Scott Crabbé depuis le Lotto Park
71
Frappe d'Ait El Hadj
Bon jaillissement pour s'ouvrir une fenêtre de tir à l'entrée de la surface mais son ballon file au-dessus
67
Kevin Mac Allister
Ross Sykes
67
Kamiel Van de Perre
Mathias Rasmussen
64
But de Anthony Gordon (Coup de pied de réparation)
64
Gordon s'offre un doublé ! 0-3
Cette fois, Scherpen a attendu avant de plonger et est parti du bon côté mais n'a rien pu faire
63
Encore un penalty pour Newcastle
Sur l'action précédente, une faute de main échappe à tout le monde...mais pas au VAR, l'arbitre ne met pas longtemps à le constater devant les images
62
|
Penalty pour Newcastle Utd
61
|
Leysen en catastrophe
Centre très dangereux de Gordon, Woltemade n'était pas loin de pouvoir reprendre
60
|
Carte jaune pour Marc Giger
59
|
Joelinton Cassio Apolinário de Lira
Lewis Miley
57
|
Carte jaune pour Kevin Mac Allister
51
|
Carte jaune pour Christian Burgess
50
|
Double occasion pour l'Union !
Le Lotto Park se réveille, Khalaili isole Niang dans le rectangle, sa frappe est détournée par Pope, le gardien anglais doit ensuite se coucher sur la reprise de Zorgane à l'entrée de la surface
48
|
La plus belle opportunité de l'Union !
Khalaili prend le dos de la défense et rentre dans le rectangle, sa frappe passe de peu à côté ! Voilà qui doit redonner confiance à l'Union
47
|
Déjà une occasion pour Newcastle
Woltemade se joue de trois Unionistes et cède à Elanga qui force Scherpen à la parade
46
|
Le match reprend
Pas de changement à Newcastle
|
Mi-temps
Mi-temps
45+2
|
Frappe d'Ait El Hadj
Khalaili file sur la droite, Rodriguez feinte, le ballon arrive à Ait El Hadj, dont la frappe passe au-dessus
45
|
Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
45
|
Promise David
Marc Giger
|
45
Gordon ne tremble pas, 0-2
Il prend Scherpen à contre-pied, Newcastle fait le break
43
|
But de Anthony Gordon (Coup de pied de réparation)
43
|
Penalty pour Newcastle Utd
Elanga encore plus rapide. Il prend Niang de vitesse, Leysen pense l'arrêter mais ne prend visiblement pas que le ballon, penalty
40
|
Van De Perre pensait lancer David en profondeur
La récupération haute aurait été intéressante mais l'arbitre y voit une faute...et une carte
39
|
Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
39
|
Danger dans le rectangle unioniste
Encore un centre d'Elanga, Woltemade n'est pas loin de pouvoir reprendre, Burgess s'interpose in extremis
36
|
Khalaili au sol
L'intervention de Joelinton est trop dure, jaune logique
35
|
Carte jaune pour Joelinton Cassio Apolinário de Lira
33
|
Ait El Hadj contré
Il sort d'une forêt de joueurs plein axe mais doit se remettre sur son pied droit pour tirer, ce qui lui fait perdre du temps
30
|
Reprise de Joelinton
Elanga fait toujours aussi mal sur la droite, il cède à Trippier qui trouve Joelinton, la tête du Brésilien passe à côté
27
|
Zorgane encore
Même phase qu'il y a deux minutes, Pope dévie en corner
25
|
Frappe de Zorgane
A l'issue d'un second corner, le ballon revient à l'Algérien à l'entrée du rectangle, sa frappe est légèrement déviée, pas avec autant de réussite que sur le but de Newcastle, Pope se saisit du ballon
24
|
L'Union remet le nez à la fenêtre
Bonne séquence de possession pour lancer Niang sur la gauche, corner
22
|
Centre très dangereux d'Elanga
Il ne s'en est pas fallu de peu pour que Woltemade puisse dévier au premier poteau. L'Union souffre.
19
|
L'Union est menée
Les Saint-Gillois sont en retard sur l'attaque des Magpies, le centre de la droite est renvoyé dans les pieds de Tonali, sa frappe est déviée et prend Scherpen à contre-pied
|
17
|
But de Nick Woltemade (Sandro Tonali)
16
|
Deux corners de suite pour Newcastle
Mais l'Union tient bon et éloigne le danger
15
|
Sortie des poings de Scherpen
Joelinton avait anticipé la retombée du ballon mais reprend au-dessus
|
14
|
Coup franc pour Newcastle
L'Union se dégage en corner
12
|
Beaucoup d'intensité
La lutte pour le second ballon est omniprésente mais pas encore d'intervention digne de ce nom de la part d'un des deux gardiens
7
|
Tête de Rodriguez
Corner d'Ait El Hadj, l'Union gagne le premier duel, Rodriguez s'élève au second poteau mais ne cadre pas
6
|
Newcastle met la pression
Les Anglais combinent autour du rectangle unioniste, la défense s'en sort de justesse
3
|
Premier coup franc pour l'Union
Khalaili se fait mettre à terre sur la droite, le coup franc est joué en deux temps mais ne donne rien
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
|
Union SG - Newcastle Utd: 0-0
18:12
|
Les Magpies sous pression
Battu 1-2 par le FC Barcelone en ouverture, Newcastle ne peut pas se permettre de débuter par un 0 sur 6 et a coché cette rencontre pour prendre des points
17:48
|
Les Magpies vivent dans un autre monde
Newcastle ne joue pas le haut de tableau en Angleterre pour rien. L'effectif est évalué à plus de 659 millions d'euros (contre 90 pour celui de l'Union). Rien que cet été, le club a dépensé pour 278 millions
17:46
|
L'équipe type côté Newcastle
Deux changements par rapport à l'équipe vaincue de justesse par Arsenal : Kieran Trippier et Anthony Elanga renvoient Tino Livramento et Jacob Murphy sur le banc
|
17:42
|
Van de Perre titulaire
C'est le principal enseignement de la composition de Sébastien Pocognoli. Monté à la mi-temps contre Westerlo, il renvoie Mathias Rasmussen sur le banc. Comme prévu, Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez sont de retour.
|
17:41
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce duel entre l'Union et Newcastle
Union SG:
Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Fedde Leysen
- Anan Khalaili
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Ousseynou Niang
- Anouar Ait El Hadj
- Promise David
- Kevin Rodriguez
Banc:
Vic Chambaere
- Mamadou Thierno Barry
- Mathias Rasmussen
- Guilherme Smith
- Rob Schoofs
- Marc Giger
- Sofiane Boufal
- Ross Sykes
- Louis Patris
- Soulaimane Berradi
Newcastle Utd:
Nick Pope
- Kieran Trippier
- Malick Thiaw
- Sven Botman
- Dan Burn
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Joelinton Cassio Apolinário de Lira
- Anthony Elanga
- Nick Woltemade
- Anthony Gordon
Banc:
Lewis Hall
- Fabian Schär
- Harvey Lewis Barnes
- Emil Krafth
- William Osula
- Jacob Murphy
- Joe Willock
- Aaron Ramsdale
- Alex Murphy
- Lewis Miley
