Philippe Clement fier de ses joueurs : "Ce que nous avons réalisé est incroyable"

Ce mardi soir, le Club de Bruges s'est imposé sur la pelouse du RB Leipzig (1-2) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Un exploit qui permet au champion de Belgique de compter désormais quatre points sur six.

Mené rapidement au score après un but de Nkunku, le Club de Bruges est parvenu à revenir dans la rencontre via un but de Vanaken. Rits permettra aux Blauw en Zwart de prendre les commandes de la rencontre juste avant la pause. Les Gazelles tiendront le coup en seconde période face à la pression allemande enregistrant ainsi un joli succès.

"Je suis fier de mes joueurs et de la façon dont ils ont joué. Nous avons gagné cette partie en deux temps. J'ai vu beaucoup de confiance en première période avec un football offensif et vertical. En seconde période, j'ai vu beaucoup de solidarité défensive tout en ayant quelques occasions devant. Pour rappel, Charles De Ketelaere a été malade il y a deux jours et en fin de rencontre, il était cuit après avoir tout donné", a confié Philippe Clement à l'issue de la rencontre.

© photonews

Bruges compte désormais 4 points sur 6 tandis que Leipzig affiche un zéro pointé. "Ce que nous avons réalisé est incroyable, mais il reste quatre rencontres pour confirmer tout cela, en continuant à nous montrer ambitieux et solidaires. Nous espérons également garder ce niveau pour le Topper de dimanche face à Anderlecht", a conclu Philippe Clement.