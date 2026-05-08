Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 08/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 7
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)
Photo: © photonews

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Début de la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir avec une rencontre entre le Standard de Liège et Louvain à Sclessin (coup d’envoi à 20h45).

Une rencontre déterminante pour les Rouches qui, revenus à la hauteur de Westerlo et Genk au classement, peuvent mettre la pression sur leurs concurrents avant les autres matchs du week-end.

Gagner à Sclessin contre une équipe mal classée n’est cependant pas une mince affaire cette saison pour le Standard, qui n’a remporté que quatre matchs à la maison et qui avait perdu contre les quatre derniers durant la phase classique.

Après avoir baladé l’Antwerp la semaine dernière, le Standard affrontera cette fois un bloc regroupé, qui tentera de lui faire mal en contre-attaque. Un type d’adversaire contre lequel les hommes de Vincent Euvrard sont souvent à la peine.


Le Matricule 16 n’aura néanmoins pas d’autre choix que de s’imposer dans un stade qui ne devrait à nouveau pas être peuplé par plus de 10.000 personnes ce vendredi soir. Standard - Louvain, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - OH Louvain

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage OH Louvain OH Louvain gagne
89.67% 6.57% 3.76%
Les plus populaires
2-0
(71x)		 2-1
(56x)		 3-1
(35x)

Comparatif Standard - OH Louvain

Classement

2
6

Points

30
19

Gagner

3
0

Perdre

2
4

Buts inscrits

13
4

Buts reçus

7
12

Cartes jaunes

7
12

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

10
7
10
04/04 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
12/12 20:45 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
26/04 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Standard Standard
22/04 20:30 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
07/12 18:15 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 20:45 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
05/05 16:00 OH Louvain OH Louvain 3-1 Standard Standard
06/04 18:15 Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
10/02 16:00 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
30/09 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
23/04 18:30 OH Louvain OH Louvain 3-2 Standard Standard
21/08 18:30 Standard Standard 1-3 OH Louvain OH Louvain
19/12 21:00 OH Louvain OH Louvain 2-1 Standard Standard
16/10 20:45 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
06/02 20:45 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
12/09 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
30/01 18:00 OH Louvain OH Louvain 0-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
08/12 14:30 OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
18/08 14:30 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
09/03 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-4 Standard Standard
04/11 20:30 Standard Standard 2-0 OH Louvain OH Louvain
18/03 14:30 Standard Standard 4-0 OH Louvain OH Louvain
18/11 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
07/07 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
01/07 19:30 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
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Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo
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