Date: 12/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 2

LIVE : C'est 0-1 ! Gand ouvre la marque sur penalty !

Anderlecht veut lancer ses Playoffs à domicile contre La Gantoise. Une victoire enverrait les Mauves à la 4e place.

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Classement Live
Temps   38' 41" 
Florent Malice
37
  Carte jaune pour Michal Skoras
37
 De Cat combine bien au milieu et force un tacle à retardement de Skoras qui prend la jaune
35
 POTEAU !! Incroyable ! Hazard avait donné très subtilement ce coup-franc qui est passé devant tout le monde !
34
 Coup-franc obtenu côté gauche par... Diarra
32
 AUGUSTINSSON ! La tête sur corner, sortie péniblement par Roef !
31
 Belle combinaison qui permet à Saliba de lancer Maamar, repris ! Frappe, ensuite, de Saliba contrée en corner !
30
 HEEKEREN SAUVE LE 0-2 !! Devant Max Dean !
28
 Grosse perte de balle de Moussa Diarra, ça se termine en frappe de Kanga dans les gants de Justin Heekeren !
28
 Première petite étincelle signée De Cat avec une accélération et un bon ballon vers Cvetkovic qui force la défense gantoise à se dégager
24
 Ca combine de nouveau bien dans l'entrejeu gantois, Araujo est encore trouvé côté gauche et centre, sans danger
22
 Eeeet Wilfried Kanga transforme tranquillement, prenant Justin Heekeren à contre-pied !
22

But 		But de Wilfried Kanga (Coup de pied de réparation)
21
 PENALTY !
21

Coup de pied de réparation 		Penalty pour La Gantoise
20
 Penalty à suivre pour Anderlecht? Le VAR analyse la phase.
VAR
19
 Un VAR check est en cours... le contact de la main semblait clair, mais entre-t-il dans les conditions d'un penalty ?
18
 Centre de Hashioka venu de la droite cette fois, c'est la panique et tout le monde côté gantois réclame un penalty !!!
16
 Et une nouvelle alerte pour Anderlecht ! Kana dégage le danger après un centre d'Araujo !
14
 Ballon mal relancé par Maamar et centre raté de Tiago Araujo derrière
13
 Bien joué de Maamar pour remonter le ballon, il combine avec Cvetkovic... mais Stroeykens perd la balle dans la foulée
11
 Le ballon est déposé sur la tête de Kanga et Heekeren tient sa première intervention décisive !
10
 Gros contact entre Augustinsson et Skoras dont on a entendu le cri jusqu'en tribune de presse, coup-franc pour La Gantoise
7
 Un second ballon parvient à Nathan De Cat, frappe trop molle pour inquiéter Roef !
5
 Fausse queue de Diarra... puis perte de balle côté droit qui mène à un nouveau centre, Kana s'en sort bien sous pression !
2
 KANGA !! Quel gros raté de la part de l'Ivoirien ! Sur un très bon centre de Skoras qui prend la défense au dépourvu, il reprend au-dessus !
1
 C'est parti au Lotto Park entre Anderlecht et Gand !
1
 Anderlecht - La Gantoise: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - La Gantoise)
Anderlecht: Justin Heekeren - Ludwig Augustinsson - Moussa Diarra - Marco Kana - Ali Maamar - Enric Llansana - Nathan De Cat - Mihajlo Cvetkovic - Mario Stroeykens - Nathan-Dylan Saliba - Thorgan Hazard
Banc: Lucas Hey - Yari Verschaeren - Mats Rits - Mattis Seghers - Killian Sardella - Joshua Nga Kana - Coba da Costa - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

La Gantoise (Anderlecht - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Daiki Hashioka - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Hyun-Seok Hong - Michal Skoras - Tibe De Vlieger - Wilfried Kanga - Max Dean
Banc: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Hyllarion Goore - Hannes Vernemmen

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 6.8  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.2  
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Diarra Moussa 6.0  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kana Marco 6.3  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
Plus de stats
Maamar Ali 6.3  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 6.4  
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
De Cat Nathan 5.9  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 6.6  
Plus de stats
Stroeykens Mario 6.2  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 6.4  
  • Précision des passes: 7/14 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Hazard Thorgan 6.6  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas  
Verschaeren Yari  
Rits Mats  
Seghers Mattis  
Sardella Killian  
Nga Kana Joshua  
da Costa Coba  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 6.8  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Volckaert Matties 6.8  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Hashioka Daiki 6.6  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 6.9  
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 6.7  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Skoras Michal 6.4  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 7.0  
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kanga Wilfried 7.8  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Dean Max 6.5  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Goore Hyllarion  
Vernemmen Hannes  

présentation (du match)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)
Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)
Photo: © photonews

Surprise dans le onze de base du RSC Anderlecht : pas trace de Colin Coosemans. Le gardien est blessé, et Justin Heekeren en profite donc pour faire ses grands débuts !

Tous les yeux seront braqués sur les buts anderlechtois ce dimanche : le capitaine du RSCA, Colin Coosemans, s'est en effet blessé et est absent, remplacé par Justin Heekeren. Ce dernier fait ses grands débuts pour les Mauve & Blanc, après être arrivé cet hiver en tant que n°2.

On ignore encore la gravité de la blessure de Coosemans. En son absence, c'est Thorgan Hazard qui porte le brassard de capitaine. 

Plusieurs autres changements ont été effectués par Jérémy Taravel : Killian Sardella, en difficulté à Bruges, est remplacé par Ali Maamar au poste d'arrière droit. Même sentence pour Hey, remplacé par Marco Kana qui fait son grand retour aux côtés de Diarra.

Au milieu de terrain, Taravel a décidé d'aligner Saliba et Llansana de concert avec Nathan De Cat. Devant, Mario Stroeykens est récompensé de sa belle montée au jeu. Des changements qui coûtent leur place à Bertaccini et Degreef. 

Le onze : 

Heekeren / Augustinsson - Diarra - Kana - Maamar / Llansana - Saliba - De Cat / Hazard - Cvetkovic - Stroeykens 

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Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
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