Suis Atalanta - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.
Date: 30/09/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?
Photo: © photonews

Ce mardi à 18h45, le Club de Bruges affrontera l'Atalanta au Stadio Atleti Azzurri d'Italia dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les Blauw en Zwart vont tenter d'enchaîner un deuxième succès de suite dans la compétition. Lors de la première journée, ils s'étaient facilement imposés face à l'AS Monaco sur le score de 4-1 au Jan Breydelstadion.

En barrage de la plus prestigieuse des compétitions, la saison dernière, les hommes de Nicky Hayen l'avaient emporté face au club de Bergame. Un score de 5-2 au cumulé qui avait mis tout le monde d'accord sur le niveau de jeu proposé par les Brugeois en Europe lors du dernier exercice.

C'est en confiance que le Club de Bruges jouera en Italie. Le week-end dernier, l'équipe s'est imposée à Sclessin face au Standard 1-2. Plus tôt dans la semaine, mercredi, un match spectaculaire face à Westerlo avait été au rendez-vous : score final 5-5.

Au classement du championnat belge, les Blauw en Zwart sont deuxièmes derrière l'Union Saint-Gilloise. Ils comptent 17 unités après neuf journées tandis que les Bruxellois en comptent 23. Le KV Malines ferme le podium avec 16 points.

Atalanta - Bruges à suivre sur Walfoot.be

La rencontre entre le Club de Bruges et l'Atalanta s'annonce passionnante. Elle sera à suivre en direct commenté écrit sur Walfoot.be.

Prono Atalanta - FC Bruges

Atalanta gagne
Partage
FC Bruges gagne
47.37% 31.58% 21.05%
Les plus populaires
2-1
(8x)		 1-1
(6x)		 1-3
(2x)

Comparatif Atalanta - FC Bruges

Classement

33
1

Points

0
3

Gagner

0
1

Perdre

1
0

Buts inscrits

0
4

Buts reçus

4
1

Cartes jaunes

1
2

face-à-face remportés

0
0
2
18/02 21:00 Atalanta Atalanta 1-3 FC Bruges FC Bruges
12/02 18:45 FC Bruges FC Bruges 2-1 Atalanta Atalanta
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

29/09

Coup dur pour Charles De Ketelaere et l'Atalanta. Revenu de blessure contre la Juve, le Belge a rechuté. Il manquera le choc de Ligue des champions face à son ancien club, ...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00

Le Club de Bruges s'est encore entraîné une dernière fois sur ses terres avant de s'envoler pour Bergame en vue du match important face à l'Atalanta ce mardi. Certains joue...

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 18:45 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Inter 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 01/10 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
