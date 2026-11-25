|Date:
|25/11/2026 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 5
|Stade:
|Jan Breydel
LIVE : Club de Bruges 0-0 Liverpool
Liverpool, le plus gros adversaire du Club de Bruges en Ligue des champions pour le moment. Ivan Leko a du pain sur la planche.
7' 22"
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6
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Un poil trop long le centre de Vetlesen pour Tresoldi qui partait en profondeur
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5
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Première frappe pour les Reds. Kerkez a tenté sa chance sur le couloir gauche.
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3
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Liverpool construit son jeu sur le côté gauche. Sabbe va avoir du boulot !
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1
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Et c'est parti !
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1
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FC Bruges - Liverpool: 0-0
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20:56
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Bonsoir à tous !
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FC Bruges:
Yann Sommer
- Kyriani Sabbe
- Jorne Spileers
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Freddie Potts
- Hugo Vetlesen
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Felix Lemarechal
Banc: Hanbeom Lee - Jan Virgili - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Argus Vanden Driessche
Liverpool: Alisson Becker - Jeremie Frimpong - Jérémy Jacquet - Ronald Federico Araújo da Silva - Milos Kerkez - Trey Nyoni - Dominik Szoboszlai - Florian Wirtz - Víctor Muñoz - Bradley Barcola - Alexander Isak
Banc: Joseph Gomez - Virgil van Dijk - Alexis Mac Allister - Konstantinos Tsimikas - Giorgi Mamardashvili - Freddie Woodman - Luke Chambers - James McConnell - Lewis Koumas - Rio Ngumoha - Jayden Danns