LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV

73

Carte jaune pour Hugo Vetlesen





70

Perte de balle très dangereuse de Lemaréchal. Heureusement bien repris par la défense brugeoise.



69

Ruben van Bommel

Ricardo Pepi





67

Ce but a vraiment climatisé le stade.



64

LE VOILA ENFIN !!!!! CARLOS FORBS DONNE L'AVANTAGE EN CONTRE ATTAQUE.



61

Bruges n'existe presque plus. Toutes les offensives sont néerlandaises.



56

Forcémment ce but a reveillé les Neerlandais.



53

Kodai Sano pour le 1-1.



53



But de Kodai Sano





52

Le PSV égalise. Trop de laxisme en défense.



49

QUEL OCCASION GACHEE. FORBS EST PARTI EN CONTRE, A SERVI LEMARECHAL QUI A PREFERE FAIRE LA PASSE. TROP DE GENEROSITE



47

Grosse erreur de Vanaken qui a perdu le ballon sur son duel. Le PSV a récupéré et tiré. Attention !



46

LA BARRE POUR LEMARECHAL



Stats Première mi-temps Possession 52 48 Attaques 51 40 Attaques dangereuses 28 19 Total des tirs 12 7 0 4 2 0 3 5 2 3 Tirs cadrés 5 2 Tirs non-cadrés 4 2 Frappes arrêtées 3 3 3 Coups de coin 3 269 Total des passes 250 7 Passes clés 6 224 (83.3%) Précision des passes 199 (79.6%) 3/6 (50%) Dribbles réussis 2/8 (25%) 2/6 (33.3%) Précision des centres 4/7 (57.1%) 14/30 (46.7%) Précision des longs ballons 19/39 (48.7%) 23 (53.5%) Duels gagnés 20 (46.5%) 12 Tacles 8 4 Interceptions 5 8 Dégagements 11 6 Fautes 2 1 Coups francs 0 3 Coup de pied de but 3



44

Très gros manque de réalisme de Bruges sur ces dix dernières minutes. Le PSV a failli revenir au score.



43

Mauvais choix de Forbs dans sa course. Il n'a pas tenté le tir et a passé. Matej Kovar a capté le ballon.



40

Manque de puissance dans la frappe de Dest.



38

Carlos Forbs a failli marquer. Il a chanceusement remporté son duel et s'est dirigé vers la cage adverse. Tir contré.



37

Mark van Bommel est présent au stade.



36

Jan Virgili

Felix Lemarechal





35

SOMMERS VIENT UNE NOUVELLE FOIS SAUVER BRUGES



33

Carlos Forbs manque l'occasion du KO. Sa frappe passe trop loin du cadre.



29

Contre attaque du PSV anéanti par Forbs. Carton jaune.



28

Carte jaune pour Carlos Forbs





26

MAGNIFIQUE BUT DE LA TÊTE SUR LE CORNER GAGNÉ PAR FORBS !



25



But de Nicolò Tresoldi





25

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUt DE TRESOLDI



24

Gros dribble de Forbs dans la surface. Son tir est contré par le gardien.



23

Sommers s'est imposé dans les airs et a capté le centre de Perisic, l'ex Brugeois.



22

Ruben van Bommel a débordé sur le côté gauche. Son centre a été dévié. Encore du danger.



21

Belle occasion, la déviation de Vanaken n'a pas été repris par Tresoldi



21

Premier corner pour Bruges !



19

Bruges a du mal à construire. Le pressing des Néerlandais fonctionne.



15

On peut dire que ça c'est calmé un petit peu.



13

Sabbe trop court sur son débordement.



10







9

Le Club est en souffrance. Le PSV multiplie les occasions chaudes.



7

ENORME ARRET DE SOMMERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!



6

Pour l'instant, les deux équipes se méfient.



4

Faute de main pour Bruges



3

La première occasion est pour le PSV !



2

C'est parti pour le match qui pourrait assurer la qualificaiton du Club de Bruges



1



But de





1

PSV - FC Bruges: 0-0





20:59

Bonsoir à tous pour ce gros match de Ligue des champions





présentation (du match): LIVE : PSV 0-0 Club de Bruges



