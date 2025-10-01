75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

Suis Union SG - Newcastle Utd en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.
Date: 01/10/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: Joseph Marien stadion
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. La direction recroisera ainsi un certain Nick Woltemade, qu'elle avait coché sur sa liste il y a un an.

Ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise s'est distinguée par ses coups fumants sur le marché international. Il y a un an, les Bruxellois se proposaient d'accueillir Nick Woltemade. Son parcours n'est peut-être pas aussi extrême que celui de Dante Undav mais représentait tout de même le flair saint-gillois pour les joueurs laissés de côté en Allemagne.

Woltemade restait en effet sur une saison très compliquée au Werder Brême : pas un seul but, pas la moindre passe décisive en 19 apparitions. Cela avait conduit le Werder à ne pas le prolonger. Comme l'Union, Stuttgart a senti le bon coup et l'a signé gratuitement.

Une saison canon

Un an plus tard, c'est le jackpot : impressionné par les 12 buts du garçon en Bundesliga, Newcastle dépose pas moins de 85 millions d'euros. Un montant qui fait parler en Allemagne. Ancien président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s'est montré très surpris au micro de BR 24 : "Je ne peux que féliciter Stuttgart d'avoir trouvé un 'idiot' qui a payé autant, car nous ne l'aurions certainement pas fait au Bayern".

Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant de défier l'Union, l'entraîneur de Newcastle Eddie Howe a réagi : "Je pense toujours que ce genre de choses n'a aucune importance. Le marché impose les indemnités de transfert, ce n'est pas le club qui décide de combien il paye. Nous sommes ravis d'avoir Nick parmi nous. Je pense qu'il a fait du très bon travail, l'indemnité de transfert est totalement insignifiante". 

Pour l'instant, le terrain semble donner raison aux Magpies : Nick Woltemade a inscrit deux buts sur ses trois premières apparitions en Premier League, il a ainsi été récemment élu joueur du mois à St James' Park.

