Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

Jérémy Taravel a assuré qu'il ne ferait pas tourner ce dimanche à Gand. Il a bien raison, car une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences.

La finale de la Coupe est bien sûr le match le plus attendu de cette fin de saison par les supporters d'Anderlecht : courant de semaine prochaine, le RSCA a une dernière chance de ne pas atteindre le cap des 10 ans sans trophée. Un trophée qui s'accompagnerait d'un ticket européen.

Mais si le Sporting, qui est loin d'être favori, ne s'impose pas dans cette finale, il faudra se remobiliser et aller chercher un ticket européen via les Playoffs. Une 4e place signifierait probablement que les Mauve & Blanc ne devront pas passer par un barrage face au vainqueur des Europe Playoffs - et au vu de leur forme actuelle, le Standard comme Genk serait un sacré adversaire.

Anderlecht peut encore finir... 6e

Perdre à Gand signifierait céder cette 4e place aux Buffalos... mais aussi offrir au KV Malines une opportunité de revenir sur Anderlecht. Le RSCA ne regarde plus vers le haut : ce rêve-là s'est évanoui au Stayen.

La réception du KV Malines dans la foulée de la Coupe peut donc avoir une importance cruciale (encore plus si, plus tard ce dimanche, les Sang & Or surprennent l'Union). Car s'ils se trouent, les joueurs de Jérémy Taravel peuvent absolument tout perdre en une semaine, et se retrouver sans victoire en Coupe... et à la 6e place des Playoffs. Tout est encore possible, et en ce sens, Taravel aurait bien raison de ne pas faire tourner à la Planet Group Arena !