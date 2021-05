Le retour de Didier Lamkel Zé!

Condamné au silence lors des trois dernières rencontres des playoffs, le Camerounais retrouve le groupe anversois.

Franky Vercauteren avait encore des doutes, mardi, en conférence de presse. Ces doutes ont finalement été levés. Didier Lamkel Zé et Dylan Batubinsika se sont débarrassés du Covid-19 et ils font leur retour dans la sélection anversoise pour le déplacement à Genk.

Une aubaine pour le coach du Great Old qui avait été privé de son défenseur et de son attaquant pour affronter Bruges et Anderlecht. Pas encore de fumée blanche, en revanche, pour Faris Haroun et Jérémy Gelin, tous les deux blessés et forfaits pour la rencontre de ce jeudi.