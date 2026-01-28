Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel

LIVE BRUGES-OM : Bruges mène au score

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour les barrages est en jeu.

Temps   10' 37" 
Nicolas Baccus depuis Bruges
4
 GOAAAL DE BRUGES
Stankvoic tente de trouver Vanken, qui laisse filer le ballon à Mamadou Diakhon sur le côté gauche. Le Français reprend et trompe Rulli.
4

But 		But de Mamadou Diakhon (Aleksandar Stankovic)
2
 Bruges se porte vers l'avant, mais toujours pas de danger dans ce match.
1
 C'est parti !
1
 FC Bruges - Marseille: 0-0
20:21
 Deux changements dans la composition de Bruges
Par rapport au match contre Zulte Waregem le week-end dernier, il y a deux changements. Simon Mignolet figure bien dans les cages à la place de Nordin Jackers, tandis que Joel Ordóñez remplace Jorne Spileers.
FC Bruges (FC Bruges - Marseille)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Banc: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Axl De Corte - Shandre Campbell

Marseille (FC Bruges - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Nayef Aguerd - Leonardo Balerdi - Facundo Medina - Timothy Weah - Geoffrey Kondogbia - Pierre-Emile Højbjerg - Michael Murillo - Mason Greenwood - Amine Gouiri - Hamed Junior Traorè
Banc: Conrad Egan-Riley - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Igor Paixao - Matthew O'Riley - Arthur Vermeeren - Bilal Nadir - Jelle Van Neck - Darryl Bakola - Pierre-Emerick Aubameyang
18:42
 Du brouillard au stade Jan Breydel
Nous venons d’arriver au stade et nous avons déjà pu constater qu’un brouillard gêne la visibilité sur le terrain, à moins de 2h30 du coup d’envoi.

présentation (du match)

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM
Nicolas Baccus
depuis Bruges
| Commentaire
Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM
Photo: © photonews

Le Club de Bruges reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une qualification pour les barrages est en jeu.

Les Blauw en Zwart peuvent toujours se qualifier pour le prochain tour de la compétition, mais pour cela il faudra absolument s'imposer, un match nul risque probablement d'être trop court. En cas de succès ou même de nul (ndlr : la qualification serait toujours possible mais très peu probable), les Brugeois devront espérer des résultats positifs en leur faveur dans les autres rencontres afin que leur billet pour les barrages soit validé.

Le Club de Bruges compte actuellement sept unités dans la phase de ligue. En cas de victoire, les hommes d'Ivan Leko dépasseraient Marseille, qui comptabilise neuf unités à une journée de la fin. Si les Blauw en Zwart remportent ce match, ils auront dix points au compteur. La saison dernière, ils s'étaient qualifiés en terminant 24e (la dernière place qualificative) avec onze points. La barre pourrait cependant être plus basse cette fois-ci.

Deux incertitudes côté brugeois

Le doute plane toujours concernant le portier qui sera dans les cages. "Il y aura un gardien entre les perches. Lequel ? Je dois encore en discuter avec les gars", a expliqué l'entraîneur, Ivan Leko, en conférence de presse ce mardi. La question est de savoir si Simon Mignolet reprendra sa place dans les cages ou si Nordin Jackers sera aligné.

Il y a également un autre point d'interrogation, c'est la présence ou non de Chrístos Tzólis. Récemment blessé au dos, le Grec s'est bien entraîné ce mardi, mais reste incertain. Mamadou Diakhon, qui a montré de belles choses récemment, pourrait le remplacer.

Le coup d'envoi de ce match sera donné à 21h00, comme toutes les rencontres de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

