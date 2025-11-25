21

Le Galatasaray remet le nez à la fenêtre

Burgess concède le corner



19

Tir assez osé de Khalaili

Le ballon passe loin à côté



18

Combinaison Florucz - Zorgane

Bonne projection de Zorgane, qui est contré plein axe, juste devant le rectangle adverse



16

Déjà quatre frappes pour l'Union

Bon premier quart d'heure des Saint-Gillois



14

Situation chaude dans le rectangle turc

Niang et David s'y mettent à deux pour frapper, la défense fait bloc



13

Carte jaune pour Ilkay Gündogan





12

Florucz va gagner un corner

Bel effort pour récupérer le ballon haut, l'Union a un coup à jouer sur phase arrêtée



11

Première frappe pour le Gala

Yilmaz rentre dans le jeu et frappe avec beaucoup de puissance, ça file en tribune



10

Premier corner pour Galatasaray

Sané centre, Sykes dégage le danger. Le corner ne donne rien.



7

Frappe de Zorgane

Promise David semblait mieux placé mais Zorgane tente sa chance à l'entrée du rectangle, son ballon est cadré mais un peu écrasé



6

Les sifflets sont de sortie

Les supporters turcs font monter les décibels lorsque l'Union a le ballon



4

Première situation pour Niang

Le Sénégalais fixe son opposant sur la gauche, rentre dans le jeu mais tarde à frapper



4

Passe tranchante vers Sane

Très bon ballon de Torreira, mais Burgess assure la couverture



2

L'Union déjà sous pression

La défense se dégage comme elle peut



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Galatasaray - Union SG: 0-0





18:41

Les joueurs montent sur le terrain

Comme on pouvait s'y attendre, l'ambiance est bouillante



18:37

Osimhen pas encore prêt

L'ancien attaquant de Charleroi n'est pas sur la feuille de match, c'est Mauro Icardi qui débute en pointe



18:32

Fedde Leysen pas encore prêt

Blessé à la cheville face au Cercle, il est bien dans le groupe. Mais c'est Ross Sykes qui débute.



18:30

Rob Schoofs sur le banc

Anouar Ait El Hadj retrouve sa place dans le dos des attaquants



18:29

Florucz titulaire

David Hubert conserve un système à deux attaquants mais Kevin Rodriguez débute sur le banc, au contraire de Promise David



18:21

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve pour ce match de prestige pour l'Union à Istanbul

