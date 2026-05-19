Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Après une saison faite de hauts et de bas, notamment au Mambourg, Charleroi veut soigner sa dernière apparition devant ses supporters. La première place de ces Europe Playoffs est pourtant encore mathématiquement possible.

Le Sporting veut y croire

"S’il y a une chose que j’ai vécue ici à Charleroi, c’est que le club croit toujours. Les supporters, les joueurs… On a déjà retourné beaucoup de situations dans les dernières minutes. Tant qu’il y a une possibilité mathématique, on va tout donner. On va tout faire pour gagner nos deux derniers matchs. Le reste, on ne le maîtrise pas", explique Mario Kohnen en conférence de presse, cité par Le Soir.

Trois jours après la défaite 0-1 contre Westerlo, le Sporting remet donc déjà l'ouvrage sur le métier. Mario Kohnen opèrera-t-il des changements ? Ses hommes avaient tout sauf démérité face aux Campinois.

Avec sa frappe sur le poteau lors de sa montée au jeu, Antoine Colassin semble l'un des plus sérieux candidats à intégrer le onze. Côté louvaniste, l'équipe a repris confiance avec cette victoire 3-0 contre l'Antwerp, même si Felice Mazzù doit composer sans Roggerio Nyakossi et Noë Dussenne, blessés.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Colassin, Guiagon - Scheidler

Louvain : Leysen - Akimoto, Pletinckx, Ominami - Opoku, Verstrete, Schrijvers, Teklab - Maziz, Traoré, Vaesen