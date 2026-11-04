PSV PSV
1-2
FC Bruges FC Bruges
PSV
cluFC Bruges
0-1
1'
0-2
25' Nicolò Tresoldi
Kodai Sano 53'
1-2
Date: 04/11/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 4
Stade: Philipsstadion Eindhoven
Des occasions gâchées, mais la victoire au bout : le Club de Bruges s'impose face au PSV
Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Des occasions gâchées, mais la victoire au bout : le Club de Bruges s'impose face au PSV

Le Club de Bruges a pris l'avantage face au PSV Eindhoven grâce aux buts de Tresoldi et Forbs, faisant un grand pas vers les barrages de Ligue des champions.

Le Club de Bruges avait un coup à jouer ce mercredi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Avec six points au compteur avant cette rencontre, les hommes d'van Leko pouvaient faire un grand pas vers les barrages de la Ligue des champions. En face, le champion néerlandais, qui comptait quatre unités, n'avait pas envie de laisser filer une occasion de se relancer. Vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1988, le PSV a une histoire européenne. Mais les Brugeois n'étaient pas venus aux Pays-Bas pour admirer le passé de leur adversaire. Ivan Leko avait sorti son équipe type pour ce rendez-vous.

Le PSV était bien rentré dans son match

Les premières minutes ont donné le ton. Le PSV a pris les commandes du jeu et Bruges a passé un sale quart d'heure. Dès la troisième minute, les Néerlandais se sont montrés dangereux. Quatre minutes plus tard, Yann Sommer a réalisé un immense arrêt pour empêcher l'ouverture du score. Le PSV a continué à pousser, avec un pressing qui empêchait les Brugeois de ressortir le ballon.

Carlos Forbs décisif à sa manière

Malmené, le Club a trouvé le moyen de frapper le premier. Carlos Forbs a commencé à réveiller les siens grâce à un joli numéro dans la surface, obligeant le gardien adverse à intervenir. Sur le corner obtenu, Tresoldi a surgi pour placer une superbe tête et donner l'avantage aux Brugeois 0-1. Un scénario cruel pour le PSV, qui avait jusque-là dominé les débats.

Bruges a eu plusieurs possibilités de faire le break. À la 38e minute, Forbs a encore semé le trouble dans la défense néerlandaise, mais sa tentative a été contrée. Peu avant la pause, l'ailier a préféré servir son partenaire plutôt que de tenter sa chance. Un mauvais choix qui a permis à Matej Kovar de récupérer le ballon.

Au retour des vestiaires, Bruges n'a pas attendu pour repartir à l'attaque. À la 47e minute, Lemaréchal a tiré sur la barre transversale. Deux minutes plus tard, l'ailier français a eu une belle occasion après un contre mené par Forbs, mais il a choisi la passe au lieu de tirer.

Ces occasions manquées ont fini par coûter cher. À la 53e minute, Kodai Sano a profité d'une défense trop passive pour remettre les deux équipes à égalité 1-1. Le PSV retrouvait le sourire et Bruges devait tout recommencer.

Forbs a fini par marquer

Mais Carlos Forbs n'avait pas dit son dernier mot. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Portugais a trouvé la récompense de ses efforts à la 64e minute. Lancé dans une contre-attaque, il a redonné l'avantage au Club de Bruges 1-2.

Avec ce deuxième but, Bruges se retrouvet avec neuf points au classement, de quoi envisager les barrages avec beaucoup plus de sérénité.

Les compositions

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FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 90' 8.29 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 10/30 (33.3%)
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Sabbe Kyriani 90' 6.04 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Spileers Jorne   90' 6.13 -
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.94 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
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Seys Joaquin A A 90' 7.88 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 32/42 (76.2%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
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Vanaken Hans 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 42/51 (82.4%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Potts Freddie 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
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Forbs Carlos  87' 7.19 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo   81' 6.0 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Virgili Jan 36' 6.19 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 81' 7.87 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
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Banc
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 9' 6.42  
Plus de stats
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 3' 6.29  
Plus de stats
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 9' 6.51  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 54' 6.46 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vanden Driessche Argus 0'  
Revivre PSV - FC Bruges

Champions League

 Journée 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 3-2 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
Lens Lens 1-9 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Real Betis
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