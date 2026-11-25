Le Club de Bruges n'a pas réussi à faire tomber un autre géant d'Europe ce soir en Ligue des champions. Liverpool est venu s'imposer 0-3 au stade Jan Breydel.

La Belgique aurait pu avoir une Ligue des champions à son palmarès, mais Liverpool avait remporté la finale de la Coupe des clubs champions européens face au Club de Bruges (ancêtre de la Ligue des champions depuis 1992). Et c'est l'adversaire de Bruges ce soir en Ligue des champions pour la cinquième journée de ligue. Pour ça, Ivan Leko a aligné la même équipe que contre Malines en championnat. L'équipe type, comme on dit.

Un duel pour une place dans le top huit

C'est dans un froid glacial que l'arbitre de la rencontre a fait débuter le match. Deux degrés sur l'application météo à Bruges. Dès le début de la rencontre, les hommes d'Andoni Iraola avaient pour consigne de construire et d'attaquer sur le côté gauche. Kyriani Sabbe a eu beaucoup de travail face à Bradley Barcola et Florian Wirtz. La première occasion était pour le sextuple vainqueur de la compétition. Milos Kerkez a armé son tir, mais sans grand danger, le ballon s'est retrouvé loin de la cage de Yann Sommer.

L'erreur qui a permis à Livepool de prendre les devants

Bruges a commencé à construire aussi. Hugo Vetlesen a centré dans le dos des défenseurs de Liverpool, mais c'était un poil trop court. Nicolò Tresoldi, qui a marqué cinq buts en quatre rencontres, n'a pas pu recevoir ce centre. Des deux côtés, il y avait des déchets techniques (des contrôles ratés et des passes). En parlant de mauvaises passes, Yann Sommer a commis une terrible erreur. Le gardien suisse de 37 ans a joué court et a délivré une passe vers son défenseur. Barcola a pressé et récupéré le ballon. Le Français a remis à son capitaine Szoboszlai, qui a servi Alexander Isak, 0-1 pour les Reds à la 13e minute...

Des réactions, mais timide...

Les Blauw en Zwart n'ont pas baissé les bras malgré cette grosse erreur de jugement de Sommer. Quelques minutes plus tard, Hans Vanaken a centré dans la surface de Liverpool et Félix Lemaréchal a mis sa tête. Lemaréchal n'étant pas un joueur de tête, Alisson a capté le ballon. Sur le côté droit, on a assisté à un vrai duel entre Carlos Forbs et Kerkez. Les deux hommes n'ont rien lâché.

À la 37e minute, Lemaréchal a centré à son tour, mais aucun attaquant n'était présent pour frapper en une touche. Joaquin Seys a tenté sa chance du pied droit, mais a été contré par la muraille de défenseurs de Liverpool. Et en réponse, les Reds ont failli marquer grâce à la course de Víctor Muñoz. Heureusement pour Bruges, il a été stoppé par Spileers. Blessé, on ne sait pas comment, Muñoz a cédé sa place. Brandon Mechele est monté dans la surface adverse pour apporter un surnombre et ça a presque payé. Son tir a manqué de puissance alors qu'il était à quelques mètres de la cage. Liverpool menait 0-1 à la pause.





Derrière au score à la reprise, Ivan Leko n'a pas procédé à des changements : le même noyau pour essayer d'aller chercher le but égalisateur. Bruges a commencé à pousser. Sur un corner joué rapidement, le ballon est arrivé aux abords de la surface. Sabbe a tenté sa chance et, depuis les tribunes, on a cru que ça prenait la direction de la lucarne.

Liverpool a trop de qualités

Avec les encouragements du public, les Brugeois se sont créé d'autres occasions. À la 70e minute, Lemaréchal a tiré au premier poteau. Bien sur ses gardes, Alisson a réussi à sortir le ballon. Malgré tous les efforts, Bruges n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Et dans le haut niveau, ça se paie très cher. À dix minutes de la fin, Mamadou Diakhon (monté en jeu à la 75e) a perdu son duel sur le couloir gauche face à Ngumoha. Le remplaçant de Muñoz a continué sa course et a trouvé Wirtz, qui a enroulé sa frappe et fait le break : 0-2.

Moins de cinq minutes plus tard, Bruges a encore encaissé. Pris de vitesse par Isak, Mechele a perdu son duel. Le Suédois a eu tout le temps du monde pour tirer et faire 0-3. Défaite très dure pour le Club, qui a eu des occasions, mais n'a pas su quoi en faire.

Au classement, Liverpool reste dans le top huit avec 12 points à la cinquième place. Pour Bruges, c'est la 13e place avec 9 points.