LIVE : Un deuxième but annulé pour le Standard !

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Loïc Woos depuis Sclessin
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Carte jaune pour Kyan Vaesen
Jaune Vaesen, tacle sérieux sur Karamoko
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Et... non ! Le but est à nouveau annulé pour hors-jeu, comme il y a une demi-heure !
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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GOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Et voilà l'ouverture du score du Standard, alors que c'est plutôt Louvain qui dominait les débats depuis 20 minutes. Un ballon bien dosé de Saïd dans la profondeur pour Nkada, qui se met sur son pied droit et bat Leysen ! 1-0 !
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But de Timothée NKada (Rafiki Said)
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Bon ballon de Pletinckx vers Traoré qui reprend de la tête au-dessus, mais cela devient trop facile pour Louvain de se créer des occasions
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Le Standard met moins souvent le nez à la fenêtre, et manque de précision quand il le fait, à l'image de ce centre trop long de Karamoko
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Frappe lointaine de Said, non cadrée
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Nouvelle belle action louvaniste, et un tir de Vaesen repoussé du pied par Epolo
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Perte de balle d'Abid, Akimoto récupère. Il glisse à Opoku, qui centre. Epolo intercepte, s'occasionnant une petite béquille sans conséquence
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A noter que... 22 supporters de Louvain sont présents, pour 7 stewards
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Bon mouvement entre Kaba et Traoré, le centre du dernier cité est trop long, mais le Standard est bien moins incisif qu'après la sixième ou septième minute, et Louvain rentre dans son match
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Corner donné dans un paquet de joueurs, léger cafouillage, la frappe de Kaba termine finalement largement à côté
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Centre-tir piégeux de Teklab, il faut une claquette attentive d'Epolo
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Cela semble aller pour Karamoko, qui a tout de même pris un joli coup sur le tibia
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Karamoko venait de gagner un très bon ballon face à Opoku après une bonne conservation, mais se tort désormais de douleur suite au tacle du Louvaniste ayant envoyé le ballon en touche
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Dégagé par Bates, Epolo dévie mais manque un peu sa sortie sur le deuxième ballon, Hautekiet l'écarte finalement
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Premier corner pour Louvain
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Excellente couverture de Bates sur une longue balle louvaniste, l'Ecossais glisse à Said, qui manque sa passe en retrait. Karamoko récupère, retrouve Said qui lance Nkada dans la profondeur. Son centre trouve Leysen, mais le mouvement était une nouvelle fois bien imaginé
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Centre de Said qui trouve Leysen. Le Standard est bien entré dans sa rencontre, OHL pas du tout
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Déjà le but annulé pour le Standard !
Les Rouches avaient frappé fort après 21 secondes à peine ! Tentative de coup d'envoi rapide de Louvain mais récupération liégeoise, Karamoko glisse vers Said, qui lance Nkada. Le Français est rattrapé par Pletinckx, se retourne, retourne vers Said qui marque, mais le but est annulé pour un hors-jeu !
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1
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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But de Rafiki Said
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C'est parti ici à Sclessin !
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Standard - OH Louvain: 0-0
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19:46
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Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et OHL comptant pour la septième journée des Europe Play-Offs
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Standard:
Matthieu Epolo
- Josué Homawoo
- David Bates
- Ibe Hautekiet
- Henry Lawrence
- Casper Nielsen
- Ibrahim Karamoko
- Gustav Mortensen
- Adnane Abid
- Timothée NKada
- Rafiki Said
Banc:
Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Dennis Ayensa
- Lucas Pirard
- Marco Ilaimaharitra
- Bernard Nguene
- Daan Dierckx
- Steeven Assengue
- Teddy Teuma
OH Louvain:
Tobe Leysen
- Wouter George
- Abdoul Karim Traoré
- Henok Teklab
- Kyan Vaesen
- Lukasz Lakomy
- Ewoud Pletinckx
- Takahiro Akimoto
- Roggerio Nyakossi
- Sory Kaba
- Davis Opoku
Banc:
Takuma Ominami
- Siebe Schrijvers
- Maxence Andre Prévôt
- Chukwubuikem Ikwuemesi
- William Balikwisha
- Mathieu Maertens
- Hasan Bulut
- Bryang Kayo
- Owen Jochmans
- Christ Souanga
- Thibault Vlietinck