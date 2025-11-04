1-0
Conor Gallagher 72'
2-0
2-1
80' Ross Sykes (Sofiane Boufal)
|Date:
|04/11/2025 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Vicenté Calderon
LIVE Atlético Madrid - Union SG : les Unionistes réduisent l’écart
L'Union Saint-Gilloise affronte l'Atlético Madrid en Espagne ce mardi soir en Ligue des Champions. Un défi loin d'être évident pour les Bruxellois !
89' 41"
|
88
|
Giuliano Simeone
Marcos Llorente
|
85
|
Anan Khalaili
Louis Patris
|
81
|
Carte jaune pour Kevin Mac Allister
|
81
|
GOAAAAL DE L'UNION
Sykes remporte son duel de la tête sur un coup franc et réduit l'écart
|
80
|
But de Ross Sykes (Sofiane Boufal)
|
79
|
David prend de vitesse Giménez, frappe depuis le côté droit, mais le ballon est repoussé par Oblak
|
74
|
Kamiel Van de Perre
Mathias Rasmussen
|
74
|
Kevin Rodriguez
Marc Giger
|
74
|
Anouar Ait El Hadj
Sofiane Boufal
|
72
|
L'Atlético Madrid fait le break
Sørloth fait la différence, frappe à deux reprises, c’est contré, mais le ballon retombe finalement dans les pieds de Gallagher, qui fait le break
|
72
|
But de Conor Gallagher
|
68
|
Carte jaune pour Nahuel Molina Lucero
|
67
|
Énorme occasion pour l'Union
Promise David reprend le ballon dans la surface, mais sa frappe n'est pas cadrée
|
66
|
Carte jaune pour Ousseynou Niang
|
62
|
Antoine Griezmann
Alexander Sorloth
|
62
|
Alejandro Baena Rodríguez
Conor Gallagher
|
62
|
Koke
Thiago Almada
|
62
|
Belle sortie de Scherpen qui empêche Griezmann de frapper
|
60
|
Rob Schoofs
Promise David
|
58
|
Les Madrilènes enchaînent les coups de coin, qui ne créent pour le moment pas d’énormes dangers
|
54
|
Pas encore d'énormes possibilités cependant dans ce deuxième acte
|
54
|
L'Atlético Madrid a haussé le niveau comparé à la première période
|
51
|
Très mauvais ballon en retrait : Kevin Rodriguez commet une faute sur le gardien et ne parvient pas à en profiter
|
49
|
Simeone tente sa chance, mais sa frappe n’est pas cadrée
|
46
|
C'est reparti !
|
|
Mi-temps
|
45+3
|
Position de hors-jeu ! Pas de but pour l'Atlético
|
45+3
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
45+3
|
|
45
|
Trois minutes de temps supplémentaire
|
45
|
Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
|
39
|
Après un joli travail de Giuliano Simeone, Julián Álvarez reçoit le ballon dans les pieds et ouvre le score
|
39
|
But de Julián Álvarez (Giuliano Simeone)
|
38
|
Grosse ocasion pour l'Union
Kevin Mac Allister a de l’espace et tout le temps d’ajuster dans la surface de réparation madrilène. Il tente une reprise de volée, mais se loupe...
|
34
|
Le rythme est lent..
Cette rencontre est pauvre en occasions ! Les Madrilènes sont à un niveau de jeu bien en deçà des attentes, ce qui pourrait profiter à l’Union
|
26
|
Le Normand est remplacé par Giménez sur blessure
|
26
|
Robin Le Normand
José María Giménez de Vargas
|
23
|
Premier tir cadré de la rencontre
Álvarez tente une frappe enroulée, mais celle-ci ne pose aucun danger pour Scherpen
|
19
|
L'Union fait jeu égale en ce début de match
|
10
|
Jan Oblak a été tout proche d’une grosse bourde. Servi en retrait, il a failli marquer contre son camp suite à un contrôle raté
|
6
|
L’Union SG se montre entreprenante en ce début de match. Les Bruxellois évoluent dans le camp madrilène
|
1
|
C'est parti entre l'Atlético Madrid et l'Union SG
|
1
|
Atlético Madrid - Union SG: 0-0
|
Banc: Johnny - Carlos Giménez - Conor Gallagher - Alexander Sorloth - Thiago Almada - Carlos Martin - Marcos Llorente - Clément Lenglet - Marc Pubill - Javier Galán Gil - Giacomo Raspadori - José María Giménez de Vargas - Salvi Esquivel
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen
