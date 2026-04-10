Suis Charleroi - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 10/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 2
Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp
Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp
Photo: © photonews

Charleroi accueille l'Antwerp ce soir. Mario Kohnen veut relancer la dynamique après le départ d'Hans Cornelis.

Cette semaine, Charleroi s'est donc préparé sous les ordres d'un troisième T1 différent. Hans Cornelis et Mario Kohnen ont tous deux été accueillis par Rik De Mil il y a quelques mois (respectivement l'été et le printemps dernier), ils ont désormais tous deux été appelés à la barre pour assurer sa succession.

Comme Cornelis avant lui, Mario Kohnen assure qu'il s'inscrira dans la continuité de son prédecesseur et qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution pour ce premier match. 

Contrairement à Cornelis (qui avait mené Lokeren vers le monde professionnel), Kohnen en est à sa première expérience de T1 et voudra mettre en pratique le savoir-faire acquis lors de ses multiples saisons à Eupen, ainsi qu'à Courtrai avec Edward Still, puis aux côtés de Timmy Simons et Vincent Euvrard à Dender.

Camara suspendu

Pour cette première, une contrainte : la suspension d'Etienne Camara pour son exclusion controversée à Westerlo. Mehdi Boukamir pourrait le remplacer. Y aura-t-il d'autres changements dans le onze ? Jakob Romsaas apparaît comme un candidat sérieux pour apporter un peu plus de présence aux côtés d'Aurélien Scheidler dans le rectangle, mais a lui aussi manqué une grosse occasion en Campine lors de sa montée au jeu.

Dans le camp adverse, l'Antwerp sera vraisemblablement revanchard après sa courte défaite contre Genk. Joseph Oosting ne pourra toutefois pas compter sur Gyrano Kerk, pour qui l'incertitude perdure concernant la validité de son passeport.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Boukamir, Titraoui - Pflücke, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Antwerp : Nozawa - Kouyaté, Tsunashima, Bijl - Somers, Benitez, Praet, Scott, Foulon - Janssen, Valencia

Prono Charleroi - Antwerp

Charleroi gagne
Partage
Antwerp gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
50.7% 28.64% 20.66%
Les plus populaires
2-1
(63x)		 1-1
(57x)		 1-2
(29x)

Comparatif Charleroi - Antwerp

Classement

5
4

Points

17
18

Perdre

1
1

Buts inscrits

0
1

Buts reçus

2
2

Cartes jaunes

1
2

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

10
5
12
25/01 13:30 Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
17/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
29/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
08/12 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
28/07 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
21/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:30 Antwerp Antwerp 5-2 Charleroi Charleroi
21/10 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 Antwerp Antwerp
19/03 13:30 Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
30/10 21:00 Charleroi Charleroi 1-0 Antwerp Antwerp
16/01 13:30 Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
13/08 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
27/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Charleroi Charleroi
30/08 18:15 Charleroi Charleroi 2-0 Antwerp Antwerp
16/02 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
26/05 14:30 Antwerp Antwerp 3-2 Charleroi Charleroi
10/03 18:00 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
29/07 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
27/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
05/11 14:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
16/04 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Antwerp Antwerp
27/11 15:00 Antwerp Antwerp 1-0 Charleroi Charleroi
14/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
13/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
08/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
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11:40

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Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
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