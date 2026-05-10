Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

Suis La Gantoise - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
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Date: 10/05/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 7
Stade: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

Jérémy Taravel a assuré qu'il ne ferait pas tourner ce dimanche à Gand. Il a bien raison, car une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences.

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Temps   13:30 
La Gantoise (La Gantoise - Anderlecht)
La Gantoise: Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Jean-Kevin Duverne - Michal Skoras - Tibe De Vlieger - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Aimé Omgba - Ibrahima Cisse - Hyllarion Goore
Banc: Daiki Hashioka - Wilfried Kanga - Momodou Sonko - Mathias Delorge - Max Dean - Hyun-Seok Hong - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Hannes Vernemmen

Anderlecht (La Gantoise - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Mathys Angely - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Yari Verschaeren - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Adriano Bertaccini
Banc: Thorgan Hazard - Danylo Sikan - Mihajlo Ilic - César Huerta - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy  
Van Der Heyden Siebe  
Volckaert Matties  
Duverne Jean-Kevin  
Skoras Michal  
De Vlieger Tibe  
Lopes Leonardo Da Silva  
Araujo Tiago  
Omgba Aimé  
Cisse Ibrahima  
Goore Hyllarion  
Banc
Hashioka Daiki  
Kanga Wilfried  
Sonko Momodou  
Delorge Mathias  
Dean Max  
Hong Hyun-Seok  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Angely Mathys  
Hey Lucas  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Verschaeren Yari  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Cvetkovic Mihajlo  
Bertaccini Adriano  
Banc
Hazard Thorgan  
Sikan Danylo  
Ilic Mihajlo  
Huerta César  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
Maamar Ali  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné
Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné
Photo: © photonews

Jérémy Taravel a assuré qu'il ne ferait pas tourner ce dimanche à Gand. Il a bien raison, car une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences.

La finale de la Coupe est bien sûr le match le plus attendu de cette fin de saison par les supporters d'Anderlecht : courant de semaine prochaine, le RSCA a une dernière chance de ne pas atteindre le cap des 10 ans sans trophée. Un trophée qui s'accompagnerait d'un ticket européen.

Mais si le Sporting, qui est loin d'être favori, ne s'impose pas dans cette finale, il faudra se remobiliser et aller chercher un ticket européen via les Playoffs. Une 4e place signifierait probablement que les Mauve & Blanc ne devront pas passer par un barrage face au vainqueur des Europe Playoffs - et au vu de leur forme actuelle, le Standard comme Genk serait un sacré adversaire.

Anderlecht peut encore finir... 6e 

Perdre à Gand signifierait céder cette 4e place aux Buffalos... mais aussi offrir au KV Malines une opportunité de revenir sur Anderlecht. Le RSCA ne regarde plus vers le haut : ce rêve-là s'est évanoui au Stayen. 

La réception du KV Malines dans la foulée de la Coupe peut donc avoir une importance cruciale (encore plus si, plus tard ce dimanche, les Sang & Or surprennent l'Union). Car s'ils se trouent, les joueurs de Jérémy Taravel peuvent absolument tout perdre en une semaine, et se retrouver sans victoire en Coupe... et à la 6e place des Playoffs. Tout est encore possible, et en ce sens, Taravel aurait bien raison de ne pas faire tourner à la Planet Group Arena !

Prono La Gantoise - Anderlecht

La Gantoise gagne
Partage
Anderlecht gagne
La Gantoise La Gantoise gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
37.82% 34.03% 28.15%
Les plus populaires
1-1
(65x)		 2-1
(54x)		 1-2
(44x)

Comparatif La Gantoise - Anderlecht

Classement

6
4

Points

26
28

Gagner

0
2

Perdre

3
4

Buts inscrits

2
9

Buts reçus

7
14

Cartes jaunes

11
14

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

15
23
40
12/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 La Gantoise La Gantoise
18/01 13:30 La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
15/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
23/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
27/04 13:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 La Gantoise La Gantoise
02/02 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 La Gantoise La Gantoise
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
12/11 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 La Gantoise La Gantoise
18/04 15:00 La Gantoise La Gantoise P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
08/11 18:15 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 La Gantoise La Gantoise
19/05 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
20/01 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
13/05 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 La Gantoise La Gantoise
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
27/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
21/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
30/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 La Gantoise La Gantoise
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 La Gantoise La Gantoise
04/02 20:45 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 La Gantoise La Gantoise
16/03 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
11/12 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 La Gantoise La Gantoise
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
11/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 La Gantoise La Gantoise
20/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 La Gantoise La Gantoise
14/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 La Gantoise La Gantoise
31/03 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
18/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
18/05 16:30 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
18/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 La Gantoise La Gantoise
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 La Gantoise La Gantoise
06/02 13:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
30/08 19:30 La Gantoise La Gantoise 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
16/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
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08/05

À Anderlecht, tout le monde se focalise peu à peu sur la finale de Coupe de la semaine prochaine contre l'Union. Mais selon Jérémy Taravel, le match de championnat de diman...

Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

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11:30

Jérémy Taravel a assuré qu'il ne ferait pas tourner ce dimanche à Gand. Il a bien raison, car une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences.

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Malines KV Malines
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