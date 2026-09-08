Le Club de Bruges démarre sa campagne de Ligue des champions ce mardi soir à 18h45. Les Blauw en Zwart affrontent Aston Villa pour le compte de cette première journée. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Habitués de la Ligue des champions ces dernières années, les Blauw en Zwart espèrent à nouveau décrocher leur billet pour la phase de ligue comme lors des deux précédentes éditions. Lors de la saison 2024-2025, les Brugeois avaient même été en huitièmes de finale après avoir éliminé l'Atalanta en barrage.

Le premier défi sera ainsi Aston Villa. Une équipe qui n'est pas en confiance. Le récent club vainqueur de l'Europa League n'a encore inscrit aucun but en Premier League après trois matchs. Les Villains sont actuellement 17es du championnat avec deux défaites et un partage.

Le Club de Bruges, de son côté, a bien démarré sa saison. Les Blauw en Zwart ont inscrit neuf buts et sont actuellement troisièmes du classement de Pro League avec un bilan de quatre victoires et une défaite (face à La Gantoise).

Les absents

Seul Joel Ordóñez, touché au pied, est absent côté brugeois. Du côté des Villains, Johan Manzambi, Amadou Onana et Leon Goretzka manquent à l’appel. Brian Madjo, blessé à la cheville, et Taylor Harwood-Bellis ne sont pas inscrits sur la liste d’Aston Villa pour la phase de ligue.