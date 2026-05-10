Les suspensions n'ont pas prêté à conséquence : l'Union au petit trot, Bruges toujours en ligne de mire

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sans trembler contre Malines (3-0). Le choc de dimanche prochain au Club de Bruges sera bel et bien décisif dans la course au titre.

Sonnée par la défaite à Saint-Trond, désormais devancée par le Club de Bruges en tête du classement, l'Union se devait de s'imposer contre Malines. Pour se remettre la tête à l'endroit, mais aussi pour garder son rival en ligne de mire avant le déplacement de dimanche prochain en Venise du Nord.

Pour cela, David Hubert devait toutefois se passer de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Adem Zorgane, tous trois suspendus. Fedde Leysen, Massiré Sylla et Rob Schoofs les ont remplacés au pied levé, une grande première dans le chef de Sylla, arrivé au club cet hiver. Mateo Biondic et Besfort Zeneli revenaient quant à eux de blessure, avec une place de titulaire aux côtés de Kevin Rodriguez à la clé pour le premier cité. En face, Fred Vanderbiest a aligné le même onze que lors de la victoire 1-0 contre La Gantoise.

L'Union commence fort

La défense forcément expérimentale alignée par Hubert ? L'Union n'a pas laissé le temps à Malines de la mettre sous pression dans le premier quart d'heure, ouvrant le score sur sa première occasion après dix minutes. C'est une phase rappelant fortement le but de Zeneli contre Bruges qui a décanté la situation : une déviation de Schoofs pour lancer Khalaili à pleine vitesse sur la droite et un centre en retrait qui a cette fois trouvé Biondic, buteur en un temps malgré l'intervention de Nacho Miras sur sa ligne (10e, 1-0).

Par la suite, le KV a toutefois eu un peu plus voix au chapitre, avec notamment quelques phases arrêtées dangereuses conclues par des reprises de la tête au-dessus du but. Mais surtout une grosse occasion pour Myron Van Brederode, au bon endroit pour intercepter un dégagement de Sylla plein axe et seulement contrarié par la claquette de Kjell Schepren.







Dans la foulée, c'est Kévin Rodriguez qui s'est retrouvé face à Miras en contre, mais l'Equatorien n'a pas réussi à cadrer. Pire, il s'est blessé sur le coup et a dû céder sa place à Besfort Zeneli à la demi-heure. Avec un point d'appui en moins devant, l'Union s'est pas mal cherchée dans le troisième quart d'heure, attendant presque patiemment la pause pour repartir sur de nouvelles bases et ce score de 1-0 en poche.

C'est pourtant Malines qui a mis le nez à la fenêtre à la reprise, sans pour autant mettre ses hôtes en danger. Patiente, l'Union a su profiter d'un fameux cadeau à la relance de Nacho Miras pour faire le break à l'heure de jeu via Anouar Ait El Hadj (61e, 2-0).

L'Union fait le boulot avant une semaine doublement décisive

Une issue presque attendue et à l'image de la deuxième mi-temps, avec une équipe malinoie encore repartie à l'attaque par la suite mais les plus belles situations dans le rectangle de Miras, à la parade sur deux frappes croisées de Sykes et Biondic, puis en face-à-face avec Mohamed Fuseini.

Le 3-0 est finalement tombé dans le temps additionnel des pieds de Fuseini, servi par l'assist du week-end signé Ait El Hadj, d'un enchaînement génial dans le rectangle avant de lever le ballon pour son compère d'attaque. De quoi revenir à un point du Club de Bruges avant le déplacement chez les Blauw en Zwart. Mais avant cela, il y a désormais une finale de Coupe de Belgique à négocier.