OHL-Charleroi, un premier match déjà crucial

Ce vendredi soir, Charleroi se déplace à Louvain pour le premier match de ces Europe Play-offs. Voici ce qu'il faut savoir concernant ce match.

Égalité parfaite

Avant le coup d'envoi de ce premier match, OHL, Charleroi mais aussi Malines et Westerlo comptent exactement le même nombre de points suite à la division des points par deux. Avec un petit point de retard sur le Standard, ces quatres équipes ont encore tout à jouer. Faire un résultat sur le premier match serait donc une très bonne opération.

Malgré l'égalité de points, il règne une plus grande confiance côté OHL. En effet, ils comptent deux victoires et deux nuls sur leurs cinq derniers matchs tandis que Charleroi ne compte qu'une victoire et un nul sur leurs cinq dernières rencontres.

OHL a d'ailleurs remporté les deux confrontations directes de la phase classique qui plus est sans prendre le moindre but. Victoire 0-2 à Charleroi et victoire 1-0 au stade Den Dreef. Un avantage psychologique sur lequel vont sûrement se baser les hommes de Chris Coleman.

Les hommes en forme

Du côté d'OHL, un nom revient sur toutes les lèvres : celui de Siebe Schrijvers. Le maître à jouer distribue les ballons et organise le jeu de Louvain. Il s'est même offert une prestation de grande classe dans le dernier match de championnat avec deux buts et un assist dans la victoire 3-2 des siens contre Saint-Trond.

Côté Carolo, on pourra compter sur Daan Heymans. Meilleur buteur de Charleroi cette saison avec 11 buts, il réalise pour l'instant la plus belle saison de sa carrière et ne compte pas en rester là.

Coup d'envoi ce soir à 20h45 pour voir qui de Charleroi ou d'OHL prendra déjà une option sur l'autre dans ces Europe Play-Offs.