L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Inter Milan ce soir. Les Nerazzurri déplorent trois absents dans le groupe.

Après Newcastle, c'est ni plus ni moins que le finaliste sortant de la Ligue des Champions qui se rend au Lotto Park ce soir. L'Inter Milan a débuté sa campagne par un six sur six (victoires 0-2 à l'Ajax puis 3-0 contre le Slavia Prague) et compte bien poursuivre sur sa lancée ce soir.

L'Union s'apprête donc à affronter une équipe en confiance ; toutes compétitions confondues, les Milanais restent même sur six victoires de rang. Et à écouter Christian Chivu et Yann Sommer en conférence de presse, l'équipe ne tombera pas dans le piège de sous-estimer son adversaire.

L'Inter a des solutions

Mais là où l'Union ne compte que Mohammed Fuseini comme blessé, Chivu doit faire face à trois forfaits pour le match de ce soir. Le premier n'est autre que Marcus Thuram (auteur de 18 buts la saison dernière), absent depuis le mois de septembre.

Le Français est sur le retour mais il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, il pourrait revenir dans le parcours ce weekend. L'Inter devra également se passer de Matteo Darmian et Raffaele Di Gennaro (le troisième gardien).

Christian Chivu devrait donc être en mesure d'aligner une équipe plus que compétitive ce soir : l'effectif milanais est estimé à plus de 693 millions, contre 90 millions pour le noyau unioniste.