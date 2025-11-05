Date: 05/11/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 4
Stade: Jan Breydel

LIVE Bruges - FC Barcelone : un début de match de folie !

Ce mardi soir, le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Les hommes de Nicky Hayen rêvent évidemment de prendre un, voire trois points !

Temps   17' 6" 
Nicolas Baccus depuis le Stade Jan Breydel
12
 Rashford proche du 1-2. Sa frappe passe au-dessus du but
9
 Égalisation du FC Barcelone
Ferran Torres égalisé déjà pour les Catalans !
8

But 		But de Ferran Torres Garcia (Fermin Lopez)
6

But 		But de Nicolò Tresoldi (Carlos Forbs)
6
 GOAAAAL DU CLUB DE BRUGES
Tresoldi ouvre la marque sur un contre pour les Blauw en Zwart !
4
 Bruges a la possession dans ce tout début de match
2
 Première frappe brugeoise
Tzolis tente sa chance depuis le côté gauche, c'est le premier tir cadré du match
1
 Le coup d'envoi est donné
1
 FC Bruges - FC Barcelone: 0-0
20:57
 Les joueurs montent sur la pelouse
20:50
FC Bruges - FC Barcelone
20:35
20:33
 Bienvenue dans ce live en direct du Stade Jan Breydel
FC Bruges: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Banc: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell

FC Barcelone: Wojciech Szczesny - Alejandro Balde - Ronald Federico Araújo da Silva - Ferran Torres Garcia - Lamine Yamal - Marcus Rashford - Fermin Lopez - Marc Casado - Frenkie de Jong - Jules Koundé - Eric García Martret
Banc: Pau Cubarsi - Robert Lewandowski - Gerard Martin - Daniel Olmo - Marc Bernal - Dro Fernández - Roony Bardghji - Diego Kochen - Eder Aller González

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 6.1  
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Sabbe Kyriani 5.9  
Ordonez Joel 6.3  
Mechele Brandon 6.3  
Seys Joaquin 6.6  
Onyedika Raphael 6.4  
  • Passes clés: 1
Stankovic Aleksandar 6.7  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Vanaken Hans 6.2  
Forbs Carlos A 7.0  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Tresoldi Nicolò 7.8  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Tzolis Christos 6.4  
  • Tirs cadrés: 1/1
Banc
Romero Zaid  
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Van Den Heuvel Tristan  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
De Corte Axl  
Campbell Shandre  
 

FC Barcelone FC Barcelone
Szczesny Wojciech 6.3  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Balde Alejandro 6.4  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Araújo da Silva Ronald Federico 5.9  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Torres Garcia Ferran 7.8  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Yamal Lamine 6.7  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Rashford Marcus 6.6  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Lopez Fermin A 7.0  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
Casado Marc 6.0  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
de Jong Frenkie 6.5  
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Koundé Jules 6.3  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
García Martret Eric 6.4  
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
Banc
Cubarsi Pau  
Lewandowski Robert  
Martin Gerard  
Olmo Daniel  
Bernal Marc  
Fernández Dro  
Bardghji Roony  
Kochen Diego  
Aller González Eder  

présentation (du match)

Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit
Photo: © photonews

Ce mardi soir, le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Les hommes de Nicky Hayen rêvent évidemment de prendre un, voire trois points !

Mais cela sera loin d'être évident face à l'une des plus grandes équipes du monde. Si les Blauw en Zwart veulent espérer une qualification via le top 24, il serait précieux de récolter au moins une unité.

Cette rencontre se disputera pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour le moment, les hommes de Hansi Flick restent sur un six sur neuf. Les Brugeois, quant à eux, ont trois unités.

La seule défaite espagnole était face au PSG. Le FC Barcelone s'était incliné sur le score de 1-2 à domicile.

Les Blauw en Zwart ne partent certes pas favoris, mais espérent bien jouer un mauvais tour au FC Barcelone.. La dernière fois que les Catalans étaient venus à Bruges remontait à 2002.

Cette rencontre sera à suivre en direct sur Walfoot.be. Nous vous commenterons le match depuis le stade Jan Breydel.

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

29/10

La semaine prochaine, le Club de Bruges va disputer un match de gala contre le FC Barcelone. Mais Pedri ne sera pas de la partie en Venise du Nord.

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

04/11

Bruges se prépare à vivre une soirée qui s'annonce déjà légendaire. Le FC Barcelone débarque au stade Jan Breydel, et la venue de Lamine Yamal et consorts provoque une véri...

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

04/11

Avant de rejoindre le Club NXT, puis l'équipe première du Club de Bruges, Nicky Hayen a fait sensation lors de l'une de ses premières expériences en tant qu'entraîneur, à H...

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

04/11

Ce mercredi, Joaquin Seys croisera la route de Lamine Yamal, l'un des plus grands talents du football mondial. Le jeune Diable Rouge ne se montre pas inquiet et espère affr...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

04/11

Pour Joaquin Seys, le match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone représente un moment particulier. Le défenseur se réjouit à l'idée d'affronter le club espagnol et...

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00

C'est le grand soir pour le Club de Bruges, qui affronte le mythique FC Barcelone en Ligue des Champions. Sur le papier, la rencontre semble déséquilibrée malgré la dominat...

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40

Ce soir, le Club de Bruges accueille le FC Barcelone. Un joueur des Blauw en Zwart aurait particulièrement voulu retrouver les Catalans.

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20

Quoi de mieux que d'affronter le FC Barcelone pour franchir un cap historique ? Ce mercredi soir, Hans Vanaken disputera son 100e match de Coupe d'Europe face aux Catalans,...

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30

Ce soir, le Club de Bruges a un match de gala au programme contre Barcelone. Hasi Flick s'est montré très respectueux des Blauw en Zwart en conférence de presse.

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24

Avant le match de Ligue des Champions entre les deux équipes premières, le Club de Bruges et le FC Barcelone se retrouvaient en Youth League. Avec une nouvelle prestation m...

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20 3

Un bus de De Lijn, réservé aux supporters catalans se rendant au Jan Breydelstadion ce mercredi soir, a pris feu. Des engins pyrotechniques ont été déclenchés à l'intérieur...

