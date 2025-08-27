LIVE : Et encore un, cette fois de Tzolis ! C'est 6-0 !

61

Bruges obtient un bon coup-franc côté droit



59

Danilo Pereira da Silva

Connor Barron





58

Christos Tzolis

Gustaf Nilsson





58

Joaquin Seys

Hugo Siquet





55

Nouvelle opportunité brugeoise avec Seys trouvé dans la profondeur, qui sert Vanaken... le capitaine temporise trop et remet en arrière, Onyedika frappe au-dessus



50

Eeeet c'est 6-0, mais quelle fantastique action ! Tresoldi talonne en une-deux pour Christos Tzolis, qui inscrit enfin son petit but !



50



But de Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)





47

Déjà quelques centres brugeois, le match semble reparti sur les mêmes bases



46

Joe Rothwell

Nicolas Raskin





46

Thelo Aasgaard

Mohammed Diomande





46

Carlos Forbs

Mamadou Diakhon





45+2

... c'est 5 buts à 0 pour le Club de Bruges ! Aleksandar Stankovic, servi sur un plateau par Vanaken, finit de la tête !



45+2



But de Aleksandar Stankovic (Hans Vanaken)





45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



45

Djeidi Gassama

Findlay Curtis





45

Et le doublé de Seys ! Onyedika combine avec Sabbe depuis la droite, il centre pour Seys qui reprend de volée dans le plafond du but...



45



But de Joaquin Seys (Raphael Onyedika)





41



But de Joaquin Seys





41

Eeeet le 3-0, en deux temps par Joaquin Seys ! Butland s'était d'abord interposé, mais cela revient au latéral qui marque !



40

Corner écossais et contre brugeois lancé par Vanaken qui trouve Tzolis d'un superbe ballon ! Le Grec fait le mauvais choix et frappe à côté



36

VANAKEN ! Un superbe ballon venu de la gauche et une reprise de volée sur l'équerre du capitaine brugeois !



32

Eeeet c'est 2-0 sur le corner qui suit ! Hans Vanaken de la tête !



32



But de Hans Vanaken (Christos Tzolis)





31

Butland devant Stankovic !! Magnifique frappe du Serbe sur un ballon en retrait de Vanaken !



30

Seys, Forbs et Onyedika combinent dans le rectangle, corner brugeois...



30

Stankovic envoie à son tour une frappe après un bon travail de Tzolis, c'est au-dessus



28

Corner donné par Tzolis, tête de Mechele captée par Butland



26

Encore un raid de Forbs depuis le côté droit, corner pour Bruges



23

Et Forbs maintenant qui force Butland à un arrêt du pied après un centre de Seys !



22

TZOLIS ENCORE ! Une frappe monumentale des 25 mètres qui s'écrase sur la latte !



20

TZOLIS ! Belle combinaison brugeoise et le Grec est trouvé dans le rectangle par Tresoldi, mais rate son enchaînement !



17

Centre de Seys contré, Butland capte... Bruges est naturellement en contrôle dans ce match



14







12

Nouvelle percée de Forbs qui est très en jambes dans ce début de match



12

Oliver Antman

James Henry Tavernier





9

Tzolis est lancé en profondeur et Aarons le stoppe, le retient par le maillot... il est dernier homme : c'est un rouge très logique, et les Rangers sont dans une situation désespérée



8

ET LES RANGERS SONT À 10 !!!



8

Bon coup-franc pour les Rangers, gâché par Aasgaard



8

Carte rouge pour Maximillian James Aarons





5



But de Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)





5

GOAAAAAAAAAAL pour Bruges !!! Nicolo Tresoldi !! Magnifique phase, Seys envoie un superbe centre et l'attaquant place parfaitement une tête plongeante !



4

Ballon mal donné par Tzolis, Butland peut se dégager



3

Contre brugeois après une bonne récupération de balle et un long ballon vers Forbs, Meghoma le fauche et est déjà averti ! Bon coup-franc pour Bruges



3

Carte jaune pour Jayden Meghoma





1

Pour le rappel, le Club de Bruges s'est imposé 1-3 à l'Ibrox Stadium de Glasgow



1

C'est parti à Bruges !



1

FC Bruges - Rangers FC: 0-0



