Des occasions gâchées, mais la victoire au bout : le Club de Bruges s'impose face au PSV

Le Club de Bruges a pris l'avantage face au PSV Eindhoven grâce aux buts de Tresoldi et Forbs, faisant un grand pas vers les barrages de Ligue des champions.

Le Club de Bruges avait un coup à jouer ce mercredi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Avec six points au compteur avant cette rencontre, les hommes d'van Leko pouvaient faire un grand pas vers les barrages de la Ligue des champions. En face, le champion néerlandais, qui comptait quatre unités, n'avait pas envie de laisser filer une occasion de se relancer. Vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1988, le PSV a une histoire européenne. Mais les Brugeois n'étaient pas venus aux Pays-Bas pour admirer le passé de leur adversaire. Ivan Leko avait sorti son équipe type pour ce rendez-vous.

Le PSV était bien rentré dans son match

Les premières minutes ont donné le ton. Le PSV a pris les commandes du jeu et Bruges a passé un sale quart d'heure. Dès la troisième minute, les Néerlandais se sont montrés dangereux. Quatre minutes plus tard, Yann Sommer a réalisé un immense arrêt pour empêcher l'ouverture du score. Le PSV a continué à pousser, avec un pressing qui empêchait les Brugeois de ressortir le ballon.

Carlos Forbs décisif à sa manière

Malmené, le Club a trouvé le moyen de frapper le premier. Carlos Forbs a commencé à réveiller les siens grâce à un joli numéro dans la surface, obligeant le gardien adverse à intervenir. Sur le corner obtenu, Tresoldi a surgi pour placer une superbe tête et donner l'avantage aux Brugeois 0-1. Un scénario cruel pour le PSV, qui avait jusque-là dominé les débats.

Bruges a eu plusieurs possibilités de faire le break. À la 38e minute, Forbs a encore semé le trouble dans la défense néerlandaise, mais sa tentative a été contrée. Peu avant la pause, l'ailier a préféré servir son partenaire plutôt que de tenter sa chance. Un mauvais choix qui a permis à Matej Kovar de récupérer le ballon.

Au retour des vestiaires, Bruges n'a pas attendu pour repartir à l'attaque. À la 47e minute, Lemaréchal a tiré sur la barre transversale. Deux minutes plus tard, l'ailier français a eu une belle occasion après un contre mené par Forbs, mais il a choisi la passe au lieu de tirer.





Ces occasions manquées ont fini par coûter cher. À la 53e minute, Kodai Sano a profité d'une défense trop passive pour remettre les deux équipes à égalité 1-1. Le PSV retrouvait le sourire et Bruges devait tout recommencer.

Forbs a fini par marquer

Mais Carlos Forbs n'avait pas dit son dernier mot. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Portugais a trouvé la récompense de ses efforts à la 64e minute. Lancé dans une contre-attaque, il a redonné l'avantage au Club de Bruges 1-2.

Avec ce deuxième but, Bruges se retrouvet avec neuf points au classement, de quoi envisager les barrages avec beaucoup plus de sérénité.