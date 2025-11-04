Date: 04/11/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 4
Stade: Vicenté Calderon

LIVE Atlético Madrid - Union SG : les Unionistes réduisent l’écart

L'Union Saint-Gilloise affronte l'Atlético Madrid en Espagne ce mardi soir en Ligue des Champions. Un défi loin d'être évident pour les Bruxellois !

Temps   89' 41" 
88
 remplacé Giuliano Simeone
remplaçant Marcos Llorente
85
 remplacé Anan Khalaili
remplaçant Louis Patris
81
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
81
 GOAAAAL DE L'UNION
Sykes remporte son duel de la tête sur un coup franc et réduit l'écart
80

But 		But de Ross Sykes (Sofiane Boufal)
79
 David prend de vitesse Giménez, frappe depuis le côté droit, mais le ballon est repoussé par Oblak
74
 remplacé Kamiel Van de Perre
remplaçant Mathias Rasmussen
74
 remplacé Kevin Rodriguez
remplaçant Marc Giger
74
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Sofiane Boufal
72
 L'Atlético Madrid fait le break
Sørloth fait la différence, frappe à deux reprises, c’est contré, mais le ballon retombe finalement dans les pieds de Gallagher, qui fait le break
72

But 		But de Conor Gallagher
68
  Carte jaune pour Nahuel Molina Lucero
67
 Énorme occasion pour l'Union
Promise David reprend le ballon dans la surface, mais sa frappe n'est pas cadrée
66
  Carte jaune pour Ousseynou Niang
62
 remplacé Antoine Griezmann
remplaçant Alexander Sorloth
62
 remplacé Alejandro Baena Rodríguez
remplaçant Conor Gallagher
62
 remplacé Koke
remplaçant Thiago Almada
62
 Belle sortie de Scherpen qui empêche Griezmann de frapper
60
 remplacé Rob Schoofs
remplaçant Promise David
58
 Les Madrilènes enchaînent les coups de coin, qui ne créent pour le moment pas d’énormes dangers
54
 Pas encore d'énormes possibilités cependant dans ce deuxième acte
54
 L'Atlético Madrid a haussé le niveau comparé à la première période
51
 Très mauvais ballon en retrait : Kevin Rodriguez commet une faute sur le gardien et ne parvient pas à en profiter
49
 Simeone tente sa chance, mais sa frappe n’est pas cadrée
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


45+3
 Position de hors-jeu ! Pas de but pour l'Atlético
45+3
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
45+3
 But de Antoine Griezmann
45
 Trois minutes de temps supplémentaire
45
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
39
 Après un joli travail de Giuliano Simeone, Julián Álvarez reçoit le ballon dans les pieds et ouvre le score
39

But 		But de Julián Álvarez (Giuliano Simeone)
38
 Grosse ocasion pour l'Union
Kevin Mac Allister a de l’espace et tout le temps d’ajuster dans la surface de réparation madrilène. Il tente une reprise de volée, mais se loupe...
34
 Le rythme est lent..
Cette rencontre est pauvre en occasions ! Les Madrilènes sont à un niveau de jeu bien en deçà des attentes, ce qui pourrait profiter à l’Union
26
 Le Normand est remplacé par Giménez sur blessure
26
 remplacé Robin Le Normand
remplaçant José María Giménez de Vargas
23
 Premier tir cadré de la rencontre
Álvarez tente une frappe enroulée, mais celle-ci ne pose aucun danger pour Scherpen
19
 L'Union fait jeu égale en ce début de match
10
 Jan Oblak a été tout proche d’une grosse bourde. Servi en retrait, il a failli marquer contre son camp suite à un contrôle raté
6
 L’Union SG se montre entreprenante en ce début de match. Les Bruxellois évoluent dans le camp madrilène
1
 C'est parti entre l'Atlético Madrid et l'Union SG
1
 Atlético Madrid - Union SG: 0-0
Atlético Madrid (Atlético Madrid - Union SG)
Atlético Madrid: Jan Oblak - Nahuel Molina Lucero - Robin Le Normand - Dávid Hancko - Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone - Koke - Pablo Barrios - Alejandro Baena Rodríguez - Antoine Griezmann - Julián Álvarez
Banc: Johnny - Carlos Giménez - Conor Gallagher - Alexander Sorloth - Thiago Almada - Carlos Martin - Marcos Llorente - Clément Lenglet - Marc Pubill - Javier Galán Gil - Giacomo Raspadori - José María Giménez de Vargas - Salvi Esquivel

Union SG (Atlético Madrid - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Ousseynou Niang - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Anouar Ait El Hadj - Rob Schoofs - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen
Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan 90' 6.95 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Molina Lucero Nahuel   90' 6.27 -
  • Précision des passes: 55/69 (79.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Le Normand Robin 26' 6.93 -
  • Précision des passes: 25/25 (100%)
Plus de stats
Hancko Dávid 90' 7.03 -
  • Précision des passes: 73/81 (90.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Ruggeri Matteo 90' 6.66 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Simeone Giuliano A 88' 7.21 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/8 (37.5%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Koke 62' 6.62 -
  • Précision des passes: 67/68 (98.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Barrios Pablo 90' 7.28 -
  • Précision des passes: 74/78 (94.9%)
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Baena Rodríguez Alejandro 62' 6.75 -
  • Précision des passes: 38/43 (88.4%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Griezmann Antoine 62' 6.16 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Álvarez Julián 90' 7.81 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Johnny 0'  
Giménez Carlos 0'  
Gallagher Conor 28' 7.43 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Sorloth Alexander 28' 6.52 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Almada Thiago 28' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Martin Carlos 0'  
Llorente Marcos 2'  
Lenglet Clément 0'  
Pubill Marc 0'  
Galán Gil Javier 0'  
Raspadori Giacomo 0'  
Giménez de Vargas José María 64' 7.36 -
  • Précision des passes: 45/45 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Esquivel Salvi 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 5.77 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/19 (36.8%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.08 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Niang Ousseynou   90' 5.81 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   74' 6.58 -
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Khalaili Anan 85' 6.34 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 74' 6.06 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schoofs Rob 60' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Rodriguez Kevin 74' 6.76 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 16' 5.87 -
  • Tirs cadrés: 0/1
• Tirs cadrés: 0/1
Smith Guilherme 0'  
David Promise 30' 6.53 -
  • Tirs cadrés: 1/2
• Tirs cadrés: 1/2
Giger Marc 16' 6.15 -
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Boufal Sofiane A 16' 6.71 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Patris Louis 5' 6.09  
Plus de stats
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
