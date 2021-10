Suivez en direct commenté la rencontre entre le Club de Bruges et Manchester City

Manchester City se déplace sur le terrain du Club Bruges à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Avec trois points, le club mancunien occupe la troisième place du groupe A à une longueur du Club Bruges et du Paris Saint-Germain.

Après une lourde victoire contre le RB Leipzig (6-3), Manchester City s'est incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-2). Le weekend dernier, les Citizens de Josep Guardiola ont battu Burnley à l’Etihad Stadium (2-0) sur des buts de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, lors de la 8e journée de Premier League.

Manchester City sera sans surprise privé du milieu offensif espagnol Ferran Torres, blessé au pied droit et indisponible pour de longues semaines. Le club anglais ne pourra pas compter sur John Stones non plus. Le défenseur central anglais n'a pas voyagé pour des raisons personnelles. Absents contre Burnley, les internationaux brésiliens Ederson Moraes et Gabriel Jesus sont de retour tout comme Ilkay Gundogan et Oleksandr Zinchenko.

Voici la compo probable du champion d'Angleterre :

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Laporte, Zinchenko – Gundogan, Rodri, De Bruyne – Jesus, Foden, Grealish