Gholizadeh ouvre le score à Gand (0-1)

Le Sporting de Charleroi boucle sa saison, samedi soir, sur la pelouse de la Gantoise, dores et déjà assurée de remporter les Europe Playoffs.

Et Edward Still a décidé d'innover pour ce dernier match de la saison. Privé de Vakoun Bayo pour raison contractuelle, le coach carolo lance Nauris Petkevicius dans le grand bain. Arrivé en janvier dernier, l'attaquant lituanien était déjà monté au jeu à plusieurs reprises, mais n'avait pas encore été titularisé.

Le Sporting devra par ailleurs faire sans son capitaine, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka s'empare du brassard et sera accompagné par Ali Gholizadeh et Daan Heymans dans l'entrejeu. Sur les flancs, Isaac Mbenza remplace Joris Kayembe et Ken Nkuba est aligné à droite, comme la semaine dernière.