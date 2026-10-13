Date: 13/10/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: San Siro/Giuseppe Meazza

Le Club de Bruges affrontera l'Inter Milan ce mardi soir en Ligue des champions (21h00), au stade Giuseppe-Meazza. La deuxième journée de la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions débute ce soir.

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Classement Live
Temps   23' 16" 
Nicolas Baccus depuis Milan
22
 Encore une frappe lointaine de l'Inter ! Cette fois, c'est Martinez qui ne cadre pas sa tentative.
22
 Carton rouge à suivre pour ? Le VAR analyse la phase
VAR
18
 Frappe lointaine de Dimarco, mais le ballon passe largement au-dessus du but.
16
 Premier corner pour l'Inter.
12
 L'Inter domine clairement la rencontre !
5
 Première occasion intériste ! Une frappe croisée de Marcus Thuram passe juste à côté du but.
1
 Inter - FC Bruges: 0-0
21:00
 Le coup d'envoi a été donné.

20:24
 Suivez la rencontre en direct commenté depuis Milan !
Inter - FC Bruges
20:10
 Incertain, Carlos Forbs est finalement bien présent dans le onze de départ du Club de Bruges. Petite surprise également : Jorne Spileers est préféré à Lee Han-beom, comme samedi face à La Louvière

Inter Inter
Riera Josep Martinez 6.4  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Bisseck Yann Aurel 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Akanji Manuel 6.9  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Plus de stats
Bastoni Alessandro 6.8  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Diouf Andy 6.8  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Barella Nicolò 6.9  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Calhanoglu Hakan 6.6  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zielinski Piotr 6.3  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Dimarco Federico 6.5  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Martínez Lautaro Javier 6.7  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Thuram Marcus 6.5  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Stankovic Aleksandar  
Sucic Petar  
Henrique Luis  
Di Gennaro Raffaele  
Bonny Ange-Yoan  
Mkhitaryan Hamlet Henrik  
Pavard Benjamin  
Augusto Carlos  
Provedel Ivan  
Esposito Pio  
Spence Djed  
 

FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 6.3  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Spileers Jorne 6.2  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.9  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin 6.6  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans 6.4  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Potts Freddie 6.8  
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos 6.7  
Plus de stats
Vetlesen Hugo 6.5  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Virgili Jan 6.5  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 6.4  
Plus de stats
Banc
Robberechts Milan  
Lee Hanbeom  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Dams Matteo  
Siquet Hugo  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  

présentation (du match)

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?
Nicolas Baccus
depuis Milan
| Commentaire
LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

Le Club de Bruges affrontera l'Inter Milan ce mardi soir en Ligue des champions (21h00), au stade Giuseppe-Meazza. La deuxième journée de la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions débute ce soir.

Le Club de Bruges a entamé la phase de ligue de la Ligue des champions par une défaite sur le score de 2-3 contre Aston Villa. Les Blauw en Zwart avaient réalisé une première mi-temps décevante avant de se réveiller quelque peu en deuxième mi-temps, mais cela n'avait pas suffi à, au minimum, arracher le nul.

Ce mardi, Bruges disputera son premier match européen en déplacement de la saison. Les Blauw en Zwart ne sont clairement pas favoris face à l'une des meilleures équipes d'Italie.

Un match particulier pour Yann Sommer

Cette rencontre sera particulière pour Yann Sommer. Le gardien arrivé au Club de Bruges cet été a passé trois saisons chez les Nerazzurri avant de rejoindre les Blauw en Zwart.

"Oui, je suis un joueur émotif et ce sera forcément un moment particulier. Mais je suis simplement concentré sur notre match et sur notre jeu", a déclaré le portier de 37 ans en conférence de presse.

Inter-Bruges à suivre en direct sur Walfoot.be depuis Milan

La rencontre sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes sur Walfoot.be. Ne manquez rien du match entre l'Inter et le Club de Bruges sur notre site web.

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 1-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 0-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 0-0 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 0-0 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 1-0 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 0-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahce Fenerbahce
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