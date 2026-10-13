Suis Inter - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 13/10/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: San Siro/Giuseppe Meazza
LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?
LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

Le Club de Bruges affrontera l'Inter Milan ce mardi soir en Ligue des champions (21h00), au stade Giuseppe-Meazza. La deuxième journée de la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions débute ce soir.

Le Club de Bruges a entamé la phase de ligue de la Ligue des champions par une défaite sur le score de 2-3 contre Aston Villa. Les Blauw en Zwart avaient réalisé une première mi-temps décevante avant de se réveiller quelque peu en deuxième mi-temps, mais cela n'avait pas suffi à, au minimum, arracher le nul.

Ce mardi, Bruges disputera son premier match européen en déplacement de la saison. Les Blauw en Zwart ne sont clairement pas favoris face à l'une des meilleures équipes d'Italie.

Un match particulier pour Yann Sommer

Cette rencontre sera particulière pour Yann Sommer. Le gardien arrivé au Club de Bruges cet été a passé trois saisons chez les Nerazzurri avant de rejoindre les Blauw en Zwart.

"Oui, je suis un joueur émotif et ce sera forcément un moment particulier. Mais je suis simplement concentré sur notre match et sur notre jeu", a déclaré le portier de 37 ans en conférence de presse.

Inter-Bruges à suivre en direct sur Walfoot.be depuis Milan


La rencontre sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes sur Walfoot.be. Ne manquez rien du match entre l'Inter et le Club de Bruges sur notre site web.

Prono Inter - FC Bruges

Inter gagne
Les plus populaires
2-1
(12x)		 4-1
(5x)		 2-0
(4x)

Comparatif Inter - FC Bruges

Classement

31
22

Perdre

1
1

Buts inscrits

1
2

Buts reçus

2
3

Cartes jaunes

3
3

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 18:45 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 18:45 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 21:00 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Manchester United Manchester United
Inter Inter 21:00 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 21:00 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahce Fenerbahce
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