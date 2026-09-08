Suis FC Bruges - Aston Villa en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.
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Date: 08/09/2026 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 1
Stade: Jan Breydel
Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme
Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydel
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Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Le Club de Bruges démarre sa campagne de Ligue des champions ce mardi soir à 18h45. Les Blauw en Zwart affrontent Aston Villa pour le compte de cette première journée. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Habitués de la Ligue des champions ces dernières années, les Blauw en Zwart espèrent à nouveau décrocher leur billet pour la phase de ligue comme lors des deux précédentes éditions. Lors de la saison 2024-2025, les Brugeois avaient même été en huitièmes de finale après avoir éliminé l'Atalanta en barrage.

Le premier défi sera ainsi Aston Villa. Une équipe qui n'est pas en confiance. Le récent club vainqueur de l'Europa League n'a encore inscrit aucun but en Premier League après trois matchs. Les Villains sont actuellement 17es du championnat avec deux défaites et un partage.

Le Club de Bruges, de son côté, a bien démarré sa saison. Les Blauw en Zwart ont inscrit neuf buts et sont actuellement troisièmes du classement de Pro League avec un bilan de quatre victoires et une défaite (face à La Gantoise).

Les absents

Seul Joel Ordóñez, touché au pied, est absent côté brugeois. Du côté des Villains, Johan Manzambi, Amadou Onana et Leon Goretzka manquent à l’appel. Brian Madjo, blessé à la cheville, et Taylor Harwood-Bellis ne sont pas inscrits sur la liste d’Aston Villa pour la phase de ligue.

Prono FC Bruges - Aston Villa

FC Bruges gagne
Partage
Aston Villa gagne
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Aston Villa Aston Villa gagne
57.14% 28.57% 14.29%
Les plus populaires
2-1
(8x)		 1-1
(5x)		 1-0
(2x)

Comparatif FC Bruges - Aston Villa

Classement

3
17

face-à-face remportés

1
0
2
12/03 21:00 Aston Villa Aston Villa 3-0 FC Bruges FC Bruges
04/03 18:45 FC Bruges FC Bruges 1-3 Aston Villa Aston Villa
06/11 18:45 FC Bruges FC Bruges 1-0 Aston Villa Aston Villa

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 18:45 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 18:45 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig
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