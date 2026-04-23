LIVE : Hazard pas dans le onze, STVV-Anderlecht repoussé d'un quart d'heure

Ce soir, le RSC Anderlecht peut grimper sur le podium. Ce serait une superbe opération pour les hommes de Jérémy Taravel, qui enlèverait beaucoup de pression en vue de la finale.

On le sait : ce n'est pas sain de n'avoir qu'un match en tête et de mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est un peu ce qu'Anderlecht avait fait la saison passée avant la finale de la Coupe, pour le résultat que l'on sait, et cette saison, Jérémy Taravel veut éviter cette erreur.

Ainsi, le RSCA a très bien entamé ses Playoffs et peut même réussir ce qu'on pensait impossible il y a quelques mois : grimper sur le podium en cas de victoire ce soir au Stayen. Au vu de la forme des deux équipes, c'est loin d'être impensable.

Bien sûr, la Coupe, c'est un titre, et Anderlecht a désespérément besoin d'en remporter un. Or, voir les Mauves champions de Belgique n'est pas pour demain. Mais la Coupe est aussi le chemin le plus rapide vers l'Europe, comme le veut le cliché, ce qui met énormément de pression sur les épaules des joueurs, car manquer l'Europe deux saisons d'affilée est impensable.

En grimpant sur le podium, Anderlecht se mettrait au moins déjà en bonne position pour un ticket européen via le championnat, ce qui réduirait d'autant la pression de la finale. Le déplacement à STVV est donc l'un des matchs les plus importants de la saison.

Le meilleur onze possible au Stayen

Jérémy Taravel le sait, et va donc aligner son meilleur onze possible. Cela signifie-t-il un retour d'Ilay Camara ? Ce dernier est prêt, et Killian Sardella peine à convaincre (même s'il est bien rentré dimanche dernier).

Les choix sont plus limités aux autres postes vu les blessures : Llansana, Saliba et Verschaeren devraient composer l'entrejeu. À force de montées réussies, Bertaccini pourrait bien lui aussi intégrer le onze.

Le onze potentiel :

Coosemans / Augustinsson - Kana - Diarra - Camara / Llansana - Saliba - Verschaeren / Hazard - Cvetkovic - Bertaccini