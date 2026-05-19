Date: 19/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 9
Stade: Stade du Pays de Charleroi

Charleroi accueille Louvain en ce mardi le soir. Le Sporting veut assurer pour sa dernière à domicile de la saison.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   36' 49" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
35
 La défense de Louvain repousse
Charleroi enchaîne les centres mais ne parvient pas à s'imposer dans la zone de vérité
31
 Le match s'anime
Bel enchaînement dribble - frappe de Traoré, qui force à nouveau Koné à la parade
29
 Occasion pour Charleroi
Corner joué court, Pflücke rentre dans le jeu, Leysen détourne
27
 La parade de Koné
OHL repart en contre, Opoku prend la défense de Charleroi de vitesse pour se présenter face à Koné, ce dernier a le dernier mot et se rachète de son erreur sur le 0-1
24
 Louvain de nouveau replié
Toute l'équipe carolo est dans le camp d'OHL, faisant tourner le ballon autour du rectangle
20
 Koné se troue, c'est 0-1
Coup franc louvaniste, le ballon de Schrijvers n'est pas dégagé, Souanga en profite, sa frappe est relativement puissante mais en plein sur Koné...qui détourne le ballon au fond de ses filets
20

But 		But de Christ Souanga
16
 Premier quart d'heure assez calme
Louvain n'a pas encore tenté la moindre frappe, l'envoi de Keita est la seule de la rencontre (celle de Van den Kerkhof ne comptant pas suite à son hors-jeu)
11
 Van den Kerkhof hors-jeu
Scheidler récupère et lance Nzita, le centre de ce dernier peut être repris par Pflücke, qui laisse filer, Van den Kerkhof arrive derrière lui et place juste au-dessus, il est finalement signalé hors-jeu
9
 Keita à l'abordage
Sur corner, le défenseur carolo tente une reprise acrobatique, qui file en tribune
5
 Premier centre de Van den Kerkhof
Ominami se dégage facilement
3
 Charleroi prend l'initiative
Les Zèbres commencent la partie avec la possession dans le camp louvaniste
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - OH Louvain: 0-0
20:30
 Un changement côté carolo
Pflücke renvoie Bernier sur le banc. Dans le camp d'en face, Felice Mazzù lance Wouter George, Christ Souanga ainsi que William Balikwisha
20:29
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais leur réserve un bel accueil
19:42
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Louvanistes

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.3  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Blum Lewin 6.46  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.95  
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.71  
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nzita Mardochee 6.18  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne 6.28  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 6.4  
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.1  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 5.91  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 5.95  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.36  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 6.96  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
Ominami Takuma 7.27  
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 6.84  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Plus de stats
Souanga Christ 7.58  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Opoku Davis 6.94  
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 7.2  
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
George Wouter 6.66  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Teklab Henok 6.92  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Balikwisha William 6.81  
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 6.57  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vaesen Kyan 6.56  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Maziz Youssef  
Prévôt Maxence Andre  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Lakomy Lukasz  
Gil Regaño Óscar  
Maertens Mathieu  
Nyakossi Roggerio  
Kaba Sory  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  

présentation (du match)

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain
Photo: © photonews

Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Après une saison faite de hauts et de bas, notamment au Mambourg, Charleroi veut soigner sa dernière apparition devant ses supporters. La première place de ces Europe Playoffs est pourtant encore mathématiquement possible.

Le Sporting veut y croire

"S’il y a une chose que j’ai vécue ici à Charleroi, c’est que le club croit toujours. Les supporters, les joueurs… On a déjà retourné beaucoup de situations dans les dernières minutes. Tant qu’il y a une possibilité mathématique, on va tout donner. On va tout faire pour gagner nos deux derniers matchs. Le reste, on ne le maîtrise pas", explique Mario Kohnen en conférence de presse, cité par Le Soir.

Trois jours après la défaite 0-1 contre Westerlo, le Sporting remet donc déjà l'ouvrage sur le métier. Mario Kohnen opèrera-t-il des changements ? Ses hommes avaient tout sauf démérité face aux Campinois.

Avec sa frappe sur le poteau lors de sa montée au jeu, Antoine Colassin semble l'un des plus sérieux candidats à intégrer le onze. Côté louvaniste, l'équipe a repris confiance avec cette victoire 3-0 contre l'Antwerp, même si Felice Mazzù doit composer sans Roggerio Nyakossi et Noë Dussenne, blessés.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Colassin, Guiagon - Scheidler

Louvain : Leysen - Akimoto, Pletinckx, Ominami - Opoku, Verstrete, Schrijvers, Teklab - Maziz, Traoré, Vaesen

 

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

13:00

Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
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