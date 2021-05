Un Genk "Bis" se joue d'un champion aux jambes lourdes

Pour sa dernière, et devant quelques supporters, le Club de Bruges s'est incliné contre une équipe de Genk qui a fait tourner.

Jouer un match après avoir été sacré champion, c'est toujours particulier. Parfois, l'équipe est sur un nuage et rien ne lui résiste. Dans ce cas, l'équipe adverse passe un sale quart d'heure. Dans l'autre cas, la pression est tellement retombée que le jeu n'y est plus et la tête est à la fête.

Ce dimanche, devant 500 supporters de Bruges triés sur le volet dans le cadre d'un test, nous n'avons eu ni l'un ni l'autre. Les deux équipes ont joué le jeu, ont fait tourner aussi, et ont tenté de passer une bonne après-midi en toute décompression.

Il y a tout de même eu des occasions dans ce duel et des deux côtés, et les deux gardiens se sont mis en évidence. Horvath a remporté ses duels dans le match avec Ito, alors que Vandevoordt pourrait lui porter facilement sur ses épaules le titre d'homme du match. Non seulement le jeune Belge a été un véritable mur ce dimanche, mais il a surtout arrêté un penalty de Hans Vanaken après la demi-heure.

Après la pause, et une valse de changements limbourgeois qui a fait disparaître un Bongonda pas fort présent, beaucoup de choses vont trembler. Mes genous d'abord car le froid a fait son apparition, la barre ensuite sur une reprise de Rudd Vormer, et enfin les filets de Horvath sur une frappe à la retourne de Toma (0-1).

Philippe Clement tente alors le tout pour le tout, avec les entrées de Chong, Mata ou encore Balanta. Sur l'un de ses rares débordement, Chang sert d'ailleurs Vormer qui égalise (81', 1-1). On pense que le match va se terminer avec un nul mais le VAR va entrer dans la danse. Il signale à l'arbitre une faute de Horvath sur Dessers, ce dernier se fait justice lui-même (86', 1-1).

Bruges termine donc la saison comme il l'a commencé: par une défaite à domicile.