FC Bruges: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Felix Lemarechal

Banc: Hanbeom Lee - Jan Virgili - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Argus Vanden Driessche



Liverpool: Alisson Becker - Jeremie Frimpong - Jérémy Jacquet - Ronald Federico Araújo da Silva - Milos Kerkez - Trey Nyoni - Dominik Szoboszlai - Florian Wirtz - Víctor Muñoz - Bradley Barcola - Alexander Isak

Banc: Joseph Gomez - Virgil van Dijk - Alexis Mac Allister - Konstantinos Tsimikas - Giorgi Mamardashvili - Freddie Woodman - Luke Chambers - James McConnell - Lewis Koumas - Rio Ngumoha - Jayden Danns