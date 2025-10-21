Suis Union SG - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 21/10/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 3
Stade: Joseph Marien stadion
L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Inter Milan ce soir. Les Nerazzurri déplorent trois absents dans le groupe.

Après Newcastle, c'est ni plus ni moins que le finaliste sortant de la Ligue des Champions qui se rend au Lotto Park ce soir. L'Inter Milan a débuté sa campagne par un six sur six (victoires 0-2 à l'Ajax puis 3-0 contre le Slavia Prague) et compte bien poursuivre sur sa lancée ce soir.

L'Union s'apprête donc à affronter une équipe en confiance ; toutes compétitions confondues, les Milanais restent même sur six victoires de rang. Et à écouter Christian Chivu et Yann Sommer en conférence de presse, l'équipe ne tombera pas dans le piège de sous-estimer son adversaire.

L'Inter a des solutions

Mais là où l'Union ne compte que Mohammed Fuseini comme blessé, Chivu doit faire face à trois forfaits pour le match de ce soir. Le premier n'est autre que Marcus Thuram (auteur de 18 buts la saison dernière), absent depuis le mois de septembre.

Le Français est sur le retour mais il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, il pourrait revenir dans le parcours ce weekend. L'Inter devra également se passer de Matteo Darmian et Raffaele Di Gennaro (le troisième gardien).

Christian Chivu devrait donc être en mesure d'aligner une équipe plus que compétitive ce soir : l'effectif milanais est estimé à plus de 693 millions, contre 90 millions pour le noyau unioniste.

Prono Union SG - Inter

Inter gagne
Union SG Union SG gagne Partage Inter Inter gagne
10% 5% 85%
Les plus populaires
1-2
(7x)		 0-2
(4x)		 1-3
(3x)

Comparatif Union SG - Inter

Classement

17
5

Points

3
6

Gagner

1
2

Perdre

1
0

Buts inscrits

3
5

Buts reçus

5
0

Cartes jaunes

4
4
David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

20/10

L'Union est à la veille d'un match de gala contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Christian Burgess et David Hubert ont préfacé ce choc en conférence de presse.

"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

20/10

L'Inter Milan se méfie de l'Union Saint-Gilloise. Cristian Chivu annonce un match difficile face au champion de Belgique.

"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

07:00

Yann Sommer, gardien de l'Inter Milan, ne connaissait pas l'Union Saint-Gilloise, mais se méfie d'une équipe "pleine de caractère".

Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

08:30

David Hubert dirigera son tout premier match de Ligue des Champions, ce mardi contre l'Inter Milan. Voici la composition qu'il devrait aligner pour cette rencontre.

Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

13:00

L'Union recevra l'Inter Milan, ce mardi soir en Ligue des Champions. En conférence de presse, Christian Burgess a assuré que le groupe unioniste n'a pas été perturbé par le...

En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

11:40

En Italie, il est interdit pour un entraîneur de rejoindre un autre club du championnat lorsque l'on est encore sous contrat. L'arrivée de David Hubert à l'Union Saint-Gill...

