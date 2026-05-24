Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 24/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 10
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht concluent leur saison par un derby bruxellois. Une rencontre à l'enjeu inexistant sur le plan comptable mais toujours très symbolique.

17:10
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Saint-Gillois et Anderlechtois

présentation (du match)

Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht
Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se préparent à en découdre pour le dernier derby bruxellois de la saison. PLus qu'un enjeu comptable, il s'agira avant tout de dire au revoir en beauté.

Après deux confrontations en phase classique, une autre en Playoffs et l'apothéose de la finale de la Coupe, Anderlecht et l'Union se retrouvent une cinquième et dernière fois cette saison. L'enjeu au classement est évidemment nul : l'Union est assurée de finir deuxième, le Sporting est assuré de sa quatrième place. 

Dès lors, il devient très difficile de faire des prédictions sur les compositions, entre joueurs sur le départ à mettre à l'honneur (on pense notamment à Guillaume Francois côté unioniste), jeunes prometteurs à récompenser et réservistes plus frais que les titulaires habituels.  Côté anderlechtois, Enric Llansana, Mihajlo Cvetkovic et Ali Mamaar sont suspendus, tandis que Moussa Diarra est incertain.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Fuseini, Rodriguez

Anderlecht : Coosemans - Camara, Angely, Kana, Augustinsson -, De Cat, Saliba, Hazard - Kanaté, Sikan, Bertaccini
 

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
81.82% 14.29% 3.9%
Les plus populaires
2-1
(64x)		 2-0
(62x)		 3-1
(27x)

Comparatif Union SG - Anderlecht

Classement

2
4

Points

50
33

Gagner

5
3

Perdre

2
4

Buts inscrits

11
15

Buts reçus

9
18

Cartes jaunes

20
20

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

14
4
3
14/05 15:00 Union SG Union SG 3-1* Anderlecht Anderlecht
26/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
30/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
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13:45

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Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 18:30 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Malines KV Malines
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