Suivez Charleroi-Malines en direct

Pour sa dernière de la saison à domicile, le Sporting de Charleroi accueille le FC Malines dans un match sans véritable enjeu, mais Zèbres et Malinois veulent boucler leur saison en beauté.

Respectivement quatrième et troisième des Europe Playoffs, le Sporting de Charleroi et le FC Malines ont abandonné leurs dernières illusions européennes depuis un moment. Mais les deux équipes se sont fixés l'objectif d'engranger un maximum de points d'ici la fin de la saison.

Comme le soulignait Edward Still, après la défaite à Genk, mardi soir. "Mon seul objectif, c'est de faire un six sur six pour finir la saison sur une bonne note", avait insisté le coach des Zèbres. Les Carolos seront donc déterminés au moment de monter sur la pelouse, samedi soir, pour leur dernière sortie de la saison devant leurs supporters.