Les compositions FC Bruges - Atlético Madrid (Champions League)

Ce mardi soir, le Club de Bruges recevra l'Atlético de Madrid lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Carl Hoefkens devra se passer des services de Skov Olsen qui souffre d''une intoxication alimentaire, mais aussi de Boyata qui s'est blessé avec les Diables Rouges. La place de Skov Olsen sera plus que probablement prise par Nusa. A gauche, Sobol semble être à nouveau préféré à Meijer.

Odoi ne s'est pas entraîné non plus, mais il est dans le groupe. Il faudra voir aujourd'hui si le défenseur est en forme. Il en va de même pour Clinton Mata, qui a effectué un entraînement collectif complet et a été inclus dans le noyau. Ses dernières minutes ont eu lieu il y a un mois. La décision le concernant sera prise mardi. Sylla est en pleine forme et devrait tout simplement figurer dans le onze de départ mardi.

Onze probable du Club de Bruges : Mignolet - Mata, Mechele, Sylla - Nusa, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Sobol - Sowah, Jutgla

Onze probable de l'Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Savic, Gimenez, Reinildo - Llorente, Koke, Witsel, Saul, Carrasco - Morata