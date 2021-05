Les pieds au Lotto Park, la tête à Genk

Ce jeudi, le Club de Bruges peut terminer le travail... avant même le début de sa rencontre à Anderlecht.

La donne est enfin simple pour le Club de Bruges: un point ou plus à Anderlecht? Le titre est dans la poche. Genk ne s'impose pas? Même issue, mais sans jouer. Avec 5 points d'avance à deux journées de la fin et avant de jouer Anderlecht et Genk, il faudrait un cataclysme pour que les Brugeois regardent Genk soulever le trophée.

Ce jeudi, Philippe Clement voudra donc, quoi qu'il arrive, terminer le travail en prenant au moins un point à Anderlecht, là où ils ont été battu lors de la 33ème journée de la saison régulière. Ce dernier va surtout aligner Hans Vanaken, qu'il avait placé sur le banc lors des deux dernières rencontres face à l'Antwerp.

Composition probable: Mignolet, Mata, Kossounou, Mechele, Sobol, Balanta, Vanaken, Vormer, De Ketelaere, Dost et Lang.