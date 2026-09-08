Date: 08/09/2026 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 1
Stade: Jan Breydel

Le Club de Bruges démarre sa campagne de Ligue des champions ce mardi soir à 18h45. Les Blauw en Zwart affrontent Aston Villa pour le compte de cette première journée. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   52' 55" 
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydel
49
 Frappe de McGinn, mais le ballon passe largement au-dessus !
48
  Carte jaune pour Hans Vanaken


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 C'est re-parti !
45
 remplacé Kyriani Sabbe
remplaçant Hugo Siquet
43
 GOAAAAL D'ASTON VILLA POUR LE 1-3
Lancé par Pau Torres, Nicolas Jackson dépasse Yann Sommer sur une contre-attaque et plante le troisième but dans une cage vide !
43

But 		But de Nicolas Jackson (Pau Torres)
42
 Frappe lointaine de Forbs repoussée par Suzuki !
40
 Aaron Wan-Bissaka centre pour Nicolas Jackson, qui tente un retourné, mais sa tentative passe à côté.
32
 Tentative lointaine de McGinn, mais Sommer repousse !
22
 GOAAAAL D'ASTON VILLA
Buendia réagit directement et permet à son équipe de reprendre les devants ! Il est bien servi avec un centre en retrait dans la surface de réparation par Gomes depuis le côté droit.
22

But 		But de Emiliano Buendía (Joao Gomes)
19
 GOAAAAL DU CLUB DE BRUGES
Hugo Vetlesen égalise pour les Blauw en Zwart ! Le milieu brugeois est parfaitement servi dans la surface de réparation par Virgili, qui trouve son coéquipier en retrait depuis le côté gauche.
19

But 		But de Hugo Vetlesen (Jan Virgili)
16
 Sommer attrape le ballon des mains en dehors de sa surface. Il offre ainsi une chance à Aston Villa de marquer, mais la frappe de McGinn sur un coup franc bien placé est repoussée par le mur.
15
 Hemming reprend du bout du pied un ballon dans la surface de réparation et place le ballon juste à côté.
13
 Jackson avance et trouve Hemmings, qui s'avance dans la surface brugeoise, mais sa frappe est repoussée par Sommer.
11
 GOAAAAAL D'ASTON VILLA
Pau Torres percute et avance. Il trouve intelligemment McGinn côté opposé, qui frappe et plante le premier but de la partie.
11

But 		But de John McGinn (Pau Torres)
10
 Vanaken trouve Seys dans l'axe devant la surface de réparation. Ce dernier joue avec Virgili côté gauche et réalise un centre-tir, mais Suzuki repousse.
9
  Carte jaune pour Ian Maatsen
9
 Le Club de Bruges commence à mettre le pied sur le ballon !
2
 Première frappe de Buendia. Ce n'est pas cadré !
1
 C'est parti ! L'arbitre a donné le coup d'envoi.
1
 FC Bruges - Aston Villa: 0-0

FC Bruges: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Hanbeom Lee - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Jan Virgili
Banc: Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Wisdom Okpako Mike - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Samba Coulibaly - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche

Aston Villa: Zion Suzuki - Victor Nilsson Lindelöf - John McGinn - Boubacar Kamara - Emiliano Buendía - Nicolas Jackson - Pau Torres - Ian Maatsen - Aaron Wan-Bissaka - Joao Gomes - George Hemmings
Banc: Tyrone Mings - Ross Barkley - Matteo Ruggeri - Alejandro Garnacho - Tammy Abraham - Ibrahim Mbaye - Lamare Bogarde - Marco Bizot - James Wright - Edward Franco da Rocha Alysson

FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 5.54  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sabbe Kyriani 6.33  
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lee Hanbeom 6.32  
  • Précision des passes: 54/58 (93.1%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.36  
  • Précision des passes: 48/53 (90.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Seys Joaquin 5.97  
  • Précision des passes: 15/15 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Potts Freddie 6.11  
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 6.83  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans   5.67  
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos 5.87  
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 6.2  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Virgili Jan A 6.6  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Okpako Mike Wisdom  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo 5.9  
Plus de stats
Coulibaly Samba  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  
 

Aston Villa Aston Villa
Suzuki Zion 6.9  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Nilsson Lindelöf Victor 6.7  
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
Plus de stats
McGinn John 7.9  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kamara Boubacar 7.0  
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Buendía Emiliano 7.7  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Jackson Nicolas 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Torres Pau A A 8.3  
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 4
Plus de stats
Maatsen Ian   6.0  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Wan-Bissaka Aaron 7.0  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gomes Joao A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hemmings George 6.0  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Mings Tyrone  
Barkley Ross  
Ruggeri Matteo  
Garnacho Alejandro  
Abraham Tammy  
Mbaye Ibrahim  
Bogarde Lamare  
Bizot Marco  
Wright James  
Alysson Edward Franco da Rocha  

présentation (du match)

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme
Nicolas Baccus
depuis le Jan Breydel
| Commentaire
Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Le Club de Bruges démarre sa campagne de Ligue des champions ce mardi soir à 18h45. Les Blauw en Zwart affrontent Aston Villa pour le compte de cette première journée. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Habitués de la Ligue des champions ces dernières années, les Blauw en Zwart espèrent à nouveau décrocher leur billet pour la phase de ligue comme lors des deux précédentes éditions. Lors de la saison 2024-2025, les Brugeois avaient même été en huitièmes de finale après avoir éliminé l'Atalanta en barrage.

Le premier défi sera ainsi Aston Villa. Une équipe qui n'est pas en confiance. Le récent club vainqueur de l'Europa League n'a encore inscrit aucun but en Premier League après trois matchs. Les Villains sont actuellement 17es du championnat avec deux défaites et un partage.

Le Club de Bruges, de son côté, a bien démarré sa saison. Les Blauw en Zwart ont inscrit neuf buts et sont actuellement troisièmes du classement de Pro League avec un bilan de quatre victoires et une défaite (face à La Gantoise).

Les absents

Seul Joel Ordóñez, touché au pied, est absent côté brugeois. Du côté des Villains, Johan Manzambi, Amadou Onana et Leon Goretzka manquent à l’appel. Brian Madjo, blessé à la cheville, et Taylor Harwood-Bellis ne sont pas inscrits sur la liste d’Aston Villa pour la phase de ligue.

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 1-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig
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