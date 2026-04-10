Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

Charleroi accueille l'Antwerp ce soir. Mario Kohnen veut relancer la dynamique après le départ d'Hans Cornelis.

Cette semaine, Charleroi s'est donc préparé sous les ordres d'un troisième T1 différent. Hans Cornelis et Mario Kohnen ont tous deux été accueillis par Rik De Mil il y a quelques mois (respectivement l'été et le printemps dernier), ils ont désormais tous deux été appelés à la barre pour assurer sa succession.

Comme Cornelis avant lui, Mario Kohnen assure qu'il s'inscrira dans la continuité de son prédecesseur et qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution pour ce premier match.

Contrairement à Cornelis (qui avait mené Lokeren vers le monde professionnel), Kohnen en est à sa première expérience de T1 et voudra mettre en pratique le savoir-faire acquis lors de ses multiples saisons à Eupen, ainsi qu'à Courtrai avec Edward Still, puis aux côtés de Timmy Simons et Vincent Euvrard à Dender.

Camara suspendu

Pour cette première, une contrainte : la suspension d'Etienne Camara pour son exclusion controversée à Westerlo. Mehdi Boukamir pourrait le remplacer. Y aura-t-il d'autres changements dans le onze ? Jakob Romsaas apparaît comme un candidat sérieux pour apporter un peu plus de présence aux côtés d'Aurélien Scheidler dans le rectangle, mais a lui aussi manqué une grosse occasion en Campine lors de sa montée au jeu.

Dans le camp adverse, l'Antwerp sera vraisemblablement revanchard après sa courte défaite contre Genk. Joseph Oosting ne pourra toutefois pas compter sur Gyrano Kerk, pour qui l'incertitude perdure concernant la validité de son passeport.





Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Titraoui - Pflücke, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Antwerp : Nozawa - Kouyaté, Tsunashima, Bijl - Somers, Benitez, Praet, Scott, Foulon - Janssen, Valencia