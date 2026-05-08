Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Début de la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir avec une rencontre entre le Standard de Liège et Louvain à Sclessin (coup d’envoi à 20h45).

Une rencontre déterminante pour les Rouches qui, revenus à la hauteur de Westerlo et Genk au classement, peuvent mettre la pression sur leurs concurrents avant les autres matchs du week-end.

Gagner à Sclessin contre une équipe mal classée n’est cependant pas une mince affaire cette saison pour le Standard, qui n’a remporté que quatre matchs à la maison et qui avait perdu contre les quatre derniers durant la phase classique.

Après avoir baladé l’Antwerp la semaine dernière, le Standard affrontera cette fois un bloc regroupé, qui tentera de lui faire mal en contre-attaque. Un type d’adversaire contre lequel les hommes de Vincent Euvrard sont souvent à la peine.



Le Matricule 16 n’aura néanmoins pas d’autre choix que de s’imposer dans un stade qui ne devrait à nouveau pas être peuplé par plus de 10.000 personnes ce vendredi soir. Standard - Louvain, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.