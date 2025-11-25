L'Union se déplace à Galatasaray. David Hubert relance Raul Florucz dans son onze de départ, Kevin Rodriguez commence sur le banc.
22' 47"
|
21
|
Le Galatasaray remet le nez à la fenêtre
Burgess concède le corner
|
19
|
Tir assez osé de Khalaili
Le ballon passe loin à côté
|
|
18
|
Combinaison Florucz - Zorgane
Bonne projection de Zorgane, qui est contré plein axe, juste devant le rectangle adverse
|
16
|
Déjà quatre frappes pour l'Union
Bon premier quart d'heure des Saint-Gillois
|
14
|
Situation chaude dans le rectangle turc
Niang et David s'y mettent à deux pour frapper, la défense fait bloc
|
13
|
Carte jaune pour Ilkay Gündogan
|
12
|
Florucz va gagner un corner
Bel effort pour récupérer le ballon haut, l'Union a un coup à jouer sur phase arrêtée
|
11
|
Première frappe pour le Gala
Yilmaz rentre dans le jeu et frappe avec beaucoup de puissance, ça file en tribune
|
|
10
|
Premier corner pour Galatasaray
Sané centre, Sykes dégage le danger. Le corner ne donne rien.
|
7
|
Frappe de Zorgane
Promise David semblait mieux placé mais Zorgane tente sa chance à l'entrée du rectangle, son ballon est cadré mais un peu écrasé
|
6
|
Les sifflets sont de sortie
Les supporters turcs font monter les décibels lorsque l'Union a le ballon
|
4
|
Première situation pour Niang
Le Sénégalais fixe son opposant sur la gauche, rentre dans le jeu mais tarde à frapper
|
4
|
Passe tranchante vers Sane
Très bon ballon de Torreira, mais Burgess assure la couverture
|
2
|
L'Union déjà sous pression
La défense se dégage comme elle peut
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Galatasaray - Union SG: 0-0
|
18:41
|
Les joueurs montent sur le terrain
Comme on pouvait s'y attendre, l'ambiance est bouillante
|
18:37
|
Osimhen pas encore prêt
L'ancien attaquant de Charleroi n'est pas sur la feuille de match, c'est Mauro Icardi qui débute en pointe
|
|
18:32
|
Fedde Leysen pas encore prêt
Blessé à la cheville face au Cercle, il est bien dans le groupe. Mais c'est Ross Sykes qui débute.
|
18:30
|
Rob Schoofs sur le banc
Anouar Ait El Hadj retrouve sa place dans le dos des attaquants
|
18:29
|
Florucz titulaire
David Hubert conserve un système à deux attaquants mais Kevin Rodriguez débute sur le banc, au contraire de Promise David
|
18:21
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve pour ce match de prestige pour l'Union à Istanbul
|
Galatasaray:
Roland Sallai
- Davinson Sánchez Mina
- Ismail Jakobs
- Lucas Torreira
- Ilkay Gündogan
- Jankat Yilmaz
- Gabriel Sara
- Leroy Sané
- Mauro Emanuel Icardi Rivero Fonseca Nacimiento
Banc:
Arda Ünyay
- Furkan Koçak
- Çağrı Balta
- Uğurcan Çakır
- Batuhan Ahmet Şen
- Günay Güvenc
- Ahmed Kutucu
- Abdulkerim Bardakci
- Baris Alper Yilmaz
Union SG:
Kjell Scherpen
- Ross Sykes
- Christian Burgess
- Kevin Mac Allister
- Anan Khalaili
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Ousseynou Niang
- Anouar Ait El Hadj
- Raul Florucz
- Promise David
Banc:
Vic Chambaere
- Mamadou Thierno Barry
- Mathias Rasmussen
- Guilherme Smith
- Kevin Rodriguez
- Rob Schoofs
- Marc Giger
- Sofiane Boufal
- Louis Patris
- Fedde Leysen
|
|
Sallai Roland
|
| 6.32
Roland Sallai @ Galatasaray - Union SG6.32
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|3
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|16/22 (72.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/4 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/22 (72.7%)
- Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
|
Sánchez Mina Davinson
|
| 6.6
Davinson Sánchez Mina @ Galatasaray - Union SG6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/16 (81.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/7 (42.9%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/16 (81.3%)
- Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
|
Jakobs Ismail
|
| 6.49
Ismail Jakobs @ Galatasaray - Union SG6.49
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/10 (70%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/10 (70%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Torreira Lucas
|
| 7.2
Lucas Torreira @ Galatasaray - Union SG7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|20/22 (90.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/4 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/22 (90.9%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
|
Gündogan Ilkay
|
| 6.17
Ilkay Gündogan @ Galatasaray - Union SG6.17
