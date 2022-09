Suivez en direct commenté la rencontre entre le FC Porto et le Club de Bruges

Ce mardi soir (21h), le Club de Bruges croisera le fer avec le FC Porto lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le Club de Bruges s'est rendu à Porto avec de l'ambition. Après la victoire contre le Bayer Leverkusen, le champion de Belgique revenir du Portugal avec un bon résultat. Pour cela, l'entraîneur Carl Hoefkens compte à nouveau sur la révélation Abakar Sylla. Le jeune Ivoirien a été mis au repos le week-end dernier à Seraing et devrait faire son retour dans le onze de base. Toujours en défense, Denis Odoi devrait de nouveau remplacer Mata, blessé. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Onyedika et devant, Sowah devrait vraisemblablement être préféré à Roman Yaremchuk.

Côté portugais, Serio Conceiçao doit se passer des services de son buteur Taremi, suspendu, et de son ailier Otavio, blessé.

Onze probable du FC Porto : Diogo Costa - João Mário, Pepe, Carmo, Zaidu - Galeno, Eustaquio, Uribe, Pepé - Evanilsen, Martinez

Onze probable du Club de Bruges : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla - Skov Olsen, Nielsen, Vanaken, Onyedika, Meijer - Sowah, Jutgla.