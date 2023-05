Le Cercle déjà à 10 !

Ce samedi (18h15), La Gantoise peut faire un très grand pas vers l'Europe en cas de victoire sur la pelouse du Cercle.

La Gantoise peut faire un grand pas vers l'Europe en cas de victoire ce soir au Jan Breydel (18h15). Si les Buffalos l'emportant, ils prendront provisoirement 8 points d'avance sur leur plus proche poursuivant à trois journées de la fin du championnat. Mais pour leur 55e rencontre de la saison (!), les joueurs de Hein Vanhaezebrouck auront fort à faire face à un Cercle toujours difficile à manœuvrer.

Une semaine calme après une victoire mais pas mal d'inquiétudes pour l'entraîneur Gantois, notamment sur l'état de forme de ses joueurs. "Ce n'est pas ce que j'aurais espéré après une semaine sans match. Quelques doutes sont apparus, il s'agit de quelques joueurs clés, mais je n'en dirais pas plus" avait lâché Vanhaezebrouck en conférence de presse.

Pour cette rencontre, les Buffalos sont déjà privés de Odjidja, Lemajic, Nurio, Marreh et Depoitre, mais récupèrent Andrew Hjulsager. Au Cercle, David Sousa, Edgaras Utkus et Senna Miangue sont blessés. Emilio Kehrer n'est pas sélectionné. Si La Gantoise avait éliminé le Cercle en 8es de finale de Coupe de Belgique (2-0), les Brugeois se sont imposés à deux reprises en championnat contre leur adversaire du jour (3-4 et 3-2).