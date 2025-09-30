LIVE Atalanta - Bruges : véritable éclair de génie de Chrístos Tzólis qui permet à Bruges de mener

Ce mardi à 18h45, le Club de Bruges affrontera l'Atalanta au Stadio Atleti Azzurri d'Italia dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les Blauw en Zwart vont tenter d'enchaîner un deuxième succès de suite dans la compétition. Lors de la première journée, ils s'étaient facilement imposés face à l'AS Monaco sur le score de 4-1 au Jan Breydelstadion.

En barrage de la plus prestigieuse des compétitions, la saison dernière, les hommes de Nicky Hayen l'avaient emporté face au club de Bergame. Un score de 5-2 au cumulé qui avait mis tout le monde d'accord sur le niveau de jeu proposé par les Brugeois en Europe lors du dernier exercice.

C'est en confiance que le Club de Bruges jouera en Italie. Le week-end dernier, l'équipe s'est imposée à Sclessin face au Standard 1-2. Plus tôt dans la semaine, mercredi, un match spectaculaire face à Westerlo avait été au rendez-vous : score final 5-5.

Au classement du championnat belge, les Blauw en Zwart sont deuxièmes derrière l'Union Saint-Gilloise. Ils comptent 17 unités après neuf journées tandis que les Bruxellois en comptent 23. Le KV Malines ferme le podium avec 16 points.

Atalanta - Bruges à suivre sur Walfoot.be

