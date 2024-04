LIVE : Suivez Charleroi - RWDM en direct commenté (16h)

Charleroi reçoit le RWDM ce samedi pour lancer ses Playdowns. A priori, c'est l'idéal pour lancer cette phase pour le maintien.

Bien malin qui peut prédire à quoi ressembleront à la fois Charleroi et le RWDM ce samedi au coup d'envoi de ces Playdowns. Car des deux côtés, il y a eu du changement. Le Sporting s'est résigné à se séparer de Felice Mazzù, tandis que le RWDM a réalisé que Bruno Irles était une erreur de casting.

Résultat : ce Charleroi-RWDM sera la première pour Rik De Mil et Yannick Ferrera. Deux hommes très différents par leur parcours récent : De Mil a déjà sauvé une équipe cette saison (le KVC Westerlo, qui l'a jeté comme un malpropre dès que l'occasion s'est présentée), tandis que Ferrera n'a plus coaché chez nous depuis 2018 et Waasland-Beveren.

Yannick Ferrera, 43 ans, donne l'impression d'en avoir vingt de plus tant il a commencé jeune : il n'avait que la trentaine quand il a fait ses grands débuts... au Sporting Charleroi. À l'époque, l'objectif des Zèbres était le maintien, et il y était parvenu. Les débuts d'une trajectoire météoritique pour Ferrera, qui sera promu avec STVV, puis remportera la Coupe avec le Standard.

Le Mambourg ne veut qu'une victoire

C'est donc un gros test pour lui de reprendre ce RWDM après que sa carrière ait pris un tour plus exotique. Mais Charleroi ne peut pas se permettre de laisser son ex-coach prendre confiance. Après une fin de saison absolument catastrophique, il faut absolument gagner. Car une victoire peut signifier 8 points d'avance sur la concurrence, ce qui serait potentiellement assez pour, déjà, souffler.

Rik De Mil n'arrive pas dans un contexte idéal : les supporters carolos seront derrière leur blason... mais certainement pas derrière leur direction, ni même leurs joueurs. Si les Zèbres offrent le genre de spectacle auquel on a assisté ces derniers mois, les huées descendront vite des travées du Mambourg. Et tout autre résultat qu'une victoire lancera à coup sûr les "Bayat, casse-toi". Pour Charleroi, c'est les trois points ou rien...