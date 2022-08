Incroyable exploit de l'Union Saint-Gilloise qui bat les Glasgow Rangers et prend une option sur les barrages !

Incroyable match de l'Union Saint-Gilloise, qui a pris une sérieuse option sur les barrages de la Champions League en battant les Rangers ce mardi.

"Ils l'ont fait", serait-on tenté d'écrire, s'il n'y avait pas cette conscience aigüe qu'il existe encore un match retour s'annonçant compliqué. Annoncée outsider, délocalisée hors de son Parc Duden, l'Union Saint-Gilloise faisait face à un défi paraissant insurmontable, à savoir le finaliste de la dernière Europa League. Mais les Glasgow Rangers n'ont pas existé ce mardi à Den Dreef, et les chants des supporters unionistes ont paru plus bruyants encore qu'à la butte du Parc.

Pourtant, les dix dernières minutes ont fait trembler. James Tavernier, qu'on annonçait dangereux, alerte Moris sur coup-franc (7e), avant que Sands profite presque d'un bon travail de ce même Tavernier. L'Union est un peu nerveuse mais va vite renverser la situation, bien aidée par deux hommes, énormes ce soir : Teddy Teuma et Lazare Amani. Les deux hommes combinent (19e), Lazare frôle le but sur un service cinq étoiles d'Adingra (25e) et on se dit que ces Rangers sont prenables. C'est de nouveau un travail de titan d'Amani côté droit qui sera décisif : Teuma est trouvé en retrait et fusille McLaughlin (27e, 1-0).

© photonews

Il n'y en a que pour l'USG. Sands, puis Tavernier doivent se coucher en dernière minute pour empêcher Vanzeir et Adingra de partir seuls vers le but. Les Glasgow Rangers n'existent pas et Den Dreef résonnent comme s'il avait toujours accueilli l'Union Saint-Gilloise.

La rédemption de Dante Vanzeir

La seconde période reprend sur le même schéma, malgré un Kamara qui tente de réagir après une première période abyssale de son équipe. Mais Lazare Amani est trop fort ce soir. Trop petit, aussi : sa tête, trouvée par Nieuwkoop, ne peut pas être redressée (57e). Il rend ensuite la politesse au Néerlandais qui frappe de peu à côté (59e). Seule petite alerte unioniste : un centre de Colak, jusque là bien tenu par Burgess (qui n'hésite pas à le titiller), et force Nieuwkoop à un dégagement en urgence.

Nouvelle action chaude à l'entame du dernier quart d'heure : Lapoussin met le feu sur son flanc, et Teuma voit sa frappe déviée par...une main. C'est léger, mais le VAR est sans pitié : à la grande joie du stade, il désigne le point de penalty. Dante Vanzeir, malheureux en Playoffs face à Bruges, place cette fois calmement à contre-pied (2-0, 76e). Le Diable Rouge aurait même pu porter un coup très sévère aux Rangers s'il n'avait pas perdu son face-à-face avec McLaughlin quelques minutes plus tard (79e). Qu'à cela ne tienne : l'USG tiendra bon, sans prendre ce petit but qui aurait tant compliqué les choses - et sans même trembler - et en faisant même encore trembler l'adversaire sur corner dans les arrêts de jeu. Maintenant, confirmer à Glasgow...