Le Standard peut déjà distancer ses concurrents : suivez le début des Europe Play-Offs des Rouches en direct commenté

Envieux de jouer un rôle prépondérant dans ces Europe Play-Offs, le Standard recevra Malines ce samedi soir, avec l'occasion de réaliser une première belle opération au classement.

Le sprint final, c'est parti en Jupiler Pro League. Si les Champions Play-Offs débuteront ce samedi avec la rencontre entre l'Union et l'Antwerp, les Europe Play-Offs ont déjà commencé depuis ce vendredi soir et le partage entre Louvain et Charleroi.

Un partage qui fait les affaires du Standard, qui a débuté ces Europe Play-Offs en pôle position. Lors de la réception de Malines, ce samedi soir, les Rouches pourraient déjà faire une belle première opération au classement.

Alors que Westerlo sera confronté à un match piège sur la pelouse de Dender à 19h15, le Standard pourrait déjà prendre trois points d'avance sur les Zèbres et les Louvanistes, ainsi que quatre points sur le KaVé, avant son déplacement au Mambourg dimanche prochain.

Une rencontre déjà importante pour un Matricule 16 qui veut jouer le coup à fond dans la lutte au ticket européen. Standard - Malines, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.