Date: 30/09/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: Stadio Atleti Azzurri d'Italia

LIVE Atalanta - Bruges : véritable éclair de génie de Chrístos Tzólis qui permet à Bruges de mener

Ce mardi à 18h45, le Club de Bruges affrontera l'Atalanta au Stadio Atleti Azzurri d'Italia dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Temps   Mi-temps 
Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
44
 Pas de véritables occasions à signaler dans cette fin de première période
38
 GOAAAAAL POUR LE CLUB DE BRUGES
Tzolis place une superbe frappe ! C’est 0-1, véritable éclair de génie du Grec
38

But 		But de Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
37
 Tzolis trouve Tresoldi qui se jette pour reprendre le ballon, mais il ne parvient pas à le récupérer correctement pour cadrer
31
 L’Atalanta pousse ! Bruges tient bon : les Italiens n’arrivent pas à se créer de grosses occasions
29
 Nouveau corner italien, mais sans réel danger pour les Brugeois
23
 Bon coup franc. Les Italiens n’en profitent cependant pas
21
 Ederson tente une frappe lointaine, mais celle-ci passe loin du but brugeois
15
 Forbs trouve Tzolis en retrait. Le Grec frappe aux abords de la surface, mais le ballon s’envole au-dessus du but
13
 Frappe lointaine d'Ederson, mais ce n'est pas cadré
11
 Le bloc de l'Atalanta est un peu redescendu, ce qui permet à Bruges de conserver davantage le ballon ! Les Blauw en Zwart n'arrivent cependant pas à se créer d’occasions pour le moment
3
 Première véritable occasion !
Suite à un coup franc relancé dans l'axe, Bernasconi tente sa chance aux abords de la surface, mais le ballon passe à côté
2
 L'Atalanta prend beaucoup la possession du ballon en ce début de match
1
 C'est parti
1
 Atalanta - FC Bruges: 0-0
18:36
 Bonsoir et bienvenue dans ce live !
18:36
 Pas de CDK
Charles De Ketelaere ne retrouvera pas son ancienne équipe ce soir. Le Diable Rouge est victime d'une blessure musculaire.
Atalanta: Marco Carnesecchi - Odilon Kossounou - Berat Djimsiti - Honest Ahanor - Raoul Bellanova - Marten de Roon - Ederson - Lorenzo Bernasconi - Mario Pasalic - Nikola Krstović - Ademola Lookman
Banc: Yunus Musah - Kamaldeen Sulemana - Lazar Samardžić - Francesco Rossi - Relja Obric - Marco Brescianini - Marco Sportiello - Daniel Maldini - Davide Zappacosta

FC Bruges: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Cisse Sandra - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs
Banc: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

Atalanta Atalanta
  Joueur
29 Carnesecchi Marco  
3 Kossounou Odilon  
19 Djimsiti Berat  
69 Ahanor Honest  
16 Bellanova Raoul  
15 de Roon Marten  
13 Ederson  
47 Bernasconi Lorenzo  
8 Pasalic Mario  
90 Krstović Nikola  
11 Lookman Ademola  
  Banc
6 Musah Yunus  
7 Sulemana Kamaldeen  
10 Samardžić Lazar  
31 Rossi Francesco  
40 Obric Relja  
44 Brescianini Marco  
57 Sportiello Marco  
70 Maldini Daniel  
77 Zappacosta Davide  

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
29 Jackers Nordin  
65 Seys Joaquin  
44 Mechele Brandon  
4 Ordonez Joel  
64 Sabbe Kyriani  
20 Vanaken Hans  
25 Stankovic Aleksandar  
11 Sandra Cisse  
8 Tzolis Christos  
7 Tresoldi Nicolò A  
9 Forbs Carlos  
  Banc
2 Romero Zaid  
6 Reis Ludovit  
10 Vetlesen Hugo  
14 Meijer Bjorn  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
19 Nilsson Gustaf  
24 Osuji Vince  
41 Siquet Hugo  
62 Audoor Lynnt  
67 Diakhon Mamadou  
84 Campbell Shandre  

présentation (du match)

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?
Photo: © photonews

Les Blauw en Zwart vont tenter d'enchaîner un deuxième succès de suite dans la compétition. Lors de la première journée, ils s'étaient facilement imposés face à l'AS Monaco sur le score de 4-1 au Jan Breydelstadion.

En barrage de la plus prestigieuse des compétitions, la saison dernière, les hommes de Nicky Hayen l'avaient emporté face au club de Bergame. Un score de 5-2 au cumulé qui avait mis tout le monde d'accord sur le niveau de jeu proposé par les Brugeois en Europe lors du dernier exercice.

C'est en confiance que le Club de Bruges jouera en Italie. Le week-end dernier, l'équipe s'est imposée à Sclessin face au Standard 1-2. Plus tôt dans la semaine, mercredi, un match spectaculaire face à Westerlo avait été au rendez-vous : score final 5-5.

Au classement du championnat belge, les Blauw en Zwart sont deuxièmes derrière l'Union Saint-Gilloise. Ils comptent 17 unités après neuf journées tandis que les Bruxellois en comptent 23. Le KV Malines ferme le podium avec 16 points.

Atalanta - Bruges à suivre sur Walfoot.be

La rencontre entre le Club de Bruges et l'Atalanta s'annonce passionnante. Elle sera à suivre en direct commenté écrit sur Walfoot.be.

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

29/09

Coup dur pour Charles De Ketelaere et l'Atalanta. Revenu de blessure contre la Juve, le Belge a rechuté. Il manquera le choc de Ligue des champions face à son ancien club, ...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00

Le Club de Bruges s'est encore entraîné une dernière fois sur ses terres avant de s'envoler pour Bergame en vue du match important face à l'Atalanta ce mardi. Certains joue...

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 0-1 FC Bruges FC Bruges
