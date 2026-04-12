LIVE : C'est 0-1 ! Gand ouvre la marque sur penalty !

Surprise dans le onze de base du RSC Anderlecht : pas trace de Colin Coosemans. Le gardien est blessé, et Justin Heekeren en profite donc pour faire ses grands débuts !

Tous les yeux seront braqués sur les buts anderlechtois ce dimanche : le capitaine du RSCA, Colin Coosemans, s'est en effet blessé et est absent, remplacé par Justin Heekeren. Ce dernier fait ses grands débuts pour les Mauve & Blanc, après être arrivé cet hiver en tant que n°2.

On ignore encore la gravité de la blessure de Coosemans. En son absence, c'est Thorgan Hazard qui porte le brassard de capitaine.

Plusieurs autres changements ont été effectués par Jérémy Taravel : Killian Sardella, en difficulté à Bruges, est remplacé par Ali Maamar au poste d'arrière droit. Même sentence pour Hey, remplacé par Marco Kana qui fait son grand retour aux côtés de Diarra.

Au milieu de terrain, Taravel a décidé d'aligner Saliba et Llansana de concert avec Nathan De Cat. Devant, Mario Stroeykens est récompensé de sa belle montée au jeu. Des changements qui coûtent leur place à Bertaccini et Degreef.

Le onze :

Heekeren / Augustinsson - Diarra - Kana - Maamar / Llansana - Saliba - De Cat / Hazard - Cvetkovic - Stroeykens