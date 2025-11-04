LIVE Atlético Madrid - Union SG : les Unionistes réduisent l’écart

88

Giuliano Simeone

Marcos Llorente





85

Anan Khalaili

Louis Patris





81

Carte jaune pour Kevin Mac Allister





81

GOAAAAL DE L'UNION

Sykes remporte son duel de la tête sur un coup franc et réduit l'écart



80



But de Ross Sykes (Sofiane Boufal)





79

David prend de vitesse Giménez, frappe depuis le côté droit, mais le ballon est repoussé par Oblak



74

Kamiel Van de Perre

Mathias Rasmussen





74

Kevin Rodriguez

Marc Giger





74

Anouar Ait El Hadj

Sofiane Boufal





72

L'Atlético Madrid fait le break

Sørloth fait la différence, frappe à deux reprises, c’est contré, mais le ballon retombe finalement dans les pieds de Gallagher, qui fait le break



72



But de Conor Gallagher





68

Carte jaune pour Nahuel Molina Lucero





67

Énorme occasion pour l'Union

Promise David reprend le ballon dans la surface, mais sa frappe n'est pas cadrée



66

Carte jaune pour Ousseynou Niang





62

Antoine Griezmann

Alexander Sorloth





62

Alejandro Baena Rodríguez

Conor Gallagher





62

Koke

Thiago Almada





62

Belle sortie de Scherpen qui empêche Griezmann de frapper



60

Rob Schoofs

Promise David





58

Les Madrilènes enchaînent les coups de coin, qui ne créent pour le moment pas d’énormes dangers



54

Pas encore d'énormes possibilités cependant dans ce deuxième acte



54

L'Atlético Madrid a haussé le niveau comparé à la première période



51

Très mauvais ballon en retrait : Kevin Rodriguez commet une faute sur le gardien et ne parvient pas à en profiter



49

Simeone tente sa chance, mais sa frappe n’est pas cadrée



46

C'est reparti !



45+3

Position de hors-jeu ! Pas de but pour l'Atlético



45+3

Le VAR a pris sa décision, pas de but





45+3

But de Antoine Griezmann





45

Trois minutes de temps supplémentaire



45

Carte jaune pour Kamiel Van de Perre





39

Après un joli travail de Giuliano Simeone, Julián Álvarez reçoit le ballon dans les pieds et ouvre le score



39



But de Julián Álvarez (Giuliano Simeone)





38

Grosse ocasion pour l'Union

Kevin Mac Allister a de l’espace et tout le temps d’ajuster dans la surface de réparation madrilène. Il tente une reprise de volée, mais se loupe...



34

Le rythme est lent..

Cette rencontre est pauvre en occasions ! Les Madrilènes sont à un niveau de jeu bien en deçà des attentes, ce qui pourrait profiter à l’Union



26

Le Normand est remplacé par Giménez sur blessure



26

Robin Le Normand

José María Giménez de Vargas





23

Premier tir cadré de la rencontre

Álvarez tente une frappe enroulée, mais celle-ci ne pose aucun danger pour Scherpen



19

L'Union fait jeu égale en ce début de match



10

Jan Oblak a été tout proche d’une grosse bourde. Servi en retrait, il a failli marquer contre son camp suite à un contrôle raté



6

L’Union SG se montre entreprenante en ce début de match. Les Bruxellois évoluent dans le camp madrilène



1

C'est parti entre l'Atlético Madrid et l'Union SG



1

Atlético Madrid - Union SG: 0-0



