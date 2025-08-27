Date: 27/08/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Play-offs (R)
Stade: Jan Breydel

LIVE : Et encore un, cette fois de Tzolis ! C'est 6-0 !

Le FC Bruges veut finir le travail ce mercredi à domicile contre les Rangers de Glasgow, après une belle victoire à Ibrox.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   61' 34" 
61
 Bruges obtient un bon coup-franc côté droit
59
 remplacé Danilo Pereira da Silva
remplaçant Connor Barron
58
 remplacé Christos Tzolis
remplaçant Gustaf Nilsson
58
 remplacé Joaquin Seys
remplaçant Hugo Siquet
55
 Nouvelle opportunité brugeoise avec Seys trouvé dans la profondeur, qui sert Vanaken... le capitaine temporise trop et remet en arrière, Onyedika frappe au-dessus
50
 Eeeet c'est 6-0, mais quelle fantastique action ! Tresoldi talonne en une-deux pour Christos Tzolis, qui inscrit enfin son petit but !
50

But 		But de Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
47
 Déjà quelques centres brugeois, le match semble reparti sur les mêmes bases
46
 remplacé Joe Rothwell
remplaçant Nicolas Raskin
46
 remplacé Thelo Aasgaard
remplaçant Mohammed Diomande
46
 remplacé Carlos Forbs
remplaçant Mamadou Diakhon


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 ... c'est 5 buts à 0 pour le Club de Bruges ! Aleksandar Stankovic, servi sur un plateau par Vanaken, finit de la tête !
45+2

But 		But de Aleksandar Stankovic (Hans Vanaken)
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
45
 remplacé Djeidi Gassama
remplaçant Findlay Curtis
45
 Et le doublé de Seys ! Onyedika combine avec Sabbe depuis la droite, il centre pour Seys qui reprend de volée dans le plafond du but...
45

But 		But de Joaquin Seys (Raphael Onyedika)
41

But 		But de Joaquin Seys
41
 Eeeet le 3-0, en deux temps par Joaquin Seys ! Butland s'était d'abord interposé, mais cela revient au latéral qui marque !
40
 Corner écossais et contre brugeois lancé par Vanaken qui trouve Tzolis d'un superbe ballon ! Le Grec fait le mauvais choix et frappe à côté
36
 VANAKEN ! Un superbe ballon venu de la gauche et une reprise de volée sur l'équerre du capitaine brugeois !
32
 Eeeet c'est 2-0 sur le corner qui suit ! Hans Vanaken de la tête !
32

But 		But de Hans Vanaken (Christos Tzolis)
31
 Butland devant Stankovic !! Magnifique frappe du Serbe sur un ballon en retrait de Vanaken !
30
 Seys, Forbs et Onyedika combinent dans le rectangle, corner brugeois...
30
 Stankovic envoie à son tour une frappe après un bon travail de Tzolis, c'est au-dessus
28
 Corner donné par Tzolis, tête de Mechele captée par Butland
26
 Encore un raid de Forbs depuis le côté droit, corner pour Bruges
23
 Et Forbs maintenant qui force Butland à un arrêt du pied après un centre de Seys !
22
 TZOLIS ENCORE ! Une frappe monumentale des 25 mètres qui s'écrase sur la latte !
20
 TZOLIS ! Belle combinaison brugeoise et le Grec est trouvé dans le rectangle par Tresoldi, mais rate son enchaînement !

17
 Centre de Seys contré, Butland capte... Bruges est naturellement en contrôle dans ce match
14
FC Bruges - Rangers FC
12
 Nouvelle percée de Forbs qui est très en jambes dans ce début de match
12
 remplacé Oliver Antman
remplaçant James Henry Tavernier
9
 Tzolis est lancé en profondeur et Aarons le stoppe, le retient par le maillot... il est dernier homme : c'est un rouge très logique, et les Rangers sont dans une situation désespérée
8
 ET LES RANGERS SONT À 10 !!!
8
 Bon coup-franc pour les Rangers, gâché par Aasgaard
8
  Carte rouge pour Maximillian James Aarons
5

But 		But de Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)
5
 GOAAAAAAAAAAL pour Bruges !!! Nicolo Tresoldi !! Magnifique phase, Seys envoie un superbe centre et l'attaquant place parfaitement une tête plongeante !
4
 Ballon mal donné par Tzolis, Butland peut se dégager
3
 Contre brugeois après une bonne récupération de balle et un long ballon vers Forbs, Meghoma le fauche et est déjà averti ! Bon coup-franc pour Bruges
3
  Carte jaune pour Jayden Meghoma
1
 Pour le rappel, le Club de Bruges s'est imposé 1-3 à l'Ibrox Stadium de Glasgow
1
 C'est parti à Bruges !
1
 FC Bruges - Rangers FC: 0-0
FC Bruges: Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Aleksandar Stankovic - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys
Banc: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Michal Skoras - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo

Rangers FC: Jack Butland - Maximillian James Aarons - John Souttar - Joe Rothwell - Thelo Aasgaard - Lyall Cameron - Oliver Antman - Djeidi Gassama - Nasser Djiga - Jayden Meghoma - Danilo Pereira da Silva
Banc: Kieran Wright - Cyriel Dessers - James Henry Tavernier - Connor Barron - Mohammed Diomande - Liam Kelly - Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Josh Gentles - Findlay Curtis - Alexander Hutton
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

FC Bruges FC Bruges
  Joueur J Evaluer
7 Tresoldi NicolòA 90' -
8 Tzolis ChristosA 58' -
9 Forbs Carlos 45' -
15 Onyedika Raphael A 90' -
20 Vanaken HansA 90' -
22 Mignolet Simon 90' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
64 Sabbe Kyriani 90' -
65 Seys Joaquin ⚽ ⚽ A 58' -
  Banc J Evaluer
2 Romero Zaid -  
6 Reis Ludovit -  
10 Vetlesen Hugo -  
11 Sandra Cisse -  
14 Meijer Bjorn -  
19 Nilsson Gustaf 32' -
21 Skoras Michal -  
29 Jackers Nordin -  
41 Siquet Hugo 32' -
62 Audoor Lynnt -  
67 Diakhon Mamadou 45' -
84 Campbell Shandre -  
87 Furo Kaye -  

Rangers FC Rangers FC
  Joueur J Evaluer
1 Butland Jack 90' -
3 Aarons Maximillian James   8'  
5 Souttar John 90' -
6 Rothwell Joe 45' -
11 Aasgaard Thelo 45' -
16 Cameron Lyall 90' -
18 Antman Oliver 12' -
23 Gassama Djeidi 45' -
24 Djiga Nasser 90' -
30 Meghoma Jayden   90' -
99 Pereira da Silva Danilo 59' -
  Banc J Evaluer
Wright Kieran -  
Dessers Cyriel -  
2 Tavernier James Henry 78' -
8 Barron Connor 31' -
10 Diomande Mohammed 45' -
31 Kelly Liam -  
37 Oluwasegun Opeyemi Fernandez Emmanuel -  
43 Raskin Nicolas 45' -
47 Moore Mikey -  
50 Gentles Josh -  
52 Curtis Findlay 45' -
63 Hutton Alexander -  
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

26/08

Le Club de Bruges a pris une décision importante en ce début de saison : Kaye Furo va intégrer le noyau A et devenir le troisième attaquant derrière Vermant et Tresoldi, au...

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

26/08 3

Le transfert de Joel Ordonez va encore faire parler. Au Club de Bruges, des doutes existent en effet concernant la capacité de l'OM à payer les 30 millions d'euros demandés.

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

26/08

Mercredi, le Club de Bruges défendra à domicile son avantage de deux buts contre les Rangers en barrages de la Ligue des Champions. Brandon Mechele souligne l'importance de...

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

26/08

Le Club de Bruges accuiellera les Rangers pour le match retour de barrage de Ligue des Champions. Nicky Hayen le sait, la qualification n'est pas loin.

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

26/08

Cyriel Dessers croit encore à un retournement face au Club de Bruges. Les Rangers devront créer l'exploit mercredi pour espérer décrocher leur place en phase de groupes.

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

26/08

Le dossier Joel Ordonez agite le Club de Bruges : le défenseur veut partir, la direction dit non et il ne s'est pas entraîné avec le groupe.

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30 2

En Écosse, on estime que les Rangers font face à une mission quasi impossible pour le match retour contre le Club de Bruges. Après la défaite 3-1 à Ibrox, le club écossais ...

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40

L'Olympique de Marseille se prépare à formuler ce jeudi une offre ultime pour Joël Ordóñez, le défenseur équatorien du Club de Bruges. Le joueur est déjà totalement favorab...

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30

Le Club de Bruges devra défendre son avantage de deux buts, ce mercredi soir face aux Rangers, en barrages de Ligue des Champions. L'entraîneur écossais, Russell Martin, n'...

Champions League

 Play-offs (R)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
FC Bruges FC Bruges 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Copenhague FC Copenhague 1-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahce Fenerbahce
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved