Date: 04/11/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 4
Stade: Philipsstadion Eindhoven

LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV

Le Club de Bruges affronte un gros morceau néerlandais ce mercredi soir en Ligue des champions. Psv - Bruges à suivre ici.

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Classement Live
Temps   76' 52" 
73
  Carte jaune pour Hugo Vetlesen
70
 Perte de balle très dangereuse de Lemaréchal. Heureusement bien repris par la défense brugeoise.
69
 remplacé Ruben van Bommel
remplaçant Ricardo Pepi
67
 Ce but a vraiment climatisé le stade.
64
 LE VOILA ENFIN !!!!! CARLOS FORBS DONNE L'AVANTAGE EN CONTRE ATTAQUE.
61
 Bruges n'existe presque plus. Toutes les offensives sont néerlandaises.
56
 Forcémment ce but a reveillé les Neerlandais.
53
 Kodai Sano pour le 1-1.
53

But 		But de Kodai Sano
52
 Le PSV égalise. Trop de laxisme en défense.
49
 QUEL OCCASION GACHEE. FORBS EST PARTI EN CONTRE, A SERVI LEMARECHAL QUI A PREFERE FAIRE LA PASSE. TROP DE GENEROSITE
47
 Grosse erreur de Vanaken qui a perdu le ballon sur son duel. Le PSV a récupéré et tiré. Attention !
46
 LA BARRE POUR LEMARECHAL


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Stats Première mi-temps

Possession

52
48

Attaques

51
40

Attaques dangereuses

28
19

Total des tirs

12
7
0 4     2 0
3 5 2 3

Tirs cadrés

5
2

Tirs non-cadrés

4
2

Frappes arrêtées

3
3
3 Coups de coin 3
269 Total des passes 250
7 Passes clés 6
224 (83.3%) Précision des passes 199 (79.6%)
3/6 (50%) Dribbles réussis 2/8 (25%)
2/6 (33.3%) Précision des centres 4/7 (57.1%)
14/30 (46.7%) Précision des longs ballons 19/39 (48.7%)
23 (53.5%) Duels gagnés 20 (46.5%)
12 Tacles 8
4 Interceptions 5
8 Dégagements 11
6 Fautes 2
1 Coups francs 0
3 Coup de pied de but 3

44
 Très gros manque de réalisme de Bruges sur ces dix dernières minutes. Le PSV a failli revenir au score.
43
 Mauvais choix de Forbs dans sa course. Il n'a pas tenté le tir et a passé. Matej Kovar a capté le ballon.
40
 Manque de puissance dans la frappe de Dest.
38
 Carlos Forbs a failli marquer. Il a chanceusement remporté son duel et s'est dirigé vers la cage adverse. Tir contré.
37
 Mark van Bommel est présent au stade.
36
 remplacé Jan Virgili
remplaçant Felix Lemarechal
35
 SOMMERS VIENT UNE NOUVELLE FOIS SAUVER BRUGES
33
 Carlos Forbs manque l'occasion du KO. Sa frappe passe trop loin du cadre.
29
 Contre attaque du PSV anéanti par Forbs. Carton jaune.
28
  Carte jaune pour Carlos Forbs
26
 MAGNIFIQUE BUT DE LA TÊTE SUR LE CORNER GAGNÉ PAR FORBS !
25

But 		But de Nicolò Tresoldi
25
 BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUt DE TRESOLDI
24
 Gros dribble de Forbs dans la surface. Son tir est contré par le gardien.
23
 Sommers s'est imposé dans les airs et a capté le centre de Perisic, l'ex Brugeois.
22
 Ruben van Bommel a débordé sur le côté gauche. Son centre a été dévié. Encore du danger.
21
 Belle occasion, la déviation de Vanaken n'a pas été repris par Tresoldi
21
 Premier corner pour Bruges !
19
 Bruges a du mal à construire. Le pressing des Néerlandais fonctionne.
15
 On peut dire que ça c'est calmé un petit peu.
13
 Sabbe trop court sur son débordement.
10
PSV - FC Bruges
9
 Le Club est en souffrance. Le PSV multiplie les occasions chaudes.
7
 ENORME ARRET DE SOMMERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
 Pour l'instant, les deux équipes se méfient.
4
 Faute de main pour Bruges
3
 La première occasion est pour le PSV !
2
 C'est parti pour le match qui pourrait assurer la qualificaiton du Club de Bruges
1

But 		But de

1
 PSV - FC Bruges: 0-0
20:59
 Bonsoir à tous pour ce gros match de Ligue des champions

présentation (du match): LIVE : PSV 0-0 Club de Bruges
PSV:
Banc: Nick Olij - Lutsharel Geertruida - Yarek Gasiorowski - Armando Obispo - Ivan Perisic - Ryan Flamingo - Ruben van Bommel - Sergino Dest - Ricardo Pepi - Mauro Junior - Filip Kostić - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Sven Mijnans - Mikkel Bro Hansen - Kodai Sano - Kiliann Sildillia - Dennis Man - Noah Fernandez - Matěj Kovář - Ayoni Santos - Tijn Smolenaars

FC Bruges (PSV - FC Bruges)
FC Bruges: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Freddie Potts - Carlos Forbs - Hugo Vetlesen - Jan Virgili - Nicolò Tresoldi
Banc: Hanbeom Lee - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche
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FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 90' 8.0 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 8/25 (32%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Spileers Jorne 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Seys Joaquin A A 90' 8.1 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 39/47 (83%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Potts Freddie 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos  90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Virgili Jan 36' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Banc
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 0'  
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 0'  
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 54' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vanden Driessche Argus 0'  

Champions League

 Journée 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 3-2 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-2 Manchester City Manchester City
Lens Lens 1-8 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 0-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 2-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 2-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 Real Betis Real Betis
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