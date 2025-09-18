Date: 18/09/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 1
Stade: Jan Breydel

LIVE : Bruges étouffe Monaco, mais n'ouvre pas le score

Bruges lance sa phase principale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, ce jeudi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   29' 58" 
Loïc Woos depuis le Jan Breydelstadion
30
 Quelle combinaison brugeoise encore avec Stankovic et Onyedika, Forbs est décalé et centre pour Tzolis, dont la frappe est contrée, corner
27
 Récupération de Forbs et centre de Vanaken, Tresoldi frappe encore sur Köhn
25
 Forbs encore, sur Köhn encore
25
 Forbs provoque et frappe, sur Köhn
24
 Bruges doit concrétiser son temps fort
Nouveau centre de Sabbe, nouvelle reprise de Tresoldi, cette fois de la tête, juste devant Dier. Elle n'est pas cadrée, de peu
23
 Frappe lourde de Tzolis, hors cadre
22
 Percée offensive de Tresoldi et frappe déviée par Dier, Köhn est attentif et capte
21
 Tresoldi trop croisé
Joli mouvement initié par Sabbe, Tresoldi croise trop
19
 remplacé Simon Mignolet
remplaçant Nordin Jackers
17
 Et Mignolet sort sur blessure, Jackers va monter !
17
 Petit souci physique pour Simon Mignolet, Nordin Jackers est à l'échauffement
16
FC Bruges - Monaco
15
 Deux bonnes passes en profondeur des médians de Monaco, mais la défense du Club de Bruges, avec Mechele et Meijer, reste attentive
10
  Carte jaune pour Simon Mignolet
10
 L'arrêt de Mignolet !
Mignolet part du bon côté et l'arrête !! Il nargue l'arbitre après son arrêt et est averti, mais le penalty est arrêté
10

Penaltie manqués 		Maghnes Akliouche manque le penalty
9
 Penalty pour Monaco !
Minamino lance Biereth dans la profondeur, Mignolet l'accroche dans le rectangle !
9

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Monaco
4
 Quelle occasion manquée par Tzolis !
Quel premier mouvement du Club ! Passe en retrait de Tresoldi pour Forbs, qui remise à Tzolis dans le rectangle : sa reprise manque le cadre de très peu !
3
 Premières possessions de part et d'autre dans ce début de rencontre, pas encore de réelle accélération
1
 C'est parti entre Bruges et Monaco !
1
 FC Bruges - Monaco: 0-0
FC Bruges (FC Bruges - Monaco)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Banc: Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo

Monaco (FC Bruges - Monaco)
Monaco: Philipp Köhn - Vanderson - Eric Jeremy Edgar Dier - Christian Mawissa - Caio Henrique Oliveira Silva - Maghnes Akliouche - Lamine Camara - Aladji Bamba - Takumi Minamino - Mika Biereth - Folarin Balogun
Banc: Jordan Teze - Thilo Kehrer - Stanis Idumbo-Muzambo - George Ilenikhena - Kassoum Ouattara - Mamadou Coulibaly - Anssumane Fati - Yann Lienard

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
22 Mignolet Simon    
64 Sabbe Kyriani  
44 Mechele Brandon  
4 Ordonez Joel  
14 Meijer Bjorn  
15 Onyedika Raphael  
25 Stankovic Aleksandar  
9 Forbs Carlos  
20 Vanaken Hans  
8 Tzolis Christos  
7 Tresoldi Nicolò  
  Banc
10 Vetlesen Hugo  
11 Sandra Cisse  
19 Nilsson Gustaf  
29 Jackers Nordin  
41 Siquet Hugo  
58 Spileers Jorne  
62 Audoor Lynnt  
65 Seys Joaquin  
67 Diakhon Mamadou  
84 Campbell Shandre  
87 Furo Kaye  

Monaco Monaco
  Joueur
16 Köhn Philipp  
Vanderson  
3 Edgar Dier Eric Jeremy  
13 Mawissa Christian  
Oliveira Silva Caio Henrique  
11 Akliouche Maghnes  
15 Camara Lamine  
23 Bamba Aladji  
18 Minamino Takumi  
14 Biereth Mika  
9 Balogun Folarin  
  Banc
4 Teze Jordan  
5 Kehrer Thilo  
17 Idumbo-Muzambo Stanis  
19 Ilenikhena George  
20 Ouattara Kassoum  
28 Coulibaly Mamadou  
31 Fati Anssumane  
50 Lienard Yann  

présentation (du match)

Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)
Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

Bruges lance sa phase principale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, ce jeudi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le Club de Bruges pourra-t-il imiter l'Union Saint-Gilloise ? Deux jours après la victoire des Unionistes sur le terrain du PSV Eindhoven, les Blauw & Zwart reçoivent l'AS Monaco, ce jeudi (18h45).

Après une superbe campagne européenne la saison dernière, les joueurs de Nicky Hayen tenteront de remettre le couvert, et cette réception des Monégasques semble être une belle occasion d'engranger leurs premiers points dans cette compétition.

Pour cette rencontre, l'entraîneur du Club de Bruges sera néanmoins privé de Roméo Vermant et Joaquin Seys, absents depuis le début de la trêve internationale du mois de septembre.

En deçà des attentes en championnat, avec notamment une récente défaite sur la pelouse de La Louvière, le Club de Bruges doit rectifier le tir en Ligue des Champions, et cela commence par une victoire ce jeudi soir.

Les Blauw & Zwart pourront-ils prendre les trois points au Jan Breydel ? Suivez, en tout cas, cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

17/09

Jeudi, le Club de Bruges accueillera l'AS Monaco au Jan Breydelstadion, en Ligue des Champions. Une rencontre particulière pour Philippe Clément, qui a dirigé les deux club...

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

17/09

Nicky Hayen ne pourra toujours pas compter sur Roméo Vermant pour affronter l'AS Monaco. Joaquin Seys, quant à lui, est engagé dans une course contre la montre.

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

17/09

Philippe Clément est sans club depuis fin février. Selon lui, du nouveau va bientôt arriver le concernant, mais un retour en Belgique ne semble pas d'actualité.

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

17/09

La prolongation de Joël Ordoñez au Club Bruges en a surpris plus d'un. L'Équatorien avait tout fait pour quitter le club cet été.

Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

17/09

Nicolo Tresoldi s'apprête à vivre sa première Ligue des champions avec le Club de Bruges contre Monaco. Le jeune Allemand espère transformer cette soirée en déclic personnel.

🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

17/09

Les joueurs et le staff de l'AS Monaco ne sont pas près d'oublier leur voyage vers Bruges... à condition qu'ils parviennent à rejoindre la Belgique.

Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

17/09

Jeudi à 18h45, le Club de Bruges affrontera l'AS Monaco pour son entrée en Ligue des champions. Avant ce choc, Nicky Hayen s'est longuement exprimé en conférence de presse.

Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

10:00

La rotation entre Simon Mignolet et Nordin Jackers fait débat, mais le Club de Bruges assume son choix. Le président Bart Verhaeghe explique comment cette décision a été pr...

"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

09:30

Monaco a connu un gros contretemps avant son match de Ligue des champions contre le Club de Bruges. L'avion parti de Nice est tombé en panne de climatisation.

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30

Monaco défie le Club de Bruges ce jeudi au Jan Breydel en Ligue des champions. La presse française oscille entre confiance et prudence.

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

12:40

Le Club de Bruges a encaissé environ 85 millions d'euros grâce aux ventes cet été. Bart Verhaeghe précise que seule la moitié servira à recruter, l'autre étant réservée au ...

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

14:00 2

Les joueurs et le staff de l'AS Monaco sont enfin arrivés en Belgique pour le match de ce soir contre le Club de Bruges. Mais le trajet n'a pas été de tout repos.

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30

La question de la rotation des gardiens n'en finit plus de faire parler à Bruges. Pour Philippe Albert, cette gestion du Club est vouée à l'échec.

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 0-0 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved