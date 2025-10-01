Date: 01/10/2025 18:45
L'Union Saint-Gilloise accueille Newcastle. Les troupes de Sébastien Pocognoli visent le 6 sur 6 mais vont devoir s'employer.

Temps   70' 41" 
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
71
 Frappe d'Ait El Hadj
Bon jaillissement pour s'ouvrir une fenêtre de tir à l'entrée de la surface mais son ballon file au-dessus
67
 remplacé Kevin Mac Allister
remplaçant Ross Sykes
67
 remplacé Kamiel Van de Perre
remplaçant Mathias Rasmussen
64

But 		But de Anthony Gordon (Coup de pied de réparation)
64
 Gordon s'offre un doublé ! 0-3
Cette fois, Scherpen a attendu avant de plonger et est parti du bon côté mais n'a rien pu faire
63
 Encore un penalty pour Newcastle
Sur l'action précédente, une faute de main échappe à tout le monde...mais pas au VAR, l'arbitre ne met pas longtemps à le constater devant les images
62

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Newcastle Utd
61
 Leysen en catastrophe
Centre très dangereux de Gordon, Woltemade n'était pas loin de pouvoir reprendre
60
  Carte jaune pour Marc Giger
59
 remplacé Joelinton Cassio Apolinário de Lira
remplaçant Lewis Miley
57
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
51
  Carte jaune pour Christian Burgess
50
 Double occasion pour l'Union !
Le Lotto Park se réveille, Khalaili isole Niang dans le rectangle, sa frappe est détournée par Pope, le gardien anglais doit ensuite se coucher sur la reprise de Zorgane à l'entrée de la surface
48
 La plus belle opportunité de l'Union !
Khalaili prend le dos de la défense et rentre dans le rectangle, sa frappe passe de peu à côté ! Voilà qui doit redonner confiance à l'Union
47
 Déjà une occasion pour Newcastle
Woltemade se joue de trois Unionistes et cède à Elanga qui force Scherpen à la parade
46
 Le match reprend
Pas de changement à Newcastle


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Frappe d'Ait El Hadj
Khalaili file sur la droite, Rodriguez feinte, le ballon arrive à Ait El Hadj, dont la frappe passe au-dessus
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
45
 remplacé Promise David
remplaçant Marc Giger
45
 Gordon ne tremble pas, 0-2
Il prend Scherpen à contre-pied, Newcastle fait le break
43

But 		But de Anthony Gordon (Coup de pied de réparation)
43

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Newcastle Utd
Elanga encore plus rapide. Il prend Niang de vitesse, Leysen pense l'arrêter mais ne prend visiblement pas que le ballon, penalty
40
 Van De Perre pensait lancer David en profondeur
La récupération haute aurait été intéressante mais l'arbitre y voit une faute...et une carte
39
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
39
 Danger dans le rectangle unioniste
Encore un centre d'Elanga, Woltemade n'est pas loin de pouvoir reprendre, Burgess s'interpose in extremis
36
 Khalaili au sol
L'intervention de Joelinton est trop dure, jaune logique
35
  Carte jaune pour Joelinton Cassio Apolinário de Lira
33
 Ait El Hadj contré
Il sort d'une forêt de joueurs plein axe mais doit se remettre sur son pied droit pour tirer, ce qui lui fait perdre du temps
30
 Reprise de Joelinton
Elanga fait toujours aussi mal sur la droite, il cède à Trippier qui trouve Joelinton, la tête du Brésilien passe à côté
27
 Zorgane encore
Même phase qu'il y a deux minutes, Pope dévie en corner
25
 Frappe de Zorgane
A l'issue d'un second corner, le ballon revient à l'Algérien à l'entrée du rectangle, sa frappe est légèrement déviée, pas avec autant de réussite que sur le but de Newcastle, Pope se saisit du ballon
24
 L'Union remet le nez à la fenêtre
Bonne séquence de possession pour lancer Niang sur la gauche, corner
22
 Centre très dangereux d'Elanga
Il ne s'en est pas fallu de peu pour que Woltemade puisse dévier au premier poteau. L'Union souffre.
19
 L'Union est menée
Les Saint-Gillois sont en retard sur l'attaque des Magpies, le centre de la droite est renvoyé dans les pieds de Tonali, sa frappe est déviée et prend Scherpen à contre-pied
17

But 		But de Nick Woltemade (Sandro Tonali)
16
 Deux corners de suite pour Newcastle
Mais l'Union tient bon et éloigne le danger
15
 Sortie des poings de Scherpen
Joelinton avait anticipé la retombée du ballon mais reprend au-dessus
14
 Coup franc pour Newcastle
L'Union se dégage en corner
12
 Beaucoup d'intensité
La lutte pour le second ballon est omniprésente mais pas encore d'intervention digne de ce nom de la part d'un des deux gardiens
7
 Tête de Rodriguez
Corner d'Ait El Hadj, l'Union gagne le premier duel, Rodriguez s'élève au second poteau mais ne cadre pas
6
 Newcastle met la pression
Les Anglais combinent autour du rectangle unioniste, la défense s'en sort de justesse
3
 Premier coup franc pour l'Union
Khalaili se fait mettre à terre sur la droite, le coup franc est joué en deux temps mais ne donne rien
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Newcastle Utd: 0-0
18:12
 Les Magpies sous pression
Battu 1-2 par le FC Barcelone en ouverture, Newcastle ne peut pas se permettre de débuter par un 0 sur 6 et a coché cette rencontre pour prendre des points
17:48
 Les Magpies vivent dans un autre monde
Newcastle ne joue pas le haut de tableau en Angleterre pour rien. L'effectif est évalué à plus de 659 millions d'euros (contre 90 pour celui de l'Union). Rien que cet été, le club a dépensé pour 278 millions
17:46
 L'équipe type côté Newcastle
Deux changements par rapport à l'équipe vaincue de justesse par Arsenal : Kieran Trippier et Anthony Elanga renvoient Tino Livramento et Jacob Murphy sur le banc
17:42
 Van de Perre titulaire
C'est le principal enseignement de la composition de Sébastien Pocognoli. Monté à la mi-temps contre Westerlo, il renvoie Mathias Rasmussen sur le banc. Comme prévu, Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez sont de retour.
17:41
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce duel entre l'Union et Newcastle
Union SG (Union SG - Newcastle Utd)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Soulaimane Berradi

Newcastle Utd (Union SG - Newcastle Utd)
Newcastle Utd: Nick Pope - Kieran Trippier - Malick Thiaw - Sven Botman - Dan Burn - Bruno Guimarães - Sandro Tonali - Joelinton Cassio Apolinário de Lira - Anthony Elanga - Nick Woltemade - Anthony Gordon
Banc: Lewis Hall - Fabian Schär - Harvey Lewis Barnes - Emil Krafth - William Osula - Jacob Murphy - Joe Willock - Aaron Ramsdale - Alex Murphy - Lewis Miley
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45

L'Union s'est appropriée le Lotto Park pour la Ligue des champions. De quoi faire saigner le coeur de bon nombre de supporters anderlechtois.
Union SG Union SG
https://www.walfoot.be/news/2025-10-01/75-millions-rapportes-cet-ete--lunion-retrouve-lune-de-ses-anciennes-ciblesqui-fait-debat?1154989
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. La direction recroisera ainsi un certain Nick Woltemade, qu'elle avait coché sur sa liste il y a un an.

Ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise s'est distinguée par ses coups fumants sur le marché international. Il y a un an, les Bruxellois se proposaient d'accueillir Nick Woltemade. Son parcours n'est peut-être pas aussi extrême que celui de Dante Undav mais représentait tout de même le flair saint-gillois pour les joueurs laissés de côté en Allemagne.

Woltemade restait en effet sur une saison très compliquée au Werder Brême : pas un seul but, pas la moindre passe décisive en 19 apparitions. Cela avait conduit le Werder à ne pas le prolonger. Comme l'Union, Stuttgart a senti le bon coup et l'a signé gratuitement.

Une saison canon

Un an plus tard, c'est le jackpot : impressionné par les 12 buts du garçon en Bundesliga, Newcastle dépose pas moins de 85 millions d'euros. Un montant qui fait parler en Allemagne. Ancien président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s'est montré très surpris au micro de BR 24 : "Je ne peux que féliciter Stuttgart d'avoir trouvé un 'idiot' qui a payé autant, car nous ne l'aurions certainement pas fait au Bayern".

Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant de défier l'Union, l'entraîneur de Newcastle Eddie Howe a réagi : "Je pense toujours que ce genre de choses n'a aucune importance. Le marché impose les indemnités de transfert, ce n'est pas le club qui décide de combien il paye. Nous sommes ravis d'avoir Nick parmi nous. Je pense qu'il a fait du très bon travail, l'indemnité de transfert est totalement insignifiante". 

Pour l'instant, le terrain semble donner raison aux Magpies : Nick Woltemade a inscrit deux buts sur ses trois premières apparitions en Premier League, il a ainsi été récemment élu joueur du mois à St James' Park.

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

30/09

Auteur d'un but somptueux au PSV Eindhoven, Anouar Ait El-Hadj sera bien disponible pour affronter Newcastle avec l'Union en Ligue des Champions. Ce sera également le cas d...

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

30/09

Demain, l'Union Saint-Gilloise accueillera Newcastle dans le Lotto Park d'Anderlecht. Mais les Magpies passeront tout de même faire un tour au Parc Duden.

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00

Le football belge est confronté à bon nombre de joueurs binationaux pouvant opter pour une autre sélection. C'est ainsi qu'Hannes Delcroix a décidé de faire honneur à ses r...

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30

L'Union Saint-Gilloise a décroché la première victoire de son histoire en Youth League. Les Unionistes se sont imposés contre Newcastle.

