LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

Le Club de Bruges affrontera l'Inter Milan ce mardi soir en Ligue des champions (21h00), au stade Giuseppe-Meazza. La deuxième journée de la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions débute ce soir.

Le Club de Bruges a entamé la phase de ligue de la Ligue des champions par une défaite sur le score de 2-3 contre Aston Villa. Les Blauw en Zwart avaient réalisé une première mi-temps décevante avant de se réveiller quelque peu en deuxième mi-temps, mais cela n'avait pas suffi à, au minimum, arracher le nul.

Ce mardi, Bruges disputera son premier match européen en déplacement de la saison. Les Blauw en Zwart ne sont clairement pas favoris face à l'une des meilleures équipes d'Italie.

Un match particulier pour Yann Sommer

Cette rencontre sera particulière pour Yann Sommer. Le gardien arrivé au Club de Bruges cet été a passé trois saisons chez les Nerazzurri avant de rejoindre les Blauw en Zwart.

"Oui, je suis un joueur émotif et ce sera forcément un moment particulier. Mais je suis simplement concentré sur notre match et sur notre jeu", a déclaré le portier de 37 ans en conférence de presse.

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