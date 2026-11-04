0-1
1'
0-2
25' Nicolò Tresoldi
Kodai Sano 53'
1-2
|Date:
|04/11/2026 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Philipsstadion Eindhoven
LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV
Le Club de Bruges affronte un gros morceau néerlandais ce mercredi soir en Ligue des champions. Psv - Bruges à suivre ici.
76' 52"
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73
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Carte jaune pour Hugo Vetlesen
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70
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Perte de balle très dangereuse de Lemaréchal. Heureusement bien repris par la défense brugeoise.
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69
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Ruben van Bommel
Ricardo Pepi
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67
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Ce but a vraiment climatisé le stade.
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64
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LE VOILA ENFIN !!!!! CARLOS FORBS DONNE L'AVANTAGE EN CONTRE ATTAQUE.
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61
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Bruges n'existe presque plus. Toutes les offensives sont néerlandaises.
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56
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Forcémment ce but a reveillé les Neerlandais.
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53
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Kodai Sano pour le 1-1.
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53
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But de Kodai Sano
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52
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Le PSV égalise. Trop de laxisme en défense.
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49
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QUEL OCCASION GACHEE. FORBS EST PARTI EN CONTRE, A SERVI LEMARECHAL QUI A PREFERE FAIRE LA PASSE. TROP DE GENEROSITE
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47
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Grosse erreur de Vanaken qui a perdu le ballon sur son duel. Le PSV a récupéré et tiré. Attention !
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46
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LA BARRE POUR LEMARECHAL
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Stats Première mi-temps
Possession
52
48
Attaques
51
40
Attaques dangereuses
28
19
Total des tirs
12
7
Tirs cadrés
5
2
Tirs non-cadrés
4
2
Frappes arrêtées
3
3
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44
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Très gros manque de réalisme de Bruges sur ces dix dernières minutes. Le PSV a failli revenir au score.
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43
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Mauvais choix de Forbs dans sa course. Il n'a pas tenté le tir et a passé. Matej Kovar a capté le ballon.
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40
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Manque de puissance dans la frappe de Dest.
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38
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Carlos Forbs a failli marquer. Il a chanceusement remporté son duel et s'est dirigé vers la cage adverse. Tir contré.
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37
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Mark van Bommel est présent au stade.
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36
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Jan Virgili
Felix Lemarechal
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35
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SOMMERS VIENT UNE NOUVELLE FOIS SAUVER BRUGES
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33
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Carlos Forbs manque l'occasion du KO. Sa frappe passe trop loin du cadre.
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29
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Contre attaque du PSV anéanti par Forbs. Carton jaune.
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28
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Carte jaune pour Carlos Forbs
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26
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MAGNIFIQUE BUT DE LA TÊTE SUR LE CORNER GAGNÉ PAR FORBS !
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25
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But de Nicolò Tresoldi
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25
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BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUt DE TRESOLDI
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24
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Gros dribble de Forbs dans la surface. Son tir est contré par le gardien.
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23
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Sommers s'est imposé dans les airs et a capté le centre de Perisic, l'ex Brugeois.
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22
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Ruben van Bommel a débordé sur le côté gauche. Son centre a été dévié. Encore du danger.
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21
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Belle occasion, la déviation de Vanaken n'a pas été repris par Tresoldi
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21
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Premier corner pour Bruges !
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19
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Bruges a du mal à construire. Le pressing des Néerlandais fonctionne.
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15
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On peut dire que ça c'est calmé un petit peu.
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13
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Sabbe trop court sur son débordement.
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10
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9
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Le Club est en souffrance. Le PSV multiplie les occasions chaudes.
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7
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ENORME ARRET DE SOMMERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6
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Pour l'instant, les deux équipes se méfient.
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4
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Faute de main pour Bruges
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3
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La première occasion est pour le PSV !
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2
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C'est parti pour le match qui pourrait assurer la qualificaiton du Club de Bruges
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1
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But de
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1
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PSV - FC Bruges: 0-0
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20:59
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Bonsoir à tous pour ce gros match de Ligue des champions
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présentation (du match): LIVE : PSV 0-0 Club de Bruges
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PSV:
Banc: Nick Olij - Lutsharel Geertruida - Yarek Gasiorowski - Armando Obispo - Ivan Perisic - Ryan Flamingo - Ruben van Bommel - Sergino Dest - Ricardo Pepi - Mauro Junior - Filip Kostić - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Sven Mijnans - Mikkel Bro Hansen - Kodai Sano - Kiliann Sildillia - Dennis Man - Noah Fernandez - Matěj Kovář - Ayoni Santos - Tijn Smolenaars
Banc: Hanbeom Lee - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche