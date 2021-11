Suivez en DIRECT commenté la rencontre entre le Club de Bruges et Leipzig

Le Club de Bruges doit signer une victoire contre Leipzig pour s'offrir une finale au Parc des Princes.

Ce mercredi, le Club de Bruges connait sa mission: prendre au moins un point contre Leipzig pour tout simplement s'assurer une place en Europa League et donc passer l'hiver au chaud. Mais une victoire pourrait offrir une plus belle perspective.

En effet, Manchester City et le PSG ne pourront pas s'imposer tous les deux, donc quoi qu'il se passe dans l'autre match, en cas de victoire contre les Allemands les joueurs de Philippe Clement auront quelque chose à jouer au Parc des Princes. Ce quelque chose serait tout simplement historique pour les Gazelles: une qualification pour le second tour de la Ligue des Champions. Jusqu'ici, il n'y a qu'Anderlecht (lorsque le deuxième tour était encore des poules) et La Gantoise qui sont sortis du premier tour de groupe.

Pour ce duel important, Bruges ne pourra pas compter sur Sobol. Maouassa ou Ricca sont prêts pour le remplacer. Pour le reste, on devrait s'orienter vers une équipe classique du Club de Bruges... mais sans Vormer.

Bruges: Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Dost.