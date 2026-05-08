Date: 08/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 7
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE : Un deuxième but annulé pour le Standard !

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   37' 53" 
Loïc Woos depuis Sclessin
34
  Carte jaune pour Kyan Vaesen
Jaune Vaesen, tacle sérieux sur Karamoko
33
 Et... non ! Le but est à nouveau annulé pour hors-jeu, comme il y a une demi-heure !
33
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
32
 GOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Et voilà l'ouverture du score du Standard, alors que c'est plutôt Louvain qui dominait les débats depuis 20 minutes. Un ballon bien dosé de Saïd dans la profondeur pour Nkada, qui se met sur son pied droit et bat Leysen ! 1-0 !
31
 But de Timothée NKada (Rafiki Said)
31
 Bon ballon de Pletinckx vers Traoré qui reprend de la tête au-dessus, mais cela devient trop facile pour Louvain de se créer des occasions
29
 Le Standard met moins souvent le nez à la fenêtre, et manque de précision quand il le fait, à l'image de ce centre trop long de Karamoko
26
 Frappe lointaine de Said, non cadrée
23
 Nouvelle belle action louvaniste, et un tir de Vaesen repoussé du pied par Epolo
22
 Perte de balle d'Abid, Akimoto récupère. Il glisse à Opoku, qui centre. Epolo intercepte, s'occasionnant une petite béquille sans conséquence
20
 A noter que... 22 supporters de Louvain sont présents, pour 7 stewards
18
 Bon mouvement entre Kaba et Traoré, le centre du dernier cité est trop long, mais le Standard est bien moins incisif qu'après la sixième ou septième minute, et Louvain rentre dans son match
16
Standard - OH Louvain
15
 Corner donné dans un paquet de joueurs, léger cafouillage, la frappe de Kaba termine finalement largement à côté
14
 Centre-tir piégeux de Teklab, il faut une claquette attentive d'Epolo
13
 Cela semble aller pour Karamoko, qui a tout de même pris un joli coup sur le tibia
11
 Karamoko venait de gagner un très bon ballon face à Opoku après une bonne conservation, mais se tort désormais de douleur suite au tacle du Louvaniste ayant envoyé le ballon en touche
10
 Dégagé par Bates, Epolo dévie mais manque un peu sa sortie sur le deuxième ballon, Hautekiet l'écarte finalement
9
 Premier corner pour Louvain
6
 Excellente couverture de Bates sur une longue balle louvaniste, l'Ecossais glisse à Said, qui manque sa passe en retrait. Karamoko récupère, retrouve Said qui lance Nkada dans la profondeur. Son centre trouve Leysen, mais le mouvement était une nouvelle fois bien imaginé
4
 Centre de Said qui trouve Leysen. Le Standard est bien entré dans sa rencontre, OHL pas du tout
2
 Déjà le but annulé pour le Standard !
Les Rouches avaient frappé fort après 21 secondes à peine ! Tentative de coup d'envoi rapide de Louvain mais récupération liégeoise, Karamoko glisse vers Said, qui lance Nkada. Le Français est rattrapé par Pletinckx, se retourne, retourne vers Said qui marque, mais le but est annulé pour un hors-jeu !
1
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
1
 But de Rafiki Said
1
 C'est parti ici à Sclessin !
1
 Standard - OH Louvain: 0-0




19:46
 Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et OHL comptant pour la septième journée des Europe Play-Offs
Standard (Standard - OH Louvain)
Standard: Matthieu Epolo - Josué Homawoo - David Bates - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Casper Nielsen - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Timothée NKada - Rafiki Said
Banc: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Dennis Ayensa - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Steeven Assengue - Teddy Teuma

OH Louvain: Tobe Leysen - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Henok Teklab - Kyan Vaesen - Lukasz Lakomy - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Roggerio Nyakossi - Sory Kaba - Davis Opoku
Banc: Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - William Balikwisha - Mathieu Maertens - Hasan Bulut - Bryang Kayo - Owen Jochmans - Christ Souanga - Thibault Vlietinck

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.1  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Homawoo Josué 6.5  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Bates David 6.8  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.6  
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lawrence Henry 6.7  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nielsen Casper 6.5  
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.7  
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 6.1  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.4  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
NKada Timothée 6.6  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 6.3  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Ayensa Dennis  
Pirard Lucas  
Ilaimaharitra Marco  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Assengue Steeven  
Teuma Teddy  
 

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 7.0  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/19 (21.1%)
Plus de stats
George Wouter 6.6  
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 6.8  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Teklab Henok 6.4  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vaesen Kyan   6.4  
  • Précision des passes: 3/9 (33.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lakomy Lukasz 7.1  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 6.5  
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 6.6  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 7.0  
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kaba Sory 6.1  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Opoku Davis 6.5  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Banc
Ominami Takuma  
Schrijvers Siebe  
Prévôt Maxence Andre  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Balikwisha William  
Maertens Mathieu  
Bulut Hasan  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  
Souanga Christ  
Vlietinck Thibault  

présentation (du match)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)
Photo: © photonews

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Début de la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir avec une rencontre entre le Standard de Liège et Louvain à Sclessin (coup d’envoi à 20h45).

Une rencontre déterminante pour les Rouches qui, revenus à la hauteur de Westerlo et Genk au classement, peuvent mettre la pression sur leurs concurrents avant les autres matchs du week-end.

Gagner à Sclessin contre une équipe mal classée n’est cependant pas une mince affaire cette saison pour le Standard, qui n’a remporté que quatre matchs à la maison et qui avait perdu contre les quatre derniers durant la phase classique.

Après avoir baladé l’Antwerp la semaine dernière, le Standard affrontera cette fois un bloc regroupé, qui tentera de lui faire mal en contre-attaque. Un type d’adversaire contre lequel les hommes de Vincent Euvrard sont souvent à la peine.

Le Matricule 16 n’aura néanmoins pas d’autre choix que de s’imposer dans un stade qui ne devrait à nouveau pas être peuplé par plus de 10.000 personnes ce vendredi soir. Standard - Louvain, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Ilaimaharitra et Teuma dans le groupe, mais pas dans le onze : la composition probable du Standard contre OHL

Ilaimaharitra et Teuma dans le groupe, mais pas dans le onze : la composition probable du Standard contre OHL

07:00

Victoire obligatoire pour le Standard, qui a l'occasion de mettre la pression sur ses concurrents en s'imposant face à Louvain. Voici la composition probable des Rouches po...

Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

07/05

Le directeur du recrutement du Standard Jérôme Bonnissel devrait quitter le club dans les mois à venir.

Sclessin à moitié vide, OHL en roue libre : si le Standard a progressé, c'est maintenant qu'il doit le prouver

Sclessin à moitié vide, OHL en roue libre : si le Standard a progressé, c'est maintenant qu'il doit le prouver

10:30 1

Gagner à l'extérieur, là où on ne l'attend pas ? Le Standard s'en est montré capable à de multiples reprises cette saison. Mais gagner un match à domicile, où il est favori...

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

13:00

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

14:00

Louvain se rend à Sclessin ce soir. Felice l'annonce, son équipe est moins démobilisée qu'il n'y paraît.

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved