1-0
(Christos Tzolis) Hans Vanaken 32'
2-0
Joaquin Seys 41'
3-0
(Raphael Onyedika) Joaquin Seys 45'
4-0
(Hans Vanaken) Aleksandar Stankovic 45+2'
5-0
6-0
|Date:
|27/08/2025 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Play-offs (R)
|Stade:
|Jan Breydel
LIVE : Et encore un, cette fois de Tzolis ! C'est 6-0 !
Le FC Bruges veut finir le travail ce mercredi à domicile contre les Rangers de Glasgow, après une belle victoire à Ibrox.
61' 34"
|
61
|
Bruges obtient un bon coup-franc côté droit
|
59
|
Danilo Pereira da Silva
Connor Barron
|
58
|
Christos Tzolis
Gustaf Nilsson
|
58
|
Joaquin Seys
Hugo Siquet
|
55
|
Nouvelle opportunité brugeoise avec Seys trouvé dans la profondeur, qui sert Vanaken... le capitaine temporise trop et remet en arrière, Onyedika frappe au-dessus
|
50
|
Eeeet c'est 6-0, mais quelle fantastique action ! Tresoldi talonne en une-deux pour Christos Tzolis, qui inscrit enfin son petit but !
|
50
|
But de Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
|
47
|
Déjà quelques centres brugeois, le match semble reparti sur les mêmes bases
|
46
|
Joe Rothwell
Nicolas Raskin
|
46
|
Thelo Aasgaard
Mohammed Diomande
|
46
|
Carlos Forbs
Mamadou Diakhon
|
|
Mi-temps
|
45+2
|
... c'est 5 buts à 0 pour le Club de Bruges ! Aleksandar Stankovic, servi sur un plateau par Vanaken, finit de la tête !
|
45+2
|
But de Aleksandar Stankovic (Hans Vanaken)
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Djeidi Gassama
Findlay Curtis
|
45
|
Et le doublé de Seys ! Onyedika combine avec Sabbe depuis la droite, il centre pour Seys qui reprend de volée dans le plafond du but...
|
45
|
But de Joaquin Seys (Raphael Onyedika)
|
41
|
But de Joaquin Seys
|
41
|
Eeeet le 3-0, en deux temps par Joaquin Seys ! Butland s'était d'abord interposé, mais cela revient au latéral qui marque !
|
40
|
Corner écossais et contre brugeois lancé par Vanaken qui trouve Tzolis d'un superbe ballon ! Le Grec fait le mauvais choix et frappe à côté
|
36
|
VANAKEN ! Un superbe ballon venu de la gauche et une reprise de volée sur l'équerre du capitaine brugeois !
|
32
|
Eeeet c'est 2-0 sur le corner qui suit ! Hans Vanaken de la tête !
|
32
|
But de Hans Vanaken (Christos Tzolis)
|
31
|
Butland devant Stankovic !! Magnifique frappe du Serbe sur un ballon en retrait de Vanaken !
|
30
|
Seys, Forbs et Onyedika combinent dans le rectangle, corner brugeois...
|
30
|
Stankovic envoie à son tour une frappe après un bon travail de Tzolis, c'est au-dessus
|
28
|
Corner donné par Tzolis, tête de Mechele captée par Butland
|
26
|
Encore un raid de Forbs depuis le côté droit, corner pour Bruges
|
23
|
Et Forbs maintenant qui force Butland à un arrêt du pied après un centre de Seys !
|
22
|
TZOLIS ENCORE ! Une frappe monumentale des 25 mètres qui s'écrase sur la latte !
|
20
|
TZOLIS ! Belle combinaison brugeoise et le Grec est trouvé dans le rectangle par Tresoldi, mais rate son enchaînement !
|
|
17
|
Centre de Seys contré, Butland capte... Bruges est naturellement en contrôle dans ce match
|
14
|
|
12
|
Nouvelle percée de Forbs qui est très en jambes dans ce début de match
|
12
|
Oliver Antman
James Henry Tavernier
|
9
|
Tzolis est lancé en profondeur et Aarons le stoppe, le retient par le maillot... il est dernier homme : c'est un rouge très logique, et les Rangers sont dans une situation désespérée
|
8
|
ET LES RANGERS SONT À 10 !!!
|
8
|
Bon coup-franc pour les Rangers, gâché par Aasgaard
|
8
|
Carte rouge pour Maximillian James Aarons
|
5
|
But de Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)
|
5
|
GOAAAAAAAAAAL pour Bruges !!! Nicolo Tresoldi !! Magnifique phase, Seys envoie un superbe centre et l'attaquant place parfaitement une tête plongeante !
|
4
|
Ballon mal donné par Tzolis, Butland peut se dégager
|
3
|
Contre brugeois après une bonne récupération de balle et un long ballon vers Forbs, Meghoma le fauche et est déjà averti ! Bon coup-franc pour Bruges
|
3
|
Carte jaune pour Jayden Meghoma
|
1
|
Pour le rappel, le Club de Bruges s'est imposé 1-3 à l'Ibrox Stadium de Glasgow
|
1
|
C'est parti à Bruges !
|
1
|
FC Bruges - Rangers FC: 0-0
|
FC Bruges:
Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
- Carlos Forbs
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Simon Mignolet
- Aleksandar Stankovic
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
- Kyriani Sabbe
- Joaquin Seys
Banc: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Michal Skoras - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo
Rangers FC: Jack Butland - Maximillian James Aarons - John Souttar - Joe Rothwell - Thelo Aasgaard - Lyall Cameron - Oliver Antman - Djeidi Gassama - Nasser Djiga - Jayden Meghoma - Danilo Pereira da Silva
Banc: Kieran Wright - Cyriel Dessers - James Henry Tavernier - Connor Barron - Mohammed Diomande - Liam Kelly - Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Josh Gentles - Findlay Curtis - Alexander Hutton
