Soirée norvégienne pour Genk et coup de pression sur le Club de Bruges

Genk n'a fait qu'une bouchée de l'Antwerp (4-0) et il n'y a provisoirement plus que deux points d'écart entre le leader et son dauphin. Si Bruges devait perdre à Anderlecht ce jeudi, le Racing Genk aurait droit à une finale pour le titre dimanche, au Jan Breydelstadion.

Alors que le Club de Bruges entame sa rencontre à Anderlecht à 21h, Genk avait l'occasion de mettre la pression sur les Blauw en Zwart, en cas de victoire contre l'Antwerp. Fidèles à leurs principes de jeu, les Limbourgeois ont rapidement pris le contrôle du match et se sont montrés dangereux. Kristian Thorstvedt en décapsuleur Theo Bongonda a allumé la première mèche, dès la sixième minute de jeu, forçant la première détente de Jean Butez. L'Antwerp répondait un bon quart d'heure plus tard, via Koji Miyoshi, qui ne parvenait pas à cadrer son envoi. Et c'est dans les dernières minutes du premier acte que la pression limbourgeoise s'est intensifiée. Junya Ito passait d'abord à quelques centimètres du but d'ouverture à la 38e minute de jeu, mais ce n'était que partie remise. Profitant d'une percée du Japonais, Kristian Thorstvedt a ouvert le score quelques minutes plus tard, d'une frappe imparable. Festival norvégien et victoire indiscutable Un avantage que le Racing s'est empressé de doubler au retour des vestiaires. Junya Ito, encore lui, mettait Jean Butez à contribution. Et si la détente du Français était bonne, c'est après qu'il s'est emmêlé les pinceaux, en se couchant pour empêcher Onuachu de marquer, Butez a, involontairement, servi Kristian Thorstvedt qui n'avait plus qu'à placer le cuir au fond pour conforter l'avantage limbourgeois. Un deuxième but qui n'a pas rassasié le Norvégien., au contraire. Lancé en profondeur par Paul Onuachu, Kristian Thorstvedt a inscrit son troisième but de la soirée et mis fin à tout suspense à 25 minutes du coup de sifflet final. La tête sous l'eau, l'Antwerp a quand même tenté de sauver l'honneur et Dieumerci Mbokani aurait pu réduire le score, sans une superbe intervention Maarten Vandevoordt. C'est finalement Cyriel Dessers qui a clôturé la soirée, en inscrivant son deuxième but en deux rencontres. Une nouvelle large victoire le Racing Genk qui survole ses playoffs et qui assure définitivement sa deuxième place. Mais Genk pourra peut-être rêver du titre jusqu'au bout. Si Anderlecht domine Bruges, Limbourgeois et Blauw en Zwart se disputeront une finale pour le sacre. Avec un avantage pour le Club qui, le cas échéant, pourrait se contenter d'un partage. Mais pour ça, il faut que le Sporting d'Anderlecht donne un petit coup de pouce aux hommes de John van den Brom.