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|13/17 (76.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/17 (76.5%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Yilmaz Jankat
|
|
|
|
|
Sara Gabriel
|
| 6.47
Gabriel Sara @ Galatasaray - Union SG6.47
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/7 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/7 (71.4%)
- Précision des centres: 0/2 (0%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Sané Leroy
|
| 6.7
Leroy Sané @ Galatasaray - Union SG6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/10 (90%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/10 (90%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel
|
| 6.07
Mauro Emanuel Icardi Rivero Fonseca Nacimiento @ Galatasaray - Union SG6.07
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Ünyay Arda
|
|
|
|
|
Koçak Furkan
|
|
|
|
|
Balta Çağrı
|
|
|
|
|
Çakır Uğurcan
|
| 6.94
Uğurcan Çakır @ Galatasaray - Union SG6.94
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/6 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/6 (16.7%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 0
- Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
|
Şen Batuhan Ahmet
|
|
|
|
|
Güvenc Günay
|
|
|
|
|
Kutucu Ahmed
|
|
|
|
|
Bardakci Abdulkerim
|
| 6.78
Abdulkerim Bardakci @ Galatasaray - Union SG6.78
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/21 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/3 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/21 (85.7%)
- Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
|
Alper Yilmaz Baris
|
| 6.57
Baris Alper Yilmaz @ Galatasaray - Union SG6.57
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
|
|
Scherpen Kjell
|
| 6.42
Kjell Scherpen @ Galatasaray - Union SG6.42
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/7 (57.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/7 (14.3%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/7 (57.1%)
- Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
|
Sykes Ross
|
| 6.57
Ross Sykes @ Galatasaray - Union SG6.57
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/7 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/7 (71.4%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Burgess Christian
|
| 6.46
Christian Burgess @ Galatasaray - Union SG6.46
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/12 (58.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/12 (58.3%)
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Mac Allister Kevin
|
| 6.51
Kevin Mac Allister @ Galatasaray - Union SG6.51
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/7 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/7 (100%)
|
Khalaili Anan
|
| 6.68
Anan Khalaili @ Galatasaray - Union SG6.68
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|6/6 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/6 (100%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Van de Perre Kamiel
|
| 6.26
Kamiel Van de Perre @ Galatasaray - Union SG6.26
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/10 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/10 (80%)
|
Zorgane Adem
|
| 6.65
Adem Zorgane @ Galatasaray - Union SG6.65
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/16 (93.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/16 (93.8%)
- Tirs cadrés: 1/1
|
Niang Ousseynou
|
| 6.9
Ousseynou Niang @ Galatasaray - Union SG6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|2
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
- Tirs cadrés: 0/2
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Ait El Hadj Anouar
|
| 6.82
Anouar Ait El Hadj @ Galatasaray - Union SG6.82
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Florucz Raul
|
| 6.56
Raul Florucz @ Galatasaray - Union SG6.56
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|3
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/3 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
|
David Promise
|
| 6.24
Promise David @ Galatasaray - Union SG6.24
| Stats importantes
| Temps de jeu
|22
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|2/6 (33.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 2/6 (33.3%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|Banc
|
Chambaere Vic
|
|
|
|
|
Barry Mamadou Thierno
|
|
|
|
|
Rasmussen Mathias
|
|
|
|
|
Smith Guilherme
|
|
|
|
|
Rodriguez Kevin
|
|
|
|
|
Schoofs Rob
|
|
|
|
|
Giger Marc
|
|
|
|
|
Boufal Sofiane
|
|
|
|
|
Patris Louis
|
|
|
|
|
Leysen Fedde
|
|
|
|