possession, mais manque un peu de précision dans le dernier tiers
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OOOH NATHAN DE CAT ! Quelle reprise de volée splendide sur un ballon repoussé par Mac Allister ! Scherpen claque au-dessus !
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Ooooh Anan Khalaili était passé côté droit par un petit pont sur Hazard, il est retenu dans le rectangle... Penalty ?
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Corner pour l'USG... Sardella dégage une tête de Sykes, Mac Allister reprend de volée au-dessus
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4
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Hazard part en contre, il tente une passe tranchante verticale mais ni Sikan ni Bertaccini ne comprennent l'intention
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Très bonne intervention de Mathys Angély devant Khalaili cherché dans le dos !
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1
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C'est parti !
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1
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Union SG - Anderlecht: 0-0
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18:30
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Bienvenue au Parc Dude pour ce match qui comptera "pour du beurre" et qui sera surtout suivi pour voir des joueurs obtenir du temps de jeu ! Notamment Guillaume François, mis à l'honneur
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18:08
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Van de Perre absent
Zorgane évoluera devant la défense, avec Zeneli et Ait El Hadj quelques mètres devant lui
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18:03
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Guillaume François fêté
Le chouchou du Parc Duden est sorti en premier du tunnel des joueurs, recevant une ovation bien méritée. Et sans doute pas la dernière
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18:02
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Pas de Coosemans
Heekeren gardera les buts anderlechtois. On note aussi les titularisations de Killian Sardella, Thorgan Hazard et Adriano Bertaccini
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Union SG:
Kjell Scherpen
- Ross Sykes
- Christian Burgess
- Kevin Mac Allister
- Guilherme Smith
- Adem Zorgane
- Anouar Ait El Hadj
- Anan Khalaili
- Besfort Zeneli
- Mateo Biondic
- Kevin Rodriguez
Banc:
Vic Chambaere
- Mohammed Fuseini
- Ivan Pavlic
- Guillaume François
- Ousseynou Niang
- Louis Patris
- Massiré Sylla
- Raul Florucz
- Fedde Leysen
Anderlecht:
Justin Heekeren
- Mathys Angely
- Marco Kana
- Lucas Hey
- Killian Sardella
- Adriano Bertaccini
- Nathan-Dylan Saliba
- Tristan Degreef
- Nathan De Cat
- Thorgan Hazard
- Danylo Sikan
Banc:
Yari Verschaeren
- Mihajlo Ilic
- Mats Rits
- Alexander De Ridder
- Joachim Imbrechts
- Coba da Costa
- Anas Tajaouart
- Ibrahim Kanate
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17:10
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Saint-Gillois et Anderlechtois