Date: 25/11/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 5
Stade: Ali Sami Yen Istanboel

L'Union se déplace à Galatasaray. David Hubert relance Raul Florucz dans son onze de départ, Kevin Rodriguez commence sur le banc.

Temps   22' 47" 
21
 Le Galatasaray remet le nez à la fenêtre
Burgess concède le corner
19
 Tir assez osé de Khalaili
Le ballon passe loin à côté
18
 Combinaison Florucz - Zorgane
Bonne projection de Zorgane, qui est contré plein axe, juste devant le rectangle adverse
16
 Déjà quatre frappes pour l'Union
Bon premier quart d'heure des Saint-Gillois
14
 Situation chaude dans le rectangle turc
Niang et David s'y mettent à deux pour frapper, la défense fait bloc
13
  Carte jaune pour Ilkay Gündogan

12
 Florucz va gagner un corner
Bel effort pour récupérer le ballon haut, l'Union a un coup à jouer sur phase arrêtée
11
 Première frappe pour le Gala
Yilmaz rentre dans le jeu et frappe avec beaucoup de puissance, ça file en tribune
10
 Premier corner pour Galatasaray
Sané centre, Sykes dégage le danger. Le corner ne donne rien.
7
 Frappe de Zorgane
Promise David semblait mieux placé mais Zorgane tente sa chance à l'entrée du rectangle, son ballon est cadré mais un peu écrasé
6
 Les sifflets sont de sortie
Les supporters turcs font monter les décibels lorsque l'Union a le ballon
4
 Première situation pour Niang
Le Sénégalais fixe son opposant sur la gauche, rentre dans le jeu mais tarde à frapper
4
 Passe tranchante vers Sane
Très bon ballon de Torreira, mais Burgess assure la couverture
2
 L'Union déjà sous pression
La défense se dégage comme elle peut
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Galatasaray - Union SG: 0-0
18:41
 Les joueurs montent sur le terrain
Comme on pouvait s'y attendre, l'ambiance est bouillante
18:37
 Osimhen pas encore prêt
L'ancien attaquant de Charleroi n'est pas sur la feuille de match, c'est Mauro Icardi qui débute en pointe
18:32
 Fedde Leysen pas encore prêt
Blessé à la cheville face au Cercle, il est bien dans le groupe. Mais c'est Ross Sykes qui débute.
18:30
 Rob Schoofs sur le banc
Anouar Ait El Hadj retrouve sa place dans le dos des attaquants
18:29
 Florucz titulaire
David Hubert conserve un système à deux attaquants mais Kevin Rodriguez débute sur le banc, au contraire de Promise David
18:21
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve pour ce match de prestige pour l'Union à Istanbul
Galatasaray (Galatasaray - Union SG)
Galatasaray: Roland Sallai - Davinson Sánchez Mina - Ismail Jakobs - Lucas Torreira - Ilkay Gündogan - Jankat Yilmaz - Gabriel Sara - Leroy Sané - Mauro Emanuel Icardi Rivero Fonseca Nacimiento
Banc: Arda Ünyay - Furkan Koçak - Çağrı Balta - Uğurcan Çakır - Batuhan Ahmet Şen - Günay Güvenc - Ahmed Kutucu - Abdulkerim Bardakci - Baris Alper Yilmaz

Union SG (Galatasaray - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Promise David
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

Galatasaray Galatasaray
Sallai Roland 6.32  
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sánchez Mina Davinson 6.6  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Jakobs Ismail 6.49  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Torreira Lucas 7.2  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Gündogan Ilkay   6.17  
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Yilmaz Jankat  
Sara Gabriel 6.47  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sané Leroy 6.7  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel 6.07  
Plus de stats
Banc
Ünyay Arda  
Koçak Furkan  
Balta Çağrı  
Çakır Uğurcan 6.94  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Şen Batuhan Ahmet  
Güvenc Günay  
Kutucu Ahmed  
Bardakci Abdulkerim 6.78  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Alper Yilmaz Baris 6.57  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.42  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Sykes Ross 6.57  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Burgess Christian 6.46  
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 6.51  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Khalaili Anan 6.68  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.26  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Zorgane Adem 6.65  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Niang Ousseynou 6.9  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 6.82  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Florucz Raul 6.56  
Plus de stats
David Promise 6.24  
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Smith Guilherme  
Rodriguez Kevin  
Schoofs Rob  
Giger Marc  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

24/11

Deux jours après son succès contre le Cercle de Bruges, l'Union est déjà en Turquie pour le match de demain soir à Galatasaray. L'entraîneur local Okan Buruk a ouvert le ba...

S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

16:30

L'Union Saint-Gilloise est à Istanbul et affrontera Galatasaray ce mardi (18h45). Touché ce week-end, Fedde Leysen figure bien dans le groupe, mais est mentionné comme "ble...

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30

L'Union Saint-Gilloise affrontera Galatasaray ce mardi soir en Ligue des Champions. Les équipes U19 des deux clubs se sont rencontrées en Youth League cet après-midi et ont...

