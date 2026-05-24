Date: 24/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 10
Stade: Joseph Marien stadion

LIVE : L'Union mène 4-0 contre Anderlecht... et Hazard est exclu

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht concluent leur saison par un derby bruxellois. Une rencontre à l'enjeu inexistant sur le plan comptable mais toujours très symbolique.

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Classement Live
Temps   59' 47" 
59

But 		But de Ross Sykes
58
 Eeeet le corner qui termine au fond ! Ross Sykes reprend, c'est 5-0 !
58
 Biondic part en contre désormais, il crochète Angély, mais Hey revient bien !
57
 Ooh Bertaccini récupère une très mauvaise passe unioniste et court tout seul mais est stoppé !
55
 Premières minutes en A pour le jeune Alexander De Ridder, très attendu
55
 remplacé Nathan De Cat
remplaçant Alexander De Ridder
55
 remplacé Danylo Sikan
remplaçant Yari Verschaeren
52
 Oooh la grosse occasion pour Kevin Rodriguez trouvé dans le rectangle ! Sa frappe est bloquée par De Cat !
51
 Sikan multiplie les tacles un peu limite...
48
 Eeeet la catastrophe d'emblée pour Anderlecht... Thorgan Hazard prend un carton rouge direct bien logique ! Une grosse semelle sur Rodriguez...
47
  Carte rouge pour Thorgan Hazard
46
 C'est reparti avec un changement côté Mauve & Blanc : Mats Rits a remplacé Nathan Saliba


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 remplacé Nathan-Dylan Saliba
remplaçant Mats Rits

43
 Eeeeeet c'est 4-0... Anan Khalaili prend totalement de vitesse Mathys Angély et trompe Heekeren !
42

But 		But de Anan Khalaili (Adem Zorgane)
41
 Sykes s'offre un raid pendant 50 mètres... il décale Khalaili dont le centre va chercher le second poteau et Biondic, tête dans les gants de Heekeren
40
 Belle combinaison Degreef-Sikan, faute de Sykes et bon coup-franc
38
 Et sur le contre, Kevin Rodriguez bat Kana à la course, prend le dessus sur Angély et frappe dans les gants de Heekeren
38
 Très bonne récupération de Saliba et ouverture de Hazard... dribble de Degreef qui rate son centre !
32

But 		But de Anouar Ait El Hadj (Kevin Rodriguez)
32
 Eeeeeet c'est 3-0 ! Magnifique ballon dans le dos de la défense vers Rodriguez, qui centre pour Anouar Ait El Hadj ! Reprise tranquille !
31
 Smith ridiculise Sardella ! Il sert Biondic qui est un peu maladroit...
30
 Ooh Degreef réalise un excellent retour in extremis devant Biondic qui avait été trouvé dans le dos de la défense
26
 Contre anderlechtois... Hazard trouve Sikan qui est trop lent et laisse Sykes intervenir
21

But 		But de Kevin Rodriguez (Besfort Zeneli)
21
 Eeeet déjà le 2-0... Incroyable ! Kevin Rodriguez est trouvé beaucoup trop facilement par Zeneli après un joli dribble de Ait El Hadj !
20
 Incroyable ballon de Zeneli vers Biondic, Angély ne peut pas intervenir !
19
 Goaaaaaaal pour l'USG ! Mateo Biondic !
18

But 		But de Mateo Biondic (Besfort Zeneli)
17
 Ouille, grosse intervention de Marco Kana sur Rodriguez après un une-deux avec Zorgane... c'était à la limite du penalty !
16
  Carte jaune pour Marco Kana
15
 L'Union reste en possession, mais manque un peu de précision dans le dernier tiers
11
 OOOH NATHAN DE CAT ! Quelle reprise de volée splendide sur un ballon repoussé par Mac Allister ! Scherpen claque au-dessus !
8
 Ooooh Anan Khalaili était passé côté droit par un petit pont sur Hazard, il est retenu dans le rectangle... Penalty ?
6
 Corner pour l'USG... Sardella dégage une tête de Sykes, Mac Allister reprend de volée au-dessus
4
 Hazard part en contre, il tente une passe tranchante verticale mais ni Sikan ni Bertaccini ne comprennent l'intention
3
 Très bonne intervention de Mathys Angély devant Khalaili cherché dans le dos !
1
 C'est parti !
1
 Union SG - Anderlecht: 0-0
18:30
 Bienvenue au Parc Dude pour ce match qui comptera "pour du beurre" et qui sera surtout suivi pour voir des joueurs obtenir du temps de jeu ! Notamment Guillaume François, mis à l'honneur
18:08
 Van de Perre absent
Zorgane évoluera devant la défense, avec Zeneli et Ait El Hadj quelques mètres devant lui
18:03
 Guillaume François fêté
Le chouchou du Parc Duden est sorti en premier du tunnel des joueurs, recevant une ovation bien méritée. Et sans doute pas la dernière
18:02
 Pas de Coosemans
Heekeren gardera les buts anderlechtois. On note aussi les titularisations de Killian Sardella, Thorgan Hazard et Adriano Bertaccini
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Guilherme Smith - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Besfort Zeneli - Mateo Biondic - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Justin Heekeren - Mathys Angely - Marco Kana - Lucas Hey - Killian Sardella - Adriano Bertaccini - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Thorgan Hazard - Danylo Sikan
Banc: Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mats Rits - Alexander De Ridder - Joachim Imbrechts - Coba da Costa - Anas Tajaouart - Ibrahim Kanate
17:10
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Saint-Gillois et Anderlechtois
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Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.2 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodriguez KevinA 90' 8.8 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/5
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 0'  
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' 4.9 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Angely Mathys 90' 5.3 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
Plus de stats
Kana Marco   90' 5.7 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan 55' 6.1 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan   47' 5.5 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 55' 6.1 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Verschaeren Yari 35' -
Ilic Mihajlo 0'  
Rits Mats 45' 5.8 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Ridder Alexander 35' -
Imbrechts Joachim 0'  
da Costa Coba 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Kanate Ibrahim 0'  

présentation (du match)

Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht
Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se préparent à en découdre pour le dernier derby bruxellois de la saison. PLus qu'un enjeu comptable, il s'agira avant tout de dire au revoir en beauté.

Après deux confrontations en phase classique, une autre en Playoffs et l'apothéose de la finale de la Coupe, Anderlecht et l'Union se retrouvent une cinquième et dernière fois cette saison. L'enjeu au classement est évidemment nul : l'Union est assurée de finir deuxième, le Sporting est assuré de sa quatrième place. 

Dès lors, il devient très difficile de faire des prédictions sur les compositions, entre joueurs sur le départ à mettre à l'honneur (on pense notamment à Guillaume Francois côté unioniste), jeunes prometteurs à récompenser et réservistes plus frais que les titulaires habituels.  Côté anderlechtois, Enric Llansana, Mihajlo Cvetkovic et Ali Mamaar sont suspendus, tandis que Moussa Diarra est incertain.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Fuseini, Rodriguez

Anderlecht : Coosemans - Camara, Angely, Kana, Augustinsson -, De Cat, Saliba, Hazard - Kanaté, Sikan, Bertaccini
 

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13:45

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Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 4-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-0 KV Malines KV Malines
